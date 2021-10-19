Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211019/abdde-21-kisiyi-tasiyan-ucak-dustu-tum-yolcu-ve-murettebat-sag-kurtuldu-1049985120.html
ABD’de 21 kişiyi taşıyan uçak düştü: Tüm yolcu ve mürettebat sağ kurtuldu
ABD’de 21 kişiyi taşıyan uçak düştü: Tüm yolcu ve mürettebat sağ kurtuldu
ABD’nin Teksas eyaletinde içinde 3 mürettebat ve 18 yolcu bulunan uçak düştü. Kazada can kaybı olmazken, 2 yolcunun yaralandığı bildirildi. 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T23:05+0300
2021-10-19T23:51+0300
dünya
abd
uçak kazası
teksas
yolcu uçağı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103884/51/1038845106_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d0b89695138b2b1f9f79dc7240b16f58.jpg
ABD’nin Teksas eyaletinde yer alan Waller County’deki Houston Executive Havalimanı’ndan kalkış yapan ve içerisinde 3 mürettebat ile 18 yolcu taşıyan McDonnell Douglas MD-87 tipi yolcu uçağı düştü. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, uçağın havalimanından kalkış yaptığı sırada çitlere çarptığı ve yakınlarda bulunan boş araziye düştüğü aktarılırken, kazanın ardından uçakta yangın çıktığı ifade edildi.Yetkililer, uçakta bulunan 21 kişinin kazanın ardından hızlı ve güvenli bir şekilde tahliye edildiğini, herkesin sağ kurtulduğunu açıkladı. İki kişinin yaralandığını bildiren yetkililer, yolculardan 1’inin sırtından yaralandığını ve tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığını aktarırken, düşen uçakta çıkan yangının söndürüldüğünü bildirdi.Uçağın, Boston’da bugün Boston Red Sox ile Houston Astros beyzbol takımları arasında oynanacak olan Amerikan Ligi şampiyonluğu serisinin dördüncü maçına gitmek için kiralandığı bildirildi.ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirirken, FAA’nın da soruşturmaya destek vereceğini duyurdu.Acil Servis Yöneticisi Tim Gibson kazayla ilgili yaptığı açıklamada, bu tür durumlarda her şeyin en kötüsüne hazırlandıklarını ancak hep en iyisini umduklarını ifade ederek, bugün kesinlikle bekledikleri en iyi sonucu aldıklarını açıkladı.
teksas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103884/51/1038845106_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_ea19b87106da46fa9e204d0702fad99b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, uçak kazası, teksas, yolcu uçağı

ABD’de 21 kişiyi taşıyan uçak düştü: Tüm yolcu ve mürettebat sağ kurtuldu

23:05 19.10.2021 (güncellendi: 23:51 19.10.2021)
© Fotoğraf: TwitterABD'nin Teksas eyaletinde uçak kazası: 6 ölü
ABD'nin Teksas eyaletinde uçak kazası: 6 ölü - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© Fotoğraf: Twitter
Abone ol
ABD’nin Teksas eyaletinde içinde 3 mürettebat ve 18 yolcu bulunan uçak düştü. Kazada can kaybı olmazken, 2 yolcunun yaralandığı bildirildi.
ABD’nin Teksas eyaletinde yer alan Waller County’deki Houston Executive Havalimanı’ndan kalkış yapan ve içerisinde 3 mürettebat ile 18 yolcu taşıyan McDonnell Douglas MD-87 tipi yolcu uçağı düştü. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, uçağın havalimanından kalkış yaptığı sırada çitlere çarptığı ve yakınlarda bulunan boş araziye düştüğü aktarılırken, kazanın ardından uçakta yangın çıktığı ifade edildi.
Yetkililer, uçakta bulunan 21 kişinin kazanın ardından hızlı ve güvenli bir şekilde tahliye edildiğini, herkesin sağ kurtulduğunu açıkladı. İki kişinin yaralandığını bildiren yetkililer, yolculardan 1’inin sırtından yaralandığını ve tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığını aktarırken, düşen uçakta çıkan yangının söndürüldüğünü bildirdi.
Uçağın, Boston’da bugün Boston Red Sox ile Houston Astros beyzbol takımları arasında oynanacak olan Amerikan Ligi şampiyonluğu serisinin dördüncü maçına gitmek için kiralandığı bildirildi.
ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirirken, FAA’nın da soruşturmaya destek vereceğini duyurdu.
Acil Servis Yöneticisi Tim Gibson kazayla ilgili yaptığı açıklamada, bu tür durumlarda her şeyin en kötüsüne hazırlandıklarını ancak hep en iyisini umduklarını ifade ederek, bugün kesinlikle bekledikleri en iyi sonucu aldıklarını açıkladı.
000100
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
23:36Çin'de suç işleyen çocukların ebeveynlerinin cezalandırılması gündemde
23:32Sergen Yalçın, 4-1'lik Lizbon mağlubiyetini yorumladı: 'Söyleyecek bir şey bulamıyorum'
23:31Evde ürettiği cinsel içerikli sahte hapları sosyal medya üzerinden piyasaya sürdü
23:26Rusya: Azerbaycan’ın serbest bıraktığı 5 Ermeni esir Erivan’a ulaştırıldı
23:20ABD'den Kuzey Kore'ye uyarı: Daha fazla provokasyondan kaçının
23:15BioNTech aşısının gençlerdeki koruyuculuk oranı açıklandı
23:05ABD’de 21 kişiyi taşıyan uçak düştü: Tüm yolcu ve mürettebat sağ kurtuldu
22:57TRT Genel Müdürü Sobacı: Küresel sorunları dünyanın gündemine taşıyoruz
22:53İstanbul'da en fazla ve en az kira artışı olan ilçeler belli oldu
22:47Hatay'da Sibirya su çulluğu görüntülendi: 'Bu Türkiye'de yeni bir tür'
22:44ABD İç Güvenlik Bakanı Mayorkas Kovid-19'a yakalandı
22:37Türkiye, Togo, Burkina Faso ve Liberya liderleri ortak bildiri yayınladı
22:27Endonezya'da dev timsah 8 yaşındaki kız çocuğunu tek hamlede yuttu
22:26Memurların yeni yılda fazla mesai ücretleri belli oldu
22:04Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burkina Fasolu mevkidaşı Kabore ile görüştü
22:03'Sandras Dağı'nın etrafında su kaynaklarına yakın alanda 19 adet maden ruhsat alanı var'
21:58Gain TV'nin yeni dizisi Hamlet'in afişine sansür
21:42UEFA Şampiyonlar Ligi C grubunda Beşiktaş, Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup oldu
21:34Türkiye'nin ilk tescilli kenevir tohumu 'Narlı' hasat edildi
21:29Rus askeri uzman: Türkiye, Su-57 alırsa bölgesel süper güce dönüşür