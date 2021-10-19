https://tr.sputniknews.com/20211019/abdden-kuzey-koreye-uyari-daha-fazla-provokasyondan-kacinin-1049985373.html

ABD'den Kuzey Kore'ye uyarı: Daha fazla provokasyondan kaçının

ABD'den Kuzey Kore'ye uyarı: Daha fazla provokasyondan kaçının

Beyaz Saray, dün iki balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore'ye provokasyonlara son verin uyarısında bulundu. 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T23:20+0300

2021-10-19T23:20+0300

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türkiye

abd

kuzey kore

beyaz saray

jen psaki

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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, Kuzey Kore tarafından dün iki balistik füze denemesi yapılmasını değerlendirdi.Söz konusu füze denemesi nedeniyle ilgili Savunma ve Dışişleri Bakanlığı'nın çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Psaki, "Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınıyoruz" ifadesini kullandı.Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerinin, birçok Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını ihlal ettiğini ve bölgenin güvenliğine tehlike oluşturduğunu belirten Psaki, "Kuzey Kore'yi daha fazla provokasyondan kaçınmaya ve sürdürülebilir bir diyalogda yer almaya davet ediyoruz" dedi.Psaki, bölgede acil bir diyalog ve diplomasiye ihtiyaç duyulduğunun altını çizerek, Kuzey Kore ile hiçbir ön şart olmadan görüşme tekliflerinin de hala geçerli olduğunu söyledi.Haiti'de kaçırılan misyonerlerHaiti'de hafta sonu çeteler tarafından kaçırılan ve aralarında çocukların da bulunduğu 17 misyonerin kurtarılması için Federal Soruşturma Bürosu''nun (FBI) çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Psaki, olayın hassasiyeti nedeniyle detaylı bilgi veremeyeceğini kaydetti.Psaki, söz konusu çetenin misyonerleri serbest bırakmak için 17 milyon dolar fidye istediği iddialarına ilişkin, "ABD, vatandaşlarımızı esir tutanlarla pazarlık yapmama politikasını sürdürüyor" yanıtını verdi.

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