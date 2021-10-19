https://tr.sputniknews.com/20211019/danimarkada-suriyeli-multecilerin-ulkelerine-gonderilmesine-karsi-toplanan-imzalar-meclise-sunuldu-1049972255.html

Danimarka'da Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönderilmesine karşı toplanan imzalar meclise sunuldu

Danimarka'da Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönderilmesine karşı toplanan imzalar meclise sunuldu

Danimarka'da yaşayan Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönderilmesine karşı olan bir girişim, 50 bin imza topladı. Dilekçede, "Mültecileri Suriye'ye geri... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T16:30+0300

2021-10-19T16:30+0300

2021-10-19T16:32+0300

suriyeli mülteciler

danimarka

kopenhag

oturum

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Danimarka'da yaşayan Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönderilmesine karşı olan bir girişim, topladığı 50 bin imzayı ülke parlamentosuna (Folleting) sundu. Euronews'in haberine göre, dilekçe metninde "Folleting'in mevcut durumda Danimarka makamlarının mültecileri Suriye'ye geri göndermesine izin veren yasayı değiştirmesini istiyoruz." denildi. Kopenhag yönetimi, 2020 yazından bu yana Suriye başkentindeki Suriyelilerin dosyalarını "Şam'daki mevcut durum artık oturma iznini veya oturma izninin uzatılmasını haklı göstermiyor" diyerek yeniden incelemeye karar verdi. Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod da Suriye'de bazı yerlerde çatışmaların devam etmesine rağmen durumun farklı olduğu bölgeler bulunduğunu, başkent Şam dahil bu bölgelerin Danimarka makamları tarafından geri dönüş için güvenli bölge addedildiğini söylemişti. Danimarkalı siyasi sınıfın çoğunluğu tarafından desteklenen bu karar, ülkede tartışmaları beraberinde getirdi. Danimarka, yasal olarak, 'menşe ülkede, sivillere yönelik keyfi şiddet ve saldırılarla karakterize edilen özellikle ciddi bir durum' olması durumunda, süre sınırı olmaksızın geçici oturma izinleri veriyor. Danimarka Göçmen Bürosu'nun mayıs ayında yayınladığı rakamlara göre, başlangıçta yalnızca geçici izin verilen en az 250 kişiden bu belgeler geri alındı. Ulusal istatistik enstitüsüne göre, 5,8 milyonluk İskandinav krallığında, yarısından fazlası 2015 yılında gelen yaklaşık 35 bin 500 Suriyeli yaşıyor. Danimarka hükümeti, Suriyelilerin oturma izinlerini ellerinden almanın yanı sıra, gönüllü olarak geri dönenlere kişi başına yaklaşık 20 bin Euro para ödüyor.

https://tr.sputniknews.com/20210603/danimarka-siginmacilarin-avrupa-disina-cikarilmasina-izin-veren-yasayi-onayladi-1044650438.html

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suriyeli mülteciler, danimarka, kopenhag, oturum