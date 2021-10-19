https://tr.sputniknews.com/20211019/abd-disisleri-afganistandaki-tahliye-surecini-degerlendirmeye-alacak-1049962467.html

ABD Dışişleri, Afganistan'daki tahliye sürecini gözden geçirecek

ABD Dışişleri, Afganistan'daki tahliye sürecini gözden geçirecek

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Afganistan'daki tahliye sürecini ve diplomatik misyonun sona erdirilme sürecini gözden geçireceği bildirildi. 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T12:18+0300

2021-10-19T12:18+0300

2021-10-19T12:38+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

afganistan

abd dışişleri bakanlığı

tahliye

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ABD ve diğer NATO ülkelerinin Afganistan'daki askeri varlığını sonlandırmasını takiben ülkenin kısa sürede Taliban örgütünün kontrolüne girmesi, tahliye sürecinde ve diplomatik misyonların işleyişinde kaosa neden oldu.ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'un 31 Ağustos'ta sona erdirdiği tahliye operasyonunu ve Kabil'deki büyükelçiliğin görevine son verilmesini değerlendirmeye alacağını duyurdu.Bakanlığın genel müfettiş vekili Diana Shaw, Kongre'ye ABD'nin Afganistan'daki askeri ve diplomatik misyonlarının sona erdirilmesiyle ilgili 'bir dizi gözetim projesi' başlattığını bildirdi.Yetkili, ayrıca Özel Göçmen Vize Programı, Afganların sığınmacı olarak kabul edilmeleri ve ABD'ye yeniden yerleştirilmeleri sürecini de inceleyecek.Amerikalı bazı yetkililer 9-10 Ekim'de Katar'ın başkenti Doha'da Taliban temsilcileri ile Afganistan'daki son durumu ele alan görüşmeler yapmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211003/afgan-medyasi-eski-afganistan-cumhurbaskani-ganinin-kacisinin-yeni-ayrintilarini-ortaya-cikardi-1049484510.html

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abd, afganistan, abd dışişleri bakanlığı, tahliye