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Atlas Okyanusu'nda yelkenlide 5 tondan fazla kokain ele geçirildi
Atlas Okyanusu'nda yelkenlide 5 tondan fazla kokain ele geçirildi
İspanya, Portekiz, İngiltere, ABD ve Kolombiya polis teşkilatlarının iş birliğiyle Atlas Okyanusu'nda yelkenli bir tekneye düzenlenen operasyonda, 5 ton 200... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T00:49+0300
2021-10-19T00:48+0300
dünya
atlas okyanusu
yelkenli
kokain
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İspanya Polis Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, ilk defa bir yelkenlide bu kadar büyük miktarda kokainin ele geçirildiği belirtildi.Açıklamada, yelkenlide kokain taşındığının tespit edilmesinin ardından Portekiz Deniz Kuvvetleri'ne bağlı askeri bir geminin, İspanyol polis ekipleriyle birlikte operasyon düzenlediği aktarıldı.Teknede ele geçirilen 5 ton 200 kilogram kokainin, Kolombiya ve Venezuela üzerinden Avrupa'ya getirildiği kaydedildi.Yetkililer, son dönemlerde yat ve yelkenli gibi teknelerle uyuşturucu kaçakçılığının arttığı bilgisini paylaştı.Operasyon sırasında 3 şüphelinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, bu kişilerden birinin, geçen yıl mart ayında engellenen başka bir kokain nakliyesiyle bağlantılı olarak hakkında arama ve tutuklama emri bulunan ünlü bir uyuşturucu kaçakçısı olduğu vurgulandı.İspanyol basını, polis kaynaklarına dayandırarak verdiği bilgilerde, söz konusu kişinin Carlos Silla Otero olduğunu ileri sürdü.İspanyol polisi, son aylarda düzenlediği benzer uluslararası operasyonlarda, Atlas Okyanusu'nu kullanan uyuşturucu kaçakçılarına büyük darbe vurdu.
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atlas okyanusu, yelkenli, kokain

Atlas Okyanusu'nda yelkenlide 5 tondan fazla kokain ele geçirildi

00:49 19.10.2021
© AAİspanya, Portekiz, İngiltere, ABD ve Kolombiya polis teşkilatlarının ve adli kurumlarının iş birliğiyle Atlas Okyanusu'nda yelkenli bir tekneye düzenlenen operasyonda, 5 ton 200 kilogram kokain ele geçirildi.
İspanya, Portekiz, İngiltere, ABD ve Kolombiya polis teşkilatlarının ve adli kurumlarının iş birliğiyle Atlas Okyanusu'nda yelkenli bir tekneye düzenlenen operasyonda, 5 ton 200 kilogram kokain ele geçirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© AA
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İspanya, Portekiz, İngiltere, ABD ve Kolombiya polis teşkilatlarının iş birliğiyle Atlas Okyanusu'nda yelkenli bir tekneye düzenlenen operasyonda, 5 ton 200 kilogram kokain ele geçirildi.
İspanya Polis Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, ilk defa bir yelkenlide bu kadar büyük miktarda kokainin ele geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, yelkenlide kokain taşındığının tespit edilmesinin ardından Portekiz Deniz Kuvvetleri'ne bağlı askeri bir geminin, İspanyol polis ekipleriyle birlikte operasyon düzenlediği aktarıldı.
Teknede ele geçirilen 5 ton 200 kilogram kokainin, Kolombiya ve Venezuela üzerinden Avrupa'ya getirildiği kaydedildi.
Yetkililer, son dönemlerde yat ve yelkenli gibi teknelerle uyuşturucu kaçakçılığının arttığı bilgisini paylaştı.
Operasyon sırasında 3 şüphelinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, bu kişilerden birinin, geçen yıl mart ayında engellenen başka bir kokain nakliyesiyle bağlantılı olarak hakkında arama ve tutuklama emri bulunan ünlü bir uyuşturucu kaçakçısı olduğu vurgulandı.
İspanyol basını, polis kaynaklarına dayandırarak verdiği bilgilerde, söz konusu kişinin Carlos Silla Otero olduğunu ileri sürdü.
İspanyol polisi, son aylarda düzenlediği benzer uluslararası operasyonlarda, Atlas Okyanusu'nu kullanan uyuşturucu kaçakçılarına büyük darbe vurdu.
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