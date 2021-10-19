ABD İç Güvenlik Bakanı Mayorkas Kovid-19'a yakalandı

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Marsha Espinosa, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, "Bakan Mayorkas'ın, bu sabah rutin seyahat öncesi yaptırdığı Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı" ifadesini kullandı.Mayorkas'ın Kovid-19'a karşı tam aşılı olduğunu belirten Espinosa, bakanın hafif belirtiler gösterdiğini aktardı.Espinosa, ABD Hastalık ve Kontrol Merkezinin (CDC) protokolü gereği Mayorkas'ın karantinada kalacağını ve evden çalışacağını belirtti.
ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı duyuruldu.
ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Marsha Espinosa, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, "Bakan Mayorkas'ın, bu sabah rutin seyahat öncesi yaptırdığı Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı" ifadesini kullandı.
Mayorkas'ın Kovid-19'a karşı tam aşılı olduğunu belirten Espinosa, bakanın hafif belirtiler gösterdiğini aktardı.
Espinosa, ABD Hastalık ve Kontrol Merkezinin (CDC) protokolü gereği Mayorkas'ın karantinada kalacağını ve evden çalışacağını belirtti.