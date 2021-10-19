ABD Dışişleri Bakanlığı: Moskova’daki Afganistan görüşmesine katılmayacağız

Price, bugünkü basın toplantısında, “Moskova formatına katılmayacağız. Üçlü+, yapıcı ve etkili bir forum. Bu forum kapsamında çalışmayı bekliyoruz, ama biz, bu hafta katılacak durumda değiliz” ifadesini kullandı.ABD’nin bu hafta Moskova görüşmesine katılmanın lojistik olarak zor olduğunu belirten Price, bununla birlikte Washington’un bu sürece destek verdiğini ve gelecekte katılabileceğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ülkesinin lojistik zorluklar nedeniyle Moskova formatındaki Afganistan görüşmesine katılmayacağını, ama bu görüşmenin yapıcı olduğunu kabul ettiklerini belirtti.
Price, bugünkü basın toplantısında, “Moskova formatına katılmayacağız. Üçlü+, yapıcı ve etkili bir forum. Bu forum kapsamında çalışmayı bekliyoruz, ama biz, bu hafta katılacak durumda değiliz” ifadesini kullandı.
ABD’nin bu hafta Moskova görüşmesine katılmanın lojistik olarak zor olduğunu belirten Price, bununla birlikte Washington’un bu sürece destek verdiğini ve gelecekte katılabileceğini söyledi.