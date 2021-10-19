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https://tr.sputniknews.com/20211019/aliyevden-erdogana-bassagligi-mektubu-1049977284.html
Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı mektubu
Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı mektubu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir taziye... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T18:26+0300
2021-10-19T18:26+0300
2021-10-19T18:33+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
ilham aliyev
başsağlığı
özdemir bayraktar
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mesajında şunları yazdı:
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recep tayyip erdoğan, ilham aliyev, başsağlığı, özdemir bayraktar
Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı mektubu 18:26 19.10.2021 (güncellendi: 18:33 19.10.2021)
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir taziye mektubu gönderdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mesajında şunları yazdı:
"Sayın Cumhurbaşkanı, değerli kardeşim, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefat haberine çok üzüldüm. Bu zor anlarınızda üzüntünüzü paylaşıyor; size, aile fertlerinize ve sevdiklerinize sabır dileyerek en derin taziyelerimi sunuyorum. Huzur içinde yatsın."