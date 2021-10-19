https://tr.sputniknews.com/20211019/antalyada-scootera-3u-ayakta-1i-oturarak-4-kisi-bindi-1049967089.html

Antalya'da scootera 3'ü ayakta 1'i oturarak, 4 kişi bindi

Antalya'da scootera 3'ü ayakta 1'i oturarak, 4 kişi bindi

Antalya'da kurallar gereği bir kişinin kullandığı elektrikli scootera aynı anda binen 4 genç, tramvay yolunda ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasına... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T13:53+0300

2021-10-19T13:53+0300

2021-10-19T13:53+0300

yaşam

trafik

antalya

scooter

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Bireysel ve yakın mesafe ulaşımda son dönemde sıkça tercih edilen elektrikli scooterlar, turizm kenti Antalya'da yoğun olarak kullanılıyor. Dün akşam bir grup genç, Şarampol Caddesi tramvay yolunda scootera aynı adan 4 kişi bindi. Gençler, karşıdan tramvayın gelme olasılığına aldırış etmeden süratle yolculuk yaptı. Bir kişinin çöküp ön teker korumasına ayaklarını koyduğu, 3 kişinin de ayakta seyahat ettiği scooter yolculuğu cep telefonu kamerasına da yansıdı.Scooterdakilerden biri "Selam olsun" diye kameraya el sallarken, görüntü çeken kişinin "Düşeceksiniz, düşeceksiniz" sözleri kameraya kayıtlarına yansıdı.

antalya

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

trafik, antalya, scooter