Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
N95 maske - Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211019/abd-senato-lideri-asi-olmayan-ulastirma-guvenligi-yetkililerini-kovun-yerlerine-kopekleri-koyun-1049964777.html
ABD Senato lideri: Aşı olmayan ulaştırma güvenliği yetkililerini kovun, yerlerine köpekleri koyun
ABD Senato lideri: Aşı olmayan ulaştırma güvenliği yetkililerini kovun, yerlerine köpekleri koyun
Başkan Biden'in 'aşılanın' talimatına rağmen Ulaştırma Güvenlik İdaresi çalışanlarının yüzde 40'ının hala aşı olmadığının ortaya çıkmasına, Senato çoğunluk... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T13:19+0300
2021-10-19T13:19+0300
koronavirüs
abd
ulaştırma
abd ulaşım güvenliği idaresi (tsa)
ajan
talimat
yetkili
güvenlik
ulaşım
aşı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103969/98/1039699818_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_6785795375cd9edd828ea2ce0ecf05e1.jpg
ABD'de kasım-ocak arası Noel'le bağlantılı tatil dönemi nedeniyle adeta iç göç yaşanması beklenirken, hala aşı olmayı reddeden Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) ajanlarına gözdağı verildi. ABD Kongresi'nin üst kanadı Senato'da Demokrat Partili çoğunluk lideri Chuck Schumer, aşı olmayı reddeden TSA ajanlarının yerine polis köpeklerinin görevlendirilmesini önerdi. Basın toplantısında "Tanrının güzelim dünyasında, bırakın TSA ajanını, kimsenin aşı olmamak için nedeni yok" diyen Schumer, "TSA aşı olmada geriden geliyorsa, köpekleri gönderin" ifadesini kullandı.Senatörün tepkisi, Başkan Joe Biden'in aşı olunması talimatına rağmen hala TSA çalışanlarının yüzde 40'ının aşı yaptırmadığının ortaya çıkmasının ardından geldi.Biden'dan 22 Kasım mühletiBiden'ın talimatı, Şükran Günü'nden önceki pazartesi olan 22 Kasım'a dek tüm TSA çalışanlarının iki doz aşı yaptırmasını gerektiriyor. "Ancak şimdi Ulaştırma Güvenlik İdaresi aşılanma oranlarının görevli sayısını ve güvenliği etkilediği yerlerde polis köpeklerinin konuşlandırılması dahil acil durum planlarını hazırlarsa, seyahat furyasında yaşanacak sorunlar önlenebilir" diye konuşan Schumer, şöyle devam etti:"Köpek ekipleri gerçekten etkili. Ulusal güvenliğin sağlanmasına yardım etmeleri, TSA ajanlarının daha etkili ve yeterli şekilde bireylere patlayıcı taraması yapmasını da sağlar. 24 bin ajan tatil döneminden önce topun ağzındaBiden'ın talimatı uyarınca 18 Ekim'e dek Biontech-Pfizer aşısının ilk dozunu yaptırmayan çalışanlar işten çıkarılma riskiyle karşı karşıya. Tek dozluk Johnson &amp; Johnson aşısı yaptırmak için son mühlet 8 Kasım. İki dozu arasında 28 gün geçmesi gereken Moderna aşısı gelinen noktada ihtimaldışı. Aşı olmayı reddetmeyi sürdürmeleri halinde 24 bin ajanın tatil döneminden önce işten çıkarılması gündemde. TSA: Yüzde 40 aşısız çalışan oranı gerçeği yansıtmıyorTSA Sözcüsü Robert Langston ise 'endişeye mahal olmadığını, aşısız olduğu öne sürülen 24 bin çalışanın yönetimin henüz haklarında aşı bilgisi edinmediği çalışanlar olduğunu, yüzde 40 aşısız çalışan oranının gerçeği yansıtmadığını' savundu.Langston, "Çalışanların aşılanması TSA'nın önceliği olmaya devam etmektedir. Diğer sektörlerde gördüğümüz gibi TSA çalışanlarının büyük çoğunluğunun aşı olmasını bekliyoruz. Her hafta binlerce TSA çalışanı aşı belgelerini yüklüyor" dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103969/98/1039699818_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_2e33ddbe769df5e668c1374c67bde544.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, ulaştırma, abd ulaşım güvenliği idaresi (tsa), ajan, talimat, yetkili, güvenlik, ulaşım, aşı, çalışan, mühlet, aşı karşıtlığı

ABD Senato lideri: Aşı olmayan ulaştırma güvenliği yetkililerini kovun, yerlerine köpekleri koyun

