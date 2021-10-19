https://tr.sputniknews.com/20211019/abdde-bitcoin-vadeli-islem-kontratlarina-dayali-ilk-etf-islem-gormeye-basladi-1049980106.html

ABD'de Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk ETF işlem görmeye başladı

ABD'de Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk ETF işlem görmeye başladı

ABD'de Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk borsa yatırım fonu (ETF), New York Menkul Kıymetler Borsası'nda (NYSE) işlem görmeye başladı. 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T19:51+0300

2021-10-19T19:51+0300

2021-10-19T19:51+0300

ekonomi

abd

new york menkul kıymetler borsası (nyse)

bitcoin

eft

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ProShares'in "BITO" koduyla işlem gören Bitcoin Strateji ETF'si, işlem başlangıcında yüzde 3'ün üzerinde yükseliş kaydetti.İlk işlem gününde 40,89 dolardan açılan Bitcoin Strateji ETF'nin değeri 42,15 dolara kadar yükseldi.ProShares'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu ETF'nin, yatırımcılara bir aracılık hesabı aracılığıyla Bitcoin getirilerini uygun bir şekilde elde etme fırsatı sunacağı aktarıldı.Açıklamada, "BITO bir hisse senedi gibi alınıp satılabilir, kripto para borsasında hesap ve kripto cüzdanı ihtiyacını ortadan kaldırır" ifadesi kullanıldı.Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk ETF'nin borsada işlem görmeye başlamasının ardından Bitcoin'in değeri, 63 bin doların üstüne çıkarak 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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abd, new york menkul kıymetler borsası (nyse), bitcoin, eft