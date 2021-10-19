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Avustralya Açık'a aşı yaptırmayan tenisçiler katılamayacak: Novak Djokovic'in katılımı risk altında
Avustralya Açık'a aşı yaptırmayan tenisçiler katılamayacak: Novak Djokovic'in katılımı risk altında
Avustralya Açık tenis turnuvasına aşı yaptırmayan tenisçilerin katılamayacağı duyurulurken, aşı durumunu açıklamayı reddeden erkekler dünya 1 numarası... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T16:00+0300
2021-10-19T16:00+0300
spor
novak djokovic
avustralya açık
koronavirüs
koronavirüs aşısı
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İngiltere ve Avustralya medyasında çıkan haberlere göre, erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic'in aşı durumunu açıklamayı reddetmesi nedeniyle Ocak 2022'de Melbourne'de düzenlenecek Avustralya Açık'a katılması risk altında.Djokovic, Sırp basınına yaptığı açıklamada, aşı yaptırıp yaptırmadığını açıklamayacağını, bu bilginin kendi özeli olduğu için sorgulanmasını da etik bulmadığını söyledi.Sırp raket, bu sezon grand slam turnuvalarından Avustralya Açık, Fransa Açık ve Wimbledon'da şampiyonluk sevinci yaşarken, ABD Açık'ta ise finalde kaybetti.Avustralya Açık öncesi İsviçreli Roger Federer, İspanyol Rafa Nadal ve Novak Djokovic'in 20'şer grand slam şampiyonluğu bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20200508/nadaldan-asi-karsiti-djokovice-net-yanit-tenis-oynamaya-devam-etmek-istiyorsa-asi-olmak-zorunda-1041995198.html
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novak djokovic, avustralya açık, koronavirüs, koronavirüs aşısı

Avustralya Açık'a aşı yaptırmayan tenisçiler katılamayacak: Novak Djokovic'in katılımı risk altında

16:00 19.10.2021
© REUTERS / Asanka Brendon RatnayakeNovak Djokovic
Novak Djokovic - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© REUTERS / Asanka Brendon Ratnayake
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Avustralya Açık tenis turnuvasına aşı yaptırmayan tenisçilerin katılamayacağı duyurulurken, aşı durumunu açıklamayı reddeden erkekler dünya 1 numarası Djokovic'in turnuvaya katılımı riske girdi.
İngiltere ve Avustralya medyasında çıkan haberlere göre, erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic'in aşı durumunu açıklamayı reddetmesi nedeniyle Ocak 2022'de Melbourne'de düzenlenecek Avustralya Açık'a katılması risk altında.
Djokovic, Sırp basınına yaptığı açıklamada, aşı yaptırıp yaptırmadığını açıklamayacağını, bu bilginin kendi özeli olduğu için sorgulanmasını da etik bulmadığını söyledi.
Sırp raket, bu sezon grand slam turnuvalarından Avustralya Açık, Fransa Açık ve Wimbledon'da şampiyonluk sevinci yaşarken, ABD Açık'ta ise finalde kaybetti.
Avustralya Açık öncesi İsviçreli Roger Federer, İspanyol Rafa Nadal ve Novak Djokovic'in 20'şer grand slam şampiyonluğu bulunuyor.
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