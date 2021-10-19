https://tr.sputniknews.com/20211019/abdli-yazar-rusya-ve-belarusun-entegrasyonu-nato-icin-onemli-bir-tehdit-1049978390.html
ABD’li yazar: Rusya ve Belarus’un entegrasyonu NATO için önemli bir tehdit
ABD’li yazar: Rusya ve Belarus’un entegrasyonu NATO için önemli bir tehdit
ABD’li yazar Sarah White, Rusya ve Belarus’un entegrasyonunun NATO’nun yönünü ani bir şekilde doğudan batıya çevirmesine yol açabileceğini yazdı. 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T18:57+0300
2021-10-19T18:57+0300
2021-10-19T18:57+0300
savunma
abd
rusya
belarus
nato
tatbikat
politika
ittifak
entegrasyon
savunma
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ABD’li yazar Sarah White, 19Fortyfive için kaleme aldığı makalede, Rusya ve Belarus’un entegrasyonunun NATO için önemli bir tehdit oluşturacağını ve ittifakın yönünü keskin bir şekilde doğudan batıya çevirmesine yol açacağını yazdı.Moskova ve Minsk’in yakın bir zamanda ‘her anlamda’ bir bütün haline geleceklerini ileri süren White, sadece iki ülke arasındaki ekonomik süreçlerin değil, aynı zamanda ‘Batı-2021’ gibi büyük çaplı ortak askeri tatbikatların da buna işaret ettiğini kaydetti. .White, “Moskova'nın bu ülkenin siyasi, ekonomik ve askeri alanlarında varlığı, NATO'nun doğu kanadını keskin bir şekilde Batıya doğru kaydırmaya zorluyor. İttifak devletleri ayrıca, Kaliningrad'da bulunan Rus ordusu ve silahları tarafından da mengeneye alınmış bulunuyor” diye yazdı.Bir zamanlar ‘inanılmaz bir senaryo’ gibi görünen şeyin şimdi ‘tehlikeli bir gerçek’ olduğuna dikkat çeken White, Rusya ve Belarus’un birleşmesinin Kuzey Atlantik İttifakı üyeleri için önemli bir ‘tehdit’ oluşturacağını vurguladı.
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abd, rusya, belarus, nato, tatbikat, politika, ittifak, entegrasyon, savunma, sarah white
ABD’li yazar: Rusya ve Belarus’un entegrasyonu NATO için önemli bir tehdit
ABD’li yazar Sarah White, Rusya ve Belarus’un entegrasyonunun NATO’nun yönünü ani bir şekilde doğudan batıya çevirmesine yol açabileceğini yazdı.
ABD’li yazar Sarah White, 19Fortyfive için kaleme aldığı makalede, Rusya ve Belarus’un entegrasyonunun NATO için önemli bir tehdit oluşturacağını ve ittifakın yönünü keskin bir şekilde doğudan batıya çevirmesine yol açacağını yazdı.
Moskova ve Minsk’in yakın bir zamanda ‘her anlamda’ bir bütün haline geleceklerini ileri süren White, sadece iki ülke arasındaki ekonomik süreçlerin değil, aynı zamanda ‘Batı-2021’ gibi büyük çaplı ortak askeri tatbikatların da buna işaret ettiğini kaydetti. .
White, “Moskova'nın bu ülkenin siyasi, ekonomik ve askeri alanlarında varlığı, NATO'nun doğu kanadını keskin bir şekilde Batıya doğru kaydırmaya zorluyor. İttifak devletleri ayrıca, Kaliningrad'da bulunan Rus ordusu ve silahları tarafından da mengeneye alınmış bulunuyor” diye yazdı.
Bir zamanlar ‘inanılmaz bir senaryo’ gibi görünen şeyin şimdi ‘tehlikeli bir gerçek’ olduğuna dikkat çeken White, Rusya ve Belarus’un birleşmesinin Kuzey Atlantik İttifakı üyeleri için önemli bir ‘tehdit’ oluşturacağını vurguladı.