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Davutoğlu'nun Van'da geçirdiği asansör kazasına ilişkin açıklama
Davutoğlu'nun Van'da geçirdiği asansör kazasına ilişkin açıklama
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Van ziyareti sırasında asansör kazası geçirdiği, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T00:56+0300
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türkiye
ahmet davutoğlu
van
asansör
gelecek partisi
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Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamada, Davutoğlu'nun hafta sonu Van'da bir radyo mülakatına giderken bindiği asansörün hareket ettikten sonra bir kat aşağıya düştüğü belirtildi.Yapılan tetkiklerin ardından doktorların Davutoğlu'na istirahat tavsiyesinde bulunduğu aktarılan açıklamada, bu hafta yapılması planlanan Mersin ve Amasya ziyaretlerinin ertelendiği kaydedildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Gelecek Partisi Genel Başkan