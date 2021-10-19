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ABD'nin F-15 uçakları tatbikat için Bulgaristan'da
ABD'nin F-15 uçakları tatbikat için Bulgaristan'da
ABD Hava Kuvvetlerine ait F-15 E tipi 5 savaş uçağı, 'Castle Forge-2021' Bulgaristan-ABD ortak tatbikatına katılmak üzere Bulgaristan'a ulaştı. 19.10.2021, Sputnik Türkiye
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ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki 366. Savaş Filosu'ndan gelen jetler, ülkenin güneyindeki Graf İgnatievo Hava Kuvvetleri Üssü'nde konuşlandırıldı.Graf İgnatievo Üssü Komutanı General Nikolay Rusev, karşılama töreninde yaptığı konuşmada, "Bu üs, 2006'dan bu yana 20’yi aşkın Bulgar-Amerikan ortak tatbikatının ev sahipliğini yaptı" dedi.Tatbikatın ilk etabında, Amerikan jetleri, Bulgar Hava Kuvvetlerinin MiG-29, Su-25 ve L-39ZA savaş uçaklarıyla ortak görevler yapacak.F-15’ler, 24-29 Ekim tarihlerinde Yunan Hava Kuvvetleri'yle birlikte tatbikata katılmak üzere Yunanistan’ın Larisa (Yenişehir) kentinde bulunacak.Kasımın başında Bulgaristan’a tekrar gelecek uçaklar, Castle Forge - 2021 tatbikatının ikinci etabına iştirak edecek.Tatbikat dolayısıyla Bulgaristan’a gelen Amerikan askeri heyetinin başkanı, ABD'nin NATO ve Avrupa Politikasından Sorumlu Müsteşar Yardımcısı​​​​​​​ Spencer Boyer, başkent Sofya'ya geçerek, Bulgaristan Savunma Bakan Yardımcısı Plamen Yordanov ve Genelkurmay Başkanı General Eftim Eftimov ile bir araya geldi.Savunma Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, toplantıda iki ülke arasında NATO çerçevesindeki askeri iş birliği konuları ele alındı.Toplantıda ayrıca, Bulgaristan Silahlı Kuvvetlerin modernizasyonu ve iki ülke arasında Karadeniz bölgesindeki siber güvenlik alanındaki iş birliği konuları da değerlendirildi.Castle Forge-2021 tatbikatı, 5 Kasım’da sona erecek.
https://tr.sputniknews.com/20211012/abdden-yunanistana-15-f-15-ucagi-sevkiyati-yapildi-1049731233.html
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abd, bulgaristan, f-35

ABD'nin F-15 uçakları tatbikat için Bulgaristan'da

02:26 19.10.2021 (güncellendi: 02:28 19.10.2021)
© AAABD'nin F-15 uçakları
ABD'nin F-15 uçakları - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© AA
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ABD Hava Kuvvetlerine ait F-15 E tipi 5 savaş uçağı, 'Castle Forge-2021' Bulgaristan-ABD ortak tatbikatına katılmak üzere Bulgaristan'a ulaştı.
ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki 366. Savaş Filosu'ndan gelen jetler, ülkenin güneyindeki Graf İgnatievo Hava Kuvvetleri Üssü'nde konuşlandırıldı.
Graf İgnatievo Üssü Komutanı General Nikolay Rusev, karşılama töreninde yaptığı konuşmada, "Bu üs, 2006'dan bu yana 20’yi aşkın Bulgar-Amerikan ortak tatbikatının ev sahipliğini yaptı" dedi.
Tatbikatın ilk etabında, Amerikan jetleri, Bulgar Hava Kuvvetlerinin MiG-29, Su-25 ve L-39ZA savaş uçaklarıyla ortak görevler yapacak.
F-15’ler, 24-29 Ekim tarihlerinde Yunan Hava Kuvvetleri'yle birlikte tatbikata katılmak üzere Yunanistan’ın Larisa (Yenişehir) kentinde bulunacak.
Kasımın başında Bulgaristan’a tekrar gelecek uçaklar, Castle Forge - 2021 tatbikatının ikinci etabına iştirak edecek.
ABD savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
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12 Ekim, 02:53
Tatbikat dolayısıyla Bulgaristan’a gelen Amerikan askeri heyetinin başkanı, ABD'nin NATO ve Avrupa Politikasından Sorumlu Müsteşar Yardımcısı​​​​​​​ Spencer Boyer, başkent Sofya'ya geçerek, Bulgaristan Savunma Bakan Yardımcısı Plamen Yordanov ve Genelkurmay Başkanı General Eftim Eftimov ile bir araya geldi.
Savunma Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, toplantıda iki ülke arasında NATO çerçevesindeki askeri iş birliği konuları ele alındı.
Toplantıda ayrıca, Bulgaristan Silahlı Kuvvetlerin modernizasyonu ve iki ülke arasında Karadeniz bölgesindeki siber güvenlik alanındaki iş birliği konuları da değerlendirildi.
Castle Forge-2021 tatbikatı, 5 Kasım’da sona erecek.
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