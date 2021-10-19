Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211019/abd-disisleri-bakanligi-moskovadaki-afganistan-gorusmesine-katilmayacagiz-1049949516.html
ABD Dışişleri Bakanlığı: Moskova’daki Afganistan görüşmesine katılmayacağız
ABD Dışişleri Bakanlığı: Moskova’daki Afganistan görüşmesine katılmayacağız
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ülkesinin lojistik zorluklar nedeniyle Moskova formatındaki Afganistan görüşmesine katılmayacağını, ama bu... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T00:09+0300
2021-10-19T00:09+0300
dünya
abd
rusya
moskova
ned price
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/01/1043927279_0:152:1801:1165_1920x0_80_0_0_d0cdbf9cfc0be2d5d35f9414b1d8c295.jpg
Price, bugünkü basın toplantısında, “Moskova formatına katılmayacağız. Üçlü+, yapıcı ve etkili bir forum. Bu forum kapsamında çalışmayı bekliyoruz, ama biz, bu hafta katılacak durumda değiliz” ifadesini kullandı.ABD’nin bu hafta Moskova görüşmesine katılmanın lojistik olarak zor olduğunu belirten Price, bununla birlikte Washington’un bu sürece destek verdiğini ve gelecekte katılabileceğini söyledi.
rusya
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/01/1043927279_22:0:1777:1316_1920x0_80_0_0_70fb5737213cc357f9352d719b294b2e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, rusya, moskova, ned price

ABD Dışişleri Bakanlığı: Moskova’daki Afganistan görüşmesine katılmayacağız

00:09 19.10.2021
© REUTERS / Tom BrennerNed Price
Ned Price - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© REUTERS / Tom Brenner
Abone ol
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ülkesinin lojistik zorluklar nedeniyle Moskova formatındaki Afganistan görüşmesine katılmayacağını, ama bu görüşmenin yapıcı olduğunu kabul ettiklerini belirtti.
Price, bugünkü basın toplantısında, “Moskova formatına katılmayacağız. Üçlü+, yapıcı ve etkili bir forum. Bu forum kapsamında çalışmayı bekliyoruz, ama biz, bu hafta katılacak durumda değiliz” ifadesini kullandı.
ABD’nin bu hafta Moskova görüşmesine katılmanın lojistik olarak zor olduğunu belirten Price, bununla birlikte Washington’un bu sürece destek verdiğini ve gelecekte katılabileceğini söyledi.
000001
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:48TBMM Başkanı Şentop'tan büyükelçilerin Kavala açıklamasına tepki: Büyük bir haddini bilmezliktir
00:40Fransa Booking.com'a 1.2 milyon euro ceza kesti
00:33İran Cumhurbaşkanı Reisi: ABD yaptırımları kaldırarak ciddiyetini gösterebilir
00:32Emine Erdoğan: Kadınların tüm dünyada desteklenmesi aydınlık geleceğe en önemli katkıdır
00:18Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Enerji arz güvenliğini teminde gerekli tüm tedbirler alınmaktadır
00:1810 ülkenin Ankara'daki büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
00:16İsviçre'de 'aşı sertifikası zorunluluğu' referanduma gidiyor
00:13İsrail, Sputnik V ile aşılanan kişilerin ülkeye girmesine izin vermeyi planlıyor
00:12Çelik: Diplomatların Türk yargısını etkilemeye yönelik beyanatları kabul edilemez
00:09ABD Dışişleri Bakanlığı: Moskova’daki Afganistan görüşmesine katılmayacağız
00:05İsrail televizyonu: İsrail İran'ın nükleer tesislerini vurabilmek için 1,5 milyar dolar fon ayırdı
DünABD'de aşısız yetişkinlerin Kovid-19'dan ölme riski tam aşılılardan 11 kat fazla
DünSağlık Bakanlığı: 2025'e kadar gıdalardaki şeker oranı yüzde 10 azalacak
DünAlman hükümetine gaz durumunu Rusya ile görüşme çağrısı
DünUsta gazeteci Sami Kohen hayatını kaybetti
DünİBB Sözcüsü Ongun'dan 'taksi' açıklaması: Yeni bir dönem başlıyor
DünEmine Erdoğan, Angola Devlet Başkanının eşi ile görüştü
DünTwitter, paylaşımlara emoji ile tepki verme özelliğini yeniden getirdi
DünYangında alev alan tüpü sırtlayıp çıkardı
DünKılıçdaroğlu: Enerji sektörü paydaşlarına ve belediyelerimize davet göndereceğim