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Ankara'dan cumhurbaşkanına hakaret yasasını değiştirmesini isteyen AİHM: Böyle bir imtiyaz verilemez
Ankara'dan cumhurbaşkanına hakaret yasasını değiştirmesini isteyen AİHM: Böyle bir imtiyaz verilemez
Cumhurbaşkanına hakaretin cezalandırılmasıyla ilgili TCK 299'un Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna karar veren AİHM... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T18:27+0300
2021-10-19T18:52+0300
politika
avrupa
recep tayyip erdoğan
türkiye
ab
avrupa insan hakları mahkemesi (aihm)
avrupa insan hakları sözleşmesi
cumhurbaşkanına hakaret
tck
ifade özgürlüğü
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye'ye on binlerce kişinin gözaltına alınması ve yargılanmasına gerekçe oluşturan Türk Ceza Kanunu’nun cumhurbaşkanına hakaretin cezalandırılmasıyla ilgili 299. maddesini (TCK 299) değiştirmesi çağrısı yaptı.'İnsanı konuşmaktan caydırıyor'Vedat Şorli’ye '2017’de Facebook’ta eleştirel ve hicivli yorumlar eşliğinde paylaştığı bir fotoğraf ve bir karikatür nedeniyle' cumhurbaşkanına hakaretten 11 ay 20 gün tecilli hapis cezası verilmesi dosyasına bakan AİHM, 'bu sürecin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) ifade özgürlüğünü düzenleyen 10. maddesini ihlal ettiğine ve dolayısıyla ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna' karar verdi. Şorli’nin gözaltına alınması, iki ay iki gün boyunca tutuklu yargılanması ve ceza almasının 'haklı bir yanı olmadığını' dile getiren AİHM, "Böyle bir ceza doğası gereği kaçınılmaz olarak kişinin kamuyu ilgilendiren konularda görüşlerini açıklama istekliliğini kıran bir etki yaratır" diye ekledi.'Cumhurbaşkanına imtiyaz ya da özel yasal koruma sunulamaz'TCK 299'un 'cumhurbaşkanına bilginin ve bununla ilgili görüşlerin aktarılması üzerinde ayrıcalıklı statü verdiğine' dikkat çeken AİHM, 'bir devletin, cumhurbaşkanının itibarını korumayı amaçladığında, cumhurbaşkanı hakkında görüş beyan etme ve haber verme hakkı konusunda kendisine herhangi bir imtiyaz ya da özel bir yasal koruma sunamayacağını, cumhurbaşkanının özel bir yasayla korunmasının AİHS’nin ifade özgürlüğüne ilişkin maddesiyle bağdaşmadığını' söyledi.'Benzer davaların tekrarlanmaması amacıyla'Kararda şu vurgu yapıldı:"Şorli davasında tespit edilen ihlale son vermek için insanların yetkililerin müdahalesi olmaksızın fikir edinme ve fikir açıklama özgürlüğüne sahip olmalarının sağlanması ve benzer davaların tekrarlanmaması amacıyla TCK 299’un değiştirilerek AİHS ve AİHM’nin yerleşik içtihadıyla uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir."'Emsal niteliğinde'Uzmanlara göre, AİHM, ilk defa TCK 299 hakkında bu kadar net karar açıklarken, Türkiye'den Saadet Yüksel'in de içlerinde bulunduğu 7 yargıçlı bir daire tarafından oy birliğiyle alınan karar, içtihat niteliği taşıyor.Ankara karar gereği Şorli'ye 7500 euro manevi tazminat da ödeyecek.'7 yılda 160 bin 169 soruşturma'Reuters, AİHM kararıyla ilgili haberinde 'AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlıktan cumhurbaşkanlığına geçtiği son 7 yılda cumhurbaşkanına hakaret suçundan binlerce kişinin yargılandığı ve mahkum edildiğini' aktararak şu verileri paylaştı:"Adalet Bakanlığı verilerine göre 2020 yılında cumhurbaşkanına hakaret suçlamasından 31 bin 297 soruşturma başlatıldı, 7790 dava açıldı ve bunların 3325'i mahkumiyetle sonuçlandı. Bu rakamlar 2019'da biraz daha yüksekti.""Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olduğu 2014 yılından beri cumhurbaşkanına hakaretten 160 bin 169 soruşturma, 35 bin 507 dava açıldı ve 12 bin 881 mahkumiyet kararı verildi.""Hapisteki eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın bu yılın başlarında Erdoğan'a hakaretten 3.5 yıl hapis cezasına çarptırılması, avukatına göre, bu suça verilen en uzun cezalardan biri oldu."
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avrupa, recep tayyip erdoğan, türkiye, ab, avrupa insan hakları mahkemesi (aihm), avrupa insan hakları sözleşmesi, cumhurbaşkanına hakaret, tck, ifade özgürlüğü

