https://tr.sputniknews.com/20211019/davutoglunun-vanda-gecirdigi-asansor-kazasina-iliskin-aciklama-1049951084.html

Davutoğlu'nun Van'da geçirdiği asansör kazasına ilişkin açıklama

Davutoğlu'nun Van'da geçirdiği asansör kazasına ilişkin açıklama

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Van ziyareti sırasında asansör kazası geçirdiği, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T00:56+0300

2021-10-19T00:56+0300

2021-10-19T00:56+0300

türkiye

ahmet davutoğlu

van

asansör

gelecek partisi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/10/1042664025_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_650fdd7013727f1f1da6ccb63beb7f4f.jpg

Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamada, Davutoğlu'nun hafta sonu Van'da bir radyo mülakatına giderken bindiği asansörün hareket ettikten sonra bir kat aşağıya düştüğü belirtildi.Yapılan tetkiklerin ardından doktorların Davutoğlu'na istirahat tavsiyesinde bulunduğu aktarılan açıklamada, bu hafta yapılması planlanan Mersin ve Amasya ziyaretlerinin ertelendiği kaydedildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Gelecek Partisi Genel Başkan Basın Müşaviri Ufuk Karcı, "Sayın Genel Başkanımızın şu anki sağlık durumu iyi olup en kısa süre içinde tüm programlarına kaldığı yerden devam edecektir" ifadesini kullandı.

türkiye

van

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ahmet davutoğlu, van, asansör, gelecek partisi