13:19 19.10.2021
© AFP 2021 / Pete MarovichChuck Schumer
Chuck Schumer - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© AFP 2021 / Pete Marovich
Abone ol
Başkan Biden'in 'aşılanın' talimatına rağmen Ulaştırma Güvenlik İdaresi çalışanlarının yüzde 40'ının hala aşı olmadığının ortaya çıkmasına, Senato çoğunluk lideri Schumer tepki gösterdi: "Aşı olmuyorlarsa, yerlerine polis köpeklerini gönderin."
ABD'de kasım-ocak arası Noel'le bağlantılı tatil dönemi nedeniyle adeta iç göç yaşanması beklenirken, hala aşı olmayı reddeden Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) ajanlarına gözdağı verildi. ABD Kongresi'nin üst kanadı Senato'da Demokrat Partili çoğunluk lideri Chuck Schumer, aşı olmayı reddeden TSA ajanlarının yerine polis köpeklerinin görevlendirilmesini önerdi.
Basın toplantısında "Tanrının güzelim dünyasında, bırakın TSA ajanını, kimsenin aşı olmamak için nedeni yok" diyen Schumer, "TSA aşı olmada geriden geliyorsa, köpekleri gönderin" ifadesini kullandı.
Senatörün tepkisi, Başkan Joe Biden'in aşı olunması talimatına rağmen hala TSA çalışanlarının yüzde 40'ının aşı yaptırmadığının ortaya çıkmasının ardından geldi.

Biden'dan 22 Kasım mühleti

Biden'ın talimatı, Şükran Günü'nden önceki pazartesi olan 22 Kasım'a dek tüm TSA çalışanlarının iki doz aşı yaptırmasını gerektiriyor.
"Ancak şimdi Ulaştırma Güvenlik İdaresi aşılanma oranlarının görevli sayısını ve güvenliği etkilediği yerlerde polis köpeklerinin konuşlandırılması dahil acil durum planlarını hazırlarsa, seyahat furyasında yaşanacak sorunlar önlenebilir" diye konuşan Schumer, şöyle devam etti:
"Köpek ekipleri gerçekten etkili. Ulusal güvenliğin sağlanmasına yardım etmeleri, TSA ajanlarının daha etkili ve yeterli şekilde bireylere patlayıcı taraması yapmasını da sağlar.

24 bin ajan tatil döneminden önce topun ağzında

Biden'ın talimatı uyarınca 18 Ekim'e dek Biontech-Pfizer aşısının ilk dozunu yaptırmayan çalışanlar işten çıkarılma riskiyle karşı karşıya. Tek dozluk Johnson & Johnson aşısı yaptırmak için son mühlet 8 Kasım. İki dozu arasında 28 gün geçmesi gereken Moderna aşısı gelinen noktada ihtimaldışı. Aşı olmayı reddetmeyi sürdürmeleri halinde 24 bin ajanın tatil döneminden önce işten çıkarılması gündemde.

TSA: Yüzde 40 aşısız çalışan oranı gerçeği yansıtmıyor

TSA Sözcüsü Robert Langston ise 'endişeye mahal olmadığını, aşısız olduğu öne sürülen 24 bin çalışanın yönetimin henüz haklarında aşı bilgisi edinmediği çalışanlar olduğunu, yüzde 40 aşısız çalışan oranının gerçeği yansıtmadığını' savundu.
Langston, "Çalışanların aşılanması TSA'nın önceliği olmaya devam etmektedir. Diğer sektörlerde gördüğümüz gibi TSA çalışanlarının büyük çoğunluğunun aşı olmasını bekliyoruz. Her hafta binlerce TSA çalışanı aşı belgelerini yüklüyor" dedi.
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:35HRD Antwerp’in İstanbul ofisi, kalitesi düşük taşlara iyi dereceli taş sertifikası verdi
13:26Ukraynalı güzel, Rusça konuştuğu için yöneltilen eleştirilere yanıt verdi
13:19ABD Senato lideri: Aşı olmayan ulaştırma güvenliği yetkililerini kovun, yerlerine köpekleri koyun
13:09Rusya Karadeniz Filosu, Kırım'da kıyı savunma tatbikatı yaptı
13:05Disney, vizyona girmesi beklenen birçok Marvel filminin tarihlerini erteleme kararı aldı
13:00Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir fırsatın heba edildiğini görmekten üzüntü duyuyoruz
12:53Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı'ndan, HPV aşısının ücretsiz olmasını talep etti
12:50IŞİD'in Kandahar'da Şiileri hedef alan intihar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
12:48Ekrem İmamoğlu'ndan Devlet Bahçeli'ye yanıt
12:44'Türkiye’den bir hacker, Trump’ın sitesinin bir bölümünü hackledi'
12:44Rusya ve ABD enformasyon güvenliğiyle ilgili ortak karar taslağı hazırladı
12:38Polisi sürükleyen eski CHP'li başkan yardımcısı Bülent Sadıkoğlu: Şeker hastasıyım, panikledim
12:36Japonya'da yargı ve polis baskısı çeteleri zayıflattı: Yakuzalar işsiz kaldı
12:36Doğu Perinçek: Akşener, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu tamamen Amerika'nın kaos planının içindeler
12:36Eda Nur Kaplan'ı intihara sürükleyen tutuklular hakkında iddianame hazırlandı
12:27Defne Samyeli, Mustafa Sandal'a açtığı 1 TL'lik tazminat davasını kaybetti
12:228 bin yıl öncesine ait 'balık' figürü bulundu
12:19BİM yöneticisi: Kardan feragat ediyoruz, kimse durduk yere fiyat artırmaz
12:18ABD Dışişleri, Afganistan'daki tahliye sürecini gözden geçirecek
12:06Okan Kurt'un tartışmada alıkonulduğu iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı