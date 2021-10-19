https://tr.sputniknews.com/20211019/avustralya-acika-asi-yaptirmayan-tenisciler-katilamayacak-novak-djokovicin-katilimi-risk-altinda-1049970414.html
Avustralya Açık'a aşı yaptırmayan tenisçiler katılamayacak: Novak Djokovic'in katılımı risk altında
Avustralya Açık'a aşı yaptırmayan tenisçiler katılamayacak: Novak Djokovic'in katılımı risk altında
Avustralya Açık tenis turnuvasına aşı yaptırmayan tenisçilerin katılamayacağı duyurulurken, aşı durumunu açıklamayı reddeden erkekler dünya 1 numarası... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T16:00+0300
2021-10-19T16:00+0300
2021-10-19T16:00+0300
spor
novak djokovic
avustralya açık
koronavirüs
koronavirüs aşısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/13/1049970256_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_48b4b01395304d8026631785efb90739.jpg
İngiltere ve Avustralya medyasında çıkan haberlere göre, erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic'in aşı durumunu açıklamayı reddetmesi nedeniyle Ocak 2022'de Melbourne'de düzenlenecek Avustralya Açık'a katılması risk altında.Djokovic, Sırp basınına yaptığı açıklamada, aşı yaptırıp yaptırmadığını açıklamayacağını, bu bilginin kendi özeli olduğu için sorgulanmasını da etik bulmadığını söyledi.Sırp raket, bu sezon grand slam turnuvalarından Avustralya Açık, Fransa Açık ve Wimbledon'da şampiyonluk sevinci yaşarken, ABD Açık'ta ise finalde kaybetti.Avustralya Açık öncesi İsviçreli Roger Federer, İspanyol Rafa Nadal ve Novak Djokovic'in 20'şer grand slam şampiyonluğu bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20200508/nadaldan-asi-karsiti-djokovice-net-yanit-tenis-oynamaya-devam-etmek-istiyorsa-asi-olmak-zorunda-1041995198.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/13/1049970256_0:0:1077:808_1920x0_80_0_0_38acc5210eb308b5d66b6c062d612ac7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
novak djokovic, avustralya açık, koronavirüs, koronavirüs aşısı
Avustralya Açık'a aşı yaptırmayan tenisçiler katılamayacak: Novak Djokovic'in katılımı risk altında
Avustralya Açık tenis turnuvasına aşı yaptırmayan tenisçilerin katılamayacağı duyurulurken, aşı durumunu açıklamayı reddeden erkekler dünya 1 numarası Djokovic'in turnuvaya katılımı riske girdi.
İngiltere ve Avustralya medyasında çıkan haberlere göre, erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic
'in
aşı durumunu açıklamayı reddetmesi
nedeniyle Ocak 2022'de Melbourne'de düzenlenecek Avustralya Açık
'a katılması risk altında.
Djokovic, Sırp basınına yaptığı açıklamada, aşı yaptırıp yaptırmadığını açıklamayacağını, bu bilginin kendi özeli olduğu için sorgulanmasını da etik bulmadığını söyledi.
Sırp raket, bu sezon grand slam turnuvalarından Avustralya Açık, Fransa Açık ve Wimbledon'da şampiyonluk sevinci yaşarken, ABD Açık'ta ise finalde kaybetti.
Avustralya Açık öncesi İsviçreli Roger Federer, İspanyol Rafa Nadal ve Novak Djokovic'in 20'şer grand slam şampiyonluğu bulunuyor.