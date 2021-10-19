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https://tr.sputniknews.com/20211019/antalyada-6-buyuklugunde-deprem-1049956401.html
Antalya'da 6 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 6 büyüklüğünde deprem
AFAD, saat 08.32'de Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T08:50+0300
2021-10-19T08:50+0300
2021-10-19T08:50+0300
yaşam
antalya
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
antalya
Antalya'da 6 büyüklüğünde deprem
Ayrıntılar geliyor
AFAD, saat 08.32'de Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.