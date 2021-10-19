https://tr.sputniknews.com/20211019/celik-diplomatlarin-turk-yargisini-etkilemeye-yonelik-beyanatlari-kabul-edilemez-1049949620.html
Çelik: Diplomatların Türk yargısını etkilemeye yönelik beyanatları kabul edilemez
Çelik: Diplomatların Türk yargısını etkilemeye yönelik beyanatları kabul edilemez
AK Parti Sözcüsü Çelik 10 ülkenin büyükelçiliklerinin Osman Kavala hakkındaki çağrılarına karşılık sosyal medyadan "Ülkemizde görev yapan diplomatların Türk... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T00:12+0300
2021-10-19T00:12+0300
2021-10-19T00:36+0300
ömer çelik
türkiye
son dakika
osman kavala
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Twitter'dan paylaşımda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçiliklerinin birleştirilmiş Gezi Parkı davası kapsamında iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğuna ilişkin "Kavala hakkında devam eden dava, Türkiye’de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürmektedir" açıklamasına tepki gösterdi.Ömer Çelik yaptığı paylaşımlarda şunları ifade etti:"Ülkemizde görev yapan diplomatların Türk yargısını etkilemeye yönelik beyanatları kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti egemen bir hukuk devletidir ve Türk yargısı bağımsızdırÜlkemizde görev yapan diplomatların kendi ülkeleri ile ülkemiz arasındaki ilişkilere katkı yapmalarından memnuniyet duyuyoruz. Buna karşın ülkemizin egemenliği konusundaki yanlış beyanatlarını en güçlü şekilde reddediyoruz.Tüm diplomatik makamların ülkemizin egemenliğine, Türk yargısının bağımsızlığına saygı duymaları ve içişlerimize müdahaleden kaçınmaları zorunludur. Aksi bir tutum, diplomasiyle bağdaşmayan bir sorumsuzluktur."'Haddini, hududunu bilmek herkesin vazifesidir'AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Görülmekte olan bir dava ile ilgili tavsiye ve telkinde bulunan diplomatlar, bilmeliler ki yaptıkları anayasal bir suçtur" değerlendirmesinde bulundu.Şahin, "Türkiye Cumhuriyeti; anayasal düzenini, mahkemelerinin bağımsızlığını hiçe sayabilecekleri bir devlet değildir. Haddini, hududunu bilmek herkesin vazifesidir" ifadesini kullandı.
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ömer çelik, son dakika, osman kavala
Çelik: Diplomatların Türk yargısını etkilemeye yönelik beyanatları kabul edilemez
00:12 19.10.2021 (güncellendi: 00:36 19.10.2021)
AK Parti Sözcüsü Çelik 10 ülkenin büyükelçiliklerinin Osman Kavala hakkındaki çağrılarına karşılık sosyal medyadan "Ülkemizde görev yapan diplomatların Türk yargısını etkilemeye yönelik beyanatları kabul edilemez" açıklamasında bulundu.
Twitter'dan paylaşımda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,
Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçiliklerinin birleştirilmiş Gezi Parkı davası kapsamında iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğuna ilişkin "Kavala hakkında devam eden dava, Türkiye’de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürmektedir" açıklamasına
tepki gösterdi.
Ömer Çelik yaptığı paylaşımlarda şunları ifade etti:
"Ülkemizde görev yapan diplomatların Türk yargısını etkilemeye yönelik beyanatları kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti egemen bir hukuk devletidir ve Türk yargısı bağımsızdır
Ülkemizde görev yapan diplomatların kendi ülkeleri ile ülkemiz arasındaki ilişkilere katkı yapmalarından memnuniyet duyuyoruz. Buna karşın ülkemizin egemenliği konusundaki yanlış beyanatlarını en güçlü şekilde reddediyoruz.
Tüm diplomatik makamların ülkemizin egemenliğine, Türk yargısının bağımsızlığına saygı duymaları ve içişlerimize müdahaleden kaçınmaları zorunludur. Aksi bir tutum, diplomasiyle bağdaşmayan bir sorumsuzluktur."
'Haddini, hududunu bilmek herkesin vazifesidir'
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Görülmekte olan bir dava ile ilgili tavsiye ve telkinde bulunan diplomatlar, bilmeliler ki yaptıkları anayasal bir suçtur" değerlendirmesinde bulundu.
Şahin, "Türkiye Cumhuriyeti; anayasal düzenini, mahkemelerinin bağımsızlığını hiçe sayabilecekleri bir devlet değildir. Haddini, hududunu bilmek herkesin vazifesidir" ifadesini kullandı.