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https://tr.sputniknews.com/20211019/cig-kofteci-maliyeti-artinca-marulu-dukkanda-yetistirmeye-basladi-1049970008.html
Çiğ köfteci, maliyeti artınca marulu dükkanda yetiştirmeye başladı
Çiğ köfteci, maliyeti artınca marulu dükkanda yetiştirmeye başladı
Sinop’ta bir çiğ köfte dükkanı işletmecisi iş yerinin raflarında marul yetiştiriyor, müşteriler ise bunları dekor sanıyor. 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T15:35+0300
2021-10-19T15:35+0300
yaşam
enflasyon
marul
gıda fiyatları
kıvırcık marul
çiğ köfte
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Sinop'un Gelincik Mahallesi'nde işletme sahibi Ümit Almış, dükkanına alışılagelmişin dışında marul yetiştirme sistemi kurdu. İlk görüşte dekor zannedilen marullar, müşterilerin büyük ilgisini çekiyor. Sistemi kendi imkanlarıyla hayata geçiren işletme sahibi Ümit Almış, marulların normalde topraktan alması gereken bütün besinleri su ile aldığını söyledi. Almış, “Böyle bir şeyi yapmamdaki en büyük etken artan maliyetler. Daha ucuza nasıl elde edebilirim diye araştırmalar yaptım. Daha sonra bu sistemle tanıştım. İlk başta evimde bir denemek için sistem kurdum. Daha sonra bunu iş yerime kurmaya karar verdim. Her şeyini kendim yaptım. Kapalı bir sistem. Yani şebekeye bağlı bir sistem değil. O yönden çok iyi. Su gideri o kadar da çok değil. Buharlaşmayla bir su gideri oluyor. Onun haricinde besinin kendine çektiği su gideri oluyor. O yüzden sulu bir sistem olduğu için fazla bir su gideri olan sistem değil. Besin değerine gelince topraktaki besinlerin aynısını suyun içine ekleyerek besinin almasını sağlıyoruz” dedi.'Senede yaklaşık 7-8 defa hasat alınabiliyor'İlk hasat için gün saydığını ifade eden Ümit Almış, “Yazın 30-35 günlük sürede hasat alabiliyorsun. Kış süresinde bu 55 güne kadar çıkabiliyor. Senede yaklaşık 7-8 defa hasat alınabiliyor. Bakımı toprağa göre zor. Değerlerini günlük takip etmek gerekiyor. Hatta günde bunun 2-3 defa kontrolünün yapmak gerekiyor. Yoksa ister istemez ürüne zarar verebiliyor” diye konuştu.'Müşteriler dekor sanıyor'Müşterilerin ilk başta gördüklerinde dekor zannettiklerini belirten Almış, “Müşteriler gördüklerinde şaşırıyorlar. İlk gördüklerinde dekor sanıyorlar. Gerçek olduğunu anlayınca çok beğendiklerini ifade ediyorlar. Buradan alıp biz de yiyebilecek miyiz gibi sohbetlerimiz oluyor” şeklinde konuştu.
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enflasyon, marul, gıda fiyatları, kıvırcık marul, çiğ köfte

Çiğ köfteci, maliyeti artınca marulu dükkanda yetiştirmeye başladı

15:35 19.10.2021
© İHAMarul yetiştiren çiğ köfteci
Marul yetiştiren çiğ köfteci - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© İHA
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Sinop’ta bir çiğ köfte dükkanı işletmecisi iş yerinin raflarında marul yetiştiriyor, müşteriler ise bunları dekor sanıyor.
Sinop'un Gelincik Mahallesi'nde işletme sahibi Ümit Almış, dükkanına alışılagelmişin dışında marul yetiştirme sistemi kurdu. İlk görüşte dekor zannedilen marullar, müşterilerin büyük ilgisini çekiyor. Sistemi kendi imkanlarıyla hayata geçiren işletme sahibi Ümit Almış, marulların normalde topraktan alması gereken bütün besinleri su ile aldığını söyledi. Almış, “Böyle bir şeyi yapmamdaki en büyük etken artan maliyetler. Daha ucuza nasıl elde edebilirim diye araştırmalar yaptım. Daha sonra bu sistemle tanıştım. İlk başta evimde bir denemek için sistem kurdum. Daha sonra bunu iş yerime kurmaya karar verdim. Her şeyini kendim yaptım. Kapalı bir sistem. Yani şebekeye bağlı bir sistem değil. O yönden çok iyi. Su gideri o kadar da çok değil. Buharlaşmayla bir su gideri oluyor. Onun haricinde besinin kendine çektiği su gideri oluyor. O yüzden sulu bir sistem olduğu için fazla bir su gideri olan sistem değil. Besin değerine gelince topraktaki besinlerin aynısını suyun içine ekleyerek besinin almasını sağlıyoruz” dedi.

'Senede yaklaşık 7-8 defa hasat alınabiliyor'

İlk hasat için gün saydığını ifade eden Ümit Almış, “Yazın 30-35 günlük sürede hasat alabiliyorsun. Kış süresinde bu 55 güne kadar çıkabiliyor. Senede yaklaşık 7-8 defa hasat alınabiliyor. Bakımı toprağa göre zor. Değerlerini günlük takip etmek gerekiyor. Hatta günde bunun 2-3 defa kontrolünün yapmak gerekiyor. Yoksa ister istemez ürüne zarar verebiliyor” diye konuştu.

'Müşteriler dekor sanıyor'

Müşterilerin ilk başta gördüklerinde dekor zannettiklerini belirten Almış, “Müşteriler gördüklerinde şaşırıyorlar. İlk gördüklerinde dekor sanıyorlar. Gerçek olduğunu anlayınca çok beğendiklerini ifade ediyorlar. Buradan alıp biz de yiyebilecek miyiz gibi sohbetlerimiz oluyor” şeklinde konuştu.
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