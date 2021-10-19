https://tr.sputniknews.com/20211019/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-turkiyede-yargi-bagimsizdir-ve-turkiye-tam-bagimsiz-bir-ulkedir-1049955813.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye'de yargı bağımsızdır ve Türkiye tam bağımsız bir ülkedir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye'de yargı bağımsızdır ve Türkiye tam bağımsız bir ülkedir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye'de yargı bağımsızdır ve Türkiye tam bağımsız bir ülkedir. Yargıya müdahaleyi arzu edenler, bu arzularını kendi... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T07:28+0300

2021-10-19T07:28+0300

2021-10-19T07:28+0300

türkiye

fuat oktay

açıklama

osman kavala

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bazı büyükelçiliklerin Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamasına tepki göstererek, şunları kaydetti:"Görevli bulundukları ülkenin bağımsızlığına sadakat göstermek zorunda olan ve 'yargı bağımsızlığından' söz eden bazı ülkelerin büyükelçileri, hadlerini aşarak 'siyasetin yargıya müdahalesini' talep etmişlerdir. Türkiye'de yargı bağımsızdır ve Türkiye tam bağımsız bir ülkedir. Yargıya müdahaleyi arzu edenler, bu arzularını kendi ülkelerinde gerçekleştirmeye devam edebilirler."

türkiye

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fuat oktay, açıklama, osman kavala