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Ankara merkezli iki ayrı FETÖ soruşturması: 123 gözaltı kararı
Ankara merkezli iki ayrı FETÖ soruşturması: 123 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı FETÖ soruşturması kapsamında 123 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T08:40+0300
2021-10-19T08:54+0300
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı 'mahrem hizmetler' yapılanmasında iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan ve sivil imamlar ile iletişim sağladıkları tespit edilen; tamamı daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci 50 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 18 ilde gözaltı kararı verildi." açıklamasında bulundu.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 123 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.İzmir'de de harekete geçildiFetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY)'na yönelik çalışmalarını sürdüren İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda gece saatlerinde operasyon için düğmeye basıldı. Gece 01.00 itibariyle başlatılan operasyonda 1'i albay, 1'i binbaşı, 1'i yüzbaşı, 3'ü üsteğmen, 1'i teğmen, 30'ü astsubay ve 11'i uzman çavuş rütbesinde 48 görevde bulunan asker şüpheli ile 110'u 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında askeriye ile ilişkisi kesilmiş eski öğrencilerden oluşan 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Kurumlar arası koordinasyonlu operasyonOperasyonların, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı İzmir Bölge Başkanlığı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı arasında sağlanan koordinasyon ve veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler neticesinde tespit edilen deliller ve Yargıtay 16'ıncı Ceza Dairesi'nin açıkça delil kabul ettiği, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/ kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubiyetlerine dair deliller sonucunda başlatıldığı öğrenildi.
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operasyon, koronavirüs, kovid-19

Ankara merkezli iki ayrı FETÖ soruşturması: 123 gözaltı kararı

08:40 19.10.2021 (güncellendi: 08:54 19.10.2021)
© AAGözaltı - tutuklama - polis
Gözaltı - tutuklama - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© AA
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı FETÖ soruşturması kapsamında 123 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı 'mahrem hizmetler' yapılanmasında iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan ve sivil imamlar ile iletişim sağladıkları tespit edilen; tamamı daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci 50 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 18 ilde gözaltı kararı verildi." açıklamasında bulundu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 123 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir'de de harekete geçildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY)'na yönelik çalışmalarını sürdüren İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda gece saatlerinde operasyon için düğmeye basıldı. Gece 01.00 itibariyle başlatılan operasyonda 1'i albay, 1'i binbaşı, 1'i yüzbaşı, 3'ü üsteğmen, 1'i teğmen, 30'ü astsubay ve 11'i uzman çavuş rütbesinde 48 görevde bulunan asker şüpheli ile 110'u 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında askeriye ile ilişkisi kesilmiş eski öğrencilerden oluşan 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kurumlar arası koordinasyonlu operasyon

Operasyonların, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı İzmir Bölge Başkanlığı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı arasında sağlanan koordinasyon ve veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler neticesinde tespit edilen deliller ve Yargıtay 16'ıncı Ceza Dairesi'nin açıkça delil kabul ettiği, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/ kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubiyetlerine dair deliller sonucunda başlatıldığı öğrenildi.
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