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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211019/abdde-bitcoin-vadeli-islem-kontratlarina-dayali-ilk-etf-islem-gormeye-basladi-1049980106.html
ABD'de Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk ETF işlem görmeye başladı
ABD'de Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk ETF işlem görmeye başladı
ABD'de Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk borsa yatırım fonu (ETF), New York Menkul Kıymetler Borsası'nda (NYSE) işlem görmeye başladı. 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T19:51+0300
2021-10-19T19:51+0300
2021-10-19T19:51+0300
ekonomi
abd
new york menkul kıymetler borsası (nyse)
bitcoin
eft
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ProShares'in "BITO" koduyla işlem gören Bitcoin Strateji ETF'si, işlem başlangıcında yüzde 3'ün üzerinde yükseliş kaydetti.İlk işlem gününde 40,89 dolardan açılan Bitcoin Strateji ETF'nin değeri 42,15 dolara kadar yükseldi.ProShares'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu ETF'nin, yatırımcılara bir aracılık hesabı aracılığıyla Bitcoin getirilerini uygun bir şekilde elde etme fırsatı sunacağı aktarıldı.Açıklamada, "BITO bir hisse senedi gibi alınıp satılabilir, kripto para borsasında hesap ve kripto cüzdanı ihtiyacını ortadan kaldırır" ifadesi kullanıldı.Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk ETF'nin borsada işlem görmeye başlamasının ardından Bitcoin'in değeri, 63 bin doların üstüne çıkarak 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
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abd, new york menkul kıymetler borsası (nyse), bitcoin, eft
ABD'de Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk ETF işlem görmeye başladı
ABD'de Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk borsa yatırım fonu (ETF), New York Menkul Kıymetler Borsası'nda (NYSE) işlem görmeye başladı.
ProShares'in "BITO" koduyla işlem gören Bitcoin Strateji ETF'si, işlem başlangıcında yüzde 3'ün
üzerinde
yükseliş kaydetti.
İlk işlem gününde 40,89 dolardan açılan Bitcoin Strateji ETF'nin değeri 42,15 dolara kadar yükseldi.
ProShares'den konuya ilişkin
yapılan
açıklamada, söz konusu ETF'nin, yatırımcılara bir aracılık hesabı aracılığıyla Bitcoin getirilerini uygun bir şekilde elde etme fırsatı sunacağı aktarıldı.
Açıklamada,
"BITO bir hisse senedi gibi alınıp satılabilir, kripto para borsasında hesap ve kripto cüzdanı ihtiyacını ortadan kaldırır" ifadesi kullanıldı.
Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk ETF'nin borsada işlem görmeye başlamasının ardından Bitcoin'in değeri, 63 bin doların üstüne çıkarak 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.