https://tr.sputniknews.com/20211019/abd-disisleri-bakanligi-moskovadaki-afganistan-gorusmesine-katilmayacagiz-1049949516.html

ABD Dışişleri Bakanlığı: Moskova’daki Afganistan görüşmesine katılmayacağız

ABD Dışişleri Bakanlığı: Moskova’daki Afganistan görüşmesine katılmayacağız

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ülkesinin lojistik zorluklar nedeniyle Moskova formatındaki Afganistan görüşmesine katılmayacağını, ama bu... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T00:09+0300

2021-10-19T00:09+0300

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dünya

abd

rusya

moskova

ned price

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Price, bugünkü basın toplantısında, “Moskova formatına katılmayacağız. Üçlü+, yapıcı ve etkili bir forum. Bu forum kapsamında çalışmayı bekliyoruz, ama biz, bu hafta katılacak durumda değiliz” ifadesini kullandı.ABD’nin bu hafta Moskova görüşmesine katılmanın lojistik olarak zor olduğunu belirten Price, bununla birlikte Washington’un bu sürece destek verdiğini ve gelecekte katılabileceğini söyledi.

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abd, rusya, moskova, ned price