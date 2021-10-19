https://tr.sputniknews.com/20211019/antwerp-fenerbahce-karsilasmasi-seyircisiz-oynanacak-1049982588.html

Antwerp-Fenerbahçe karşılaşması seyircisiz oynanacak

Antwerp-Fenerbahçe karşılaşması seyircisiz oynanacak

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 Kasım'da Belçika ekibi Antwerp ile deplasmanda yapacağı mücadele seyircisiz oynanacak. 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T21:09+0300

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spor

belçika

fenerbahçe

uefa avrupa ligi

maç

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, UEFA Avrupa Ligi'nde grubumuzda yer alan Belçika temsilcisi Antwerp'in kendi sahasında yapacağı ilk Avrupa Ligi müsabakasını seyircisiz oynamasına karar vermiştir. Bu doğrultuda futbol A takımımızın, 4 Kasım'da deplasmanda Antwerp ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. hafta karşılaşmasının bilet satışı ev sahibi takımın cezası nedeniyle yapılmayacaktır." ifadeleri yer aldı.

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belçika, fenerbahçe, uefa avrupa ligi, maç