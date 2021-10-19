https://tr.sputniknews.com/20211019/abd-senato-lideri-asi-olmayan-ulastirma-guvenligi-yetkililerini-kovun-yerlerine-kopekleri-koyun-1049964777.html

ABD Senato lideri: Aşı olmayan ulaştırma güvenliği yetkililerini kovun, yerlerine köpekleri koyun

ABD Senato lideri: Aşı olmayan ulaştırma güvenliği yetkililerini kovun, yerlerine köpekleri koyun

Başkan Biden'in 'aşılanın' talimatına rağmen Ulaştırma Güvenlik İdaresi çalışanlarının yüzde 40'ının hala aşı olmadığının ortaya çıkmasına, Senato çoğunluk... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T13:19+0300

2021-10-19T13:19+0300

2021-10-19T13:19+0300

koronavirüs

abd

ulaştırma

abd ulaşım güvenliği idaresi (tsa)

ajan

talimat

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aşı

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ABD'de kasım-ocak arası Noel'le bağlantılı tatil dönemi nedeniyle adeta iç göç yaşanması beklenirken, hala aşı olmayı reddeden Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) ajanlarına gözdağı verildi. ABD Kongresi'nin üst kanadı Senato'da Demokrat Partili çoğunluk lideri Chuck Schumer, aşı olmayı reddeden TSA ajanlarının yerine polis köpeklerinin görevlendirilmesini önerdi. Basın toplantısında "Tanrının güzelim dünyasında, bırakın TSA ajanını, kimsenin aşı olmamak için nedeni yok" diyen Schumer, "TSA aşı olmada geriden geliyorsa, köpekleri gönderin" ifadesini kullandı.Senatörün tepkisi, Başkan Joe Biden'in aşı olunması talimatına rağmen hala TSA çalışanlarının yüzde 40'ının aşı yaptırmadığının ortaya çıkmasının ardından geldi.Biden'dan 22 Kasım mühletiBiden'ın talimatı, Şükran Günü'nden önceki pazartesi olan 22 Kasım'a dek tüm TSA çalışanlarının iki doz aşı yaptırmasını gerektiriyor. "Ancak şimdi Ulaştırma Güvenlik İdaresi aşılanma oranlarının görevli sayısını ve güvenliği etkilediği yerlerde polis köpeklerinin konuşlandırılması dahil acil durum planlarını hazırlarsa, seyahat furyasında yaşanacak sorunlar önlenebilir" diye konuşan Schumer, şöyle devam etti:"Köpek ekipleri gerçekten etkili. Ulusal güvenliğin sağlanmasına yardım etmeleri, TSA ajanlarının daha etkili ve yeterli şekilde bireylere patlayıcı taraması yapmasını da sağlar. 24 bin ajan tatil döneminden önce topun ağzındaBiden'ın talimatı uyarınca 18 Ekim'e dek Biontech-Pfizer aşısının ilk dozunu yaptırmayan çalışanlar işten çıkarılma riskiyle karşı karşıya. Tek dozluk Johnson & Johnson aşısı yaptırmak için son mühlet 8 Kasım. İki dozu arasında 28 gün geçmesi gereken Moderna aşısı gelinen noktada ihtimaldışı. Aşı olmayı reddetmeyi sürdürmeleri halinde 24 bin ajanın tatil döneminden önce işten çıkarılması gündemde. TSA: Yüzde 40 aşısız çalışan oranı gerçeği yansıtmıyorTSA Sözcüsü Robert Langston ise 'endişeye mahal olmadığını, aşısız olduğu öne sürülen 24 bin çalışanın yönetimin henüz haklarında aşı bilgisi edinmediği çalışanlar olduğunu, yüzde 40 aşısız çalışan oranının gerçeği yansıtmadığını' savundu.Langston, "Çalışanların aşılanması TSA'nın önceliği olmaya devam etmektedir. Diğer sektörlerde gördüğümüz gibi TSA çalışanlarının büyük çoğunluğunun aşı olmasını bekliyoruz. Her hafta binlerce TSA çalışanı aşı belgelerini yüklüyor" dedi.

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