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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211019/abd-disisleri-afganistandaki-tahliye-surecini-degerlendirmeye-alacak-1049962467.html
ABD Dışişleri, Afganistan'daki tahliye sürecini gözden geçirecek
ABD Dışişleri, Afganistan'daki tahliye sürecini gözden geçirecek
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Afganistan'daki tahliye sürecini ve diplomatik misyonun sona erdirilme sürecini gözden geçireceği bildirildi. 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T12:18+0300
2021-10-19T12:38+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
afganistan
abd dışişleri bakanlığı
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ABD ve diğer NATO ülkelerinin Afganistan'daki askeri varlığını sonlandırmasını takiben ülkenin kısa sürede Taliban örgütünün kontrolüne girmesi, tahliye sürecinde ve diplomatik misyonların işleyişinde kaosa neden oldu.ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'un 31 Ağustos'ta sona erdirdiği tahliye operasyonunu ve Kabil'deki büyükelçiliğin görevine son verilmesini değerlendirmeye alacağını duyurdu.Bakanlığın genel müfettiş vekili Diana Shaw, Kongre'ye ABD'nin Afganistan'daki askeri ve diplomatik misyonlarının sona erdirilmesiyle ilgili 'bir dizi gözetim projesi' başlattığını bildirdi.Yetkili, ayrıca Özel Göçmen Vize Programı, Afganların sığınmacı olarak kabul edilmeleri ve ABD'ye yeniden yerleştirilmeleri sürecini de inceleyecek.Amerikalı bazı yetkililer 9-10 Ekim'de Katar'ın başkenti Doha'da Taliban temsilcileri ile Afganistan'daki son durumu ele alan görüşmeler yapmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211003/afgan-medyasi-eski-afganistan-cumhurbaskani-ganinin-kacisinin-yeni-ayrintilarini-ortaya-cikardi-1049484510.html
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abd, afganistan, abd dışişleri bakanlığı, tahliye

ABD Dışişleri, Afganistan'daki tahliye sürecini gözden geçirecek

12:18 19.10.2021 (güncellendi: 12:38 19.10.2021)
© AFP 2021 / WAKIL KOHSARTaliban'ın Afganistan'ın başkentini ele geçirmesinden sonra ABD’nin Kabil Büyükelçiliğinden tahliye
Taliban'ın Afganistan'ın başkentini ele geçirmesinden sonra ABD’nin Kabil Büyükelçiliğinden tahliye - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© AFP 2021 / WAKIL KOHSAR
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ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Afganistan'daki tahliye sürecini ve diplomatik misyonun sona erdirilme sürecini gözden geçireceği bildirildi.
ABD ve diğer NATO ülkelerinin Afganistan'daki askeri varlığını sonlandırmasını takiben ülkenin kısa sürede Taliban örgütünün kontrolüne girmesi, tahliye sürecinde ve diplomatik misyonların işleyişinde kaosa neden oldu.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'un 31 Ağustos'ta sona erdirdiği tahliye operasyonunu ve Kabil'deki büyükelçiliğin görevine son verilmesini değerlendirmeye alacağını duyurdu.
Bakanlığın genel müfettiş vekili Diana Shaw, Kongre'ye ABD'nin Afganistan'daki askeri ve diplomatik misyonlarının sona erdirilmesiyle ilgili 'bir dizi gözetim projesi' başlattığını bildirdi.
Yetkili, ayrıca Özel Göçmen Vize Programı, Afganların sığınmacı olarak kabul edilmeleri ve ABD'ye yeniden yerleştirilmeleri sürecini de inceleyecek.
Amerikalı bazı yetkililer 9-10 Ekim'de Katar'ın başkenti Doha'da Taliban temsilcileri ile Afganistan'daki son durumu ele alan görüşmeler yapmıştı.
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