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Antalya'da 6 büyüklüğünde deprem
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https://tr.sputniknews.com/20211019/antalyada-6-buyuklugunde-deprem-1049956401.html
Antalya'da 6 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 6 büyüklüğünde deprem
AFAD, saat 08.32'de Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T08:50+0300
2021-10-19T08:50+0300
yaşam
antalya
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
antalya

Antalya'da 6 büyüklüğünde deprem

08:50 19.10.2021
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Ayrıntılar geliyor
AFAD, saat 08.32'de Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Ayrıntılar geliyor...
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