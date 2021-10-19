https://tr.sputniknews.com/20211019/abd-disisleri-afganistandaki-tahliye-surecini-degerlendirmeye-alacak-1049962467.html
ABD Dışişleri, Afganistan'daki tahliye sürecini gözden geçirecek
ABD Dışişleri, Afganistan'daki tahliye sürecini gözden geçirecek
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Afganistan'daki tahliye sürecini ve diplomatik misyonun sona erdirilme sürecini gözden geçireceği bildirildi. 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T12:18+0300
2021-10-19T12:18+0300
2021-10-19T12:38+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
afganistan
abd dışişleri bakanlığı
tahliye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/14/1048177202_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c43aefbf23bde07142c730dfc9a4e8aa.jpg
ABD ve diğer NATO ülkelerinin Afganistan'daki askeri varlığını sonlandırmasını takiben ülkenin kısa sürede Taliban örgütünün kontrolüne girmesi, tahliye sürecinde ve diplomatik misyonların işleyişinde kaosa neden oldu.ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'un 31 Ağustos'ta sona erdirdiği tahliye operasyonunu ve Kabil'deki büyükelçiliğin görevine son verilmesini değerlendirmeye alacağını duyurdu.Bakanlığın genel müfettiş vekili Diana Shaw, Kongre'ye ABD'nin Afganistan'daki askeri ve diplomatik misyonlarının sona erdirilmesiyle ilgili 'bir dizi gözetim projesi' başlattığını bildirdi.Yetkili, ayrıca Özel Göçmen Vize Programı, Afganların sığınmacı olarak kabul edilmeleri ve ABD'ye yeniden yerleştirilmeleri sürecini de inceleyecek.Amerikalı bazı yetkililer 9-10 Ekim'de Katar'ın başkenti Doha'da Taliban temsilcileri ile Afganistan'daki son durumu ele alan görüşmeler yapmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211003/afgan-medyasi-eski-afganistan-cumhurbaskani-ganinin-kacisinin-yeni-ayrintilarini-ortaya-cikardi-1049484510.html
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/14/1048177202_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_7a9ba725e8b1c7559a3b0ea3f63f51cd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, afganistan, abd dışişleri bakanlığı, tahliye
ABD Dışişleri, Afganistan'daki tahliye sürecini gözden geçirecek
12:18 19.10.2021 (güncellendi: 12:38 19.10.2021)
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Afganistan'daki tahliye sürecini ve diplomatik misyonun sona erdirilme sürecini gözden geçireceği bildirildi.
ABD ve diğer NATO ülkelerinin Afganistan'daki askeri varlığını sonlandırmasını takiben ülkenin kısa sürede Taliban örgütünün kontrolüne girmesi, tahliye sürecinde ve diplomatik misyonların işleyişinde kaosa neden oldu.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'un 31 Ağustos'ta sona erdirdiği tahliye operasyonunu ve Kabil'deki büyükelçiliğin görevine son verilmesini değerlendirmeye alacağını duyurdu.
Bakanlığın genel müfettiş vekili Diana Shaw, Kongre'ye ABD'nin Afganistan'daki askeri ve diplomatik misyonlarının sona erdirilmesiyle ilgili 'bir dizi gözetim projesi' başlattığını bildirdi.
Yetkili, ayrıca Özel Göçmen Vize Programı, Afganların sığınmacı olarak kabul edilmeleri ve ABD'ye yeniden yerleştirilmeleri sürecini
de inceleyecek.
Amerikalı bazı yetkililer 9-10 Ekim'de Katar'ın başkenti Doha'da Taliban temsilcileri ile Afganistan'daki son durumu ele alan görüşmeler yapmıştı.