Ankara'dan cumhurbaşkanına hakaret yasasını değiştirmesini isteyen AİHM: Böyle bir imtiyaz verilemez

18:27 19.10.2021 (güncellendi: 18:52 19.10.2021)
© AAAİHM
AİHM - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© AA
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Cumhurbaşkanına hakaretin cezalandırılmasıyla ilgili TCK 299'un Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna karar veren AİHM, Türkiye'ye yasayı Avrupa normlarına uygun şekilde değiştirme çağrısı yaptı. Kararda 'devletin cumhurbaşkanına itibarı koruma ayrıcalığı veren özel yasa düzenleyemeyeceği' dile getirildi.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye'ye on binlerce kişinin gözaltına alınması ve yargılanmasına gerekçe oluşturan Türk Ceza Kanunu’nun cumhurbaşkanına hakaretin cezalandırılmasıyla ilgili 299. maddesini (TCK 299) değiştirmesi çağrısı yaptı.

'İnsanı konuşmaktan caydırıyor'

Vedat Şorli’ye '2017’de Facebook’ta eleştirel ve hicivli yorumlar eşliğinde paylaştığı bir fotoğraf ve bir karikatür nedeniyle' cumhurbaşkanına hakaretten 11 ay 20 gün tecilli hapis cezası verilmesi dosyasına bakan AİHM, 'bu sürecin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) ifade özgürlüğünü düzenleyen 10. maddesini ihlal ettiğine ve dolayısıyla ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna' karar verdi.
Şorli’nin gözaltına alınması, iki ay iki gün boyunca tutuklu yargılanması ve ceza almasının 'haklı bir yanı olmadığını' dile getiren AİHM, "Böyle bir ceza doğası gereği kaçınılmaz olarak kişinin kamuyu ilgilendiren konularda görüşlerini açıklama istekliliğini kıran bir etki yaratır" diye ekledi.

'Cumhurbaşkanına imtiyaz ya da özel yasal koruma sunulamaz'

TCK 299'un 'cumhurbaşkanına bilginin ve bununla ilgili görüşlerin aktarılması üzerinde ayrıcalıklı statü verdiğine' dikkat çeken AİHM, 'bir devletin, cumhurbaşkanının itibarını korumayı amaçladığında, cumhurbaşkanı hakkında görüş beyan etme ve haber verme hakkı konusunda kendisine herhangi bir imtiyaz ya da özel bir yasal koruma sunamayacağını, cumhurbaşkanının özel bir yasayla korunmasının AİHS’nin ifade özgürlüğüne ilişkin maddesiyle bağdaşmadığını' söyledi.

'Benzer davaların tekrarlanmaması amacıyla'

Kararda şu vurgu yapıldı:
"Şorli davasında tespit edilen ihlale son vermek için insanların yetkililerin müdahalesi olmaksızın fikir edinme ve fikir açıklama özgürlüğüne sahip olmalarının sağlanması ve benzer davaların tekrarlanmaması amacıyla TCK 299’un değiştirilerek AİHS ve AİHM’nin yerleşik içtihadıyla uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir."
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'Emsal niteliğinde'

Uzmanlara göre, AİHM, ilk defa TCK 299 hakkında bu kadar net karar açıklarken, Türkiye'den Saadet Yüksel'in de içlerinde bulunduğu 7 yargıçlı bir daire tarafından oy birliğiyle alınan karar, içtihat niteliği taşıyor.
Ankara karar gereği Şorli'ye 7500 euro manevi tazminat da ödeyecek.
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'7 yılda 160 bin 169 soruşturma'

Reuters, AİHM kararıyla ilgili haberinde 'AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlıktan cumhurbaşkanlığına geçtiği son 7 yılda cumhurbaşkanına hakaret suçundan binlerce kişinin yargılandığı ve mahkum edildiğini' aktararak şu verileri paylaştı:
"Adalet Bakanlığı verilerine göre 2020 yılında cumhurbaşkanına hakaret suçlamasından 31 bin 297 soruşturma başlatıldı, 7790 dava açıldı ve bunların 3325'i mahkumiyetle sonuçlandı. Bu rakamlar 2019'da biraz daha yüksekti."
"Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olduğu 2014 yılından beri cumhurbaşkanına hakaretten 160 bin 169 soruşturma, 35 bin 507 dava açıldı ve 12 bin 881 mahkumiyet kararı verildi."
"Hapisteki eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın bu yılın başlarında Erdoğan'a hakaretten 3.5 yıl hapis cezasına çarptırılması, avukatına göre, bu suça verilen en uzun cezalardan biri oldu."
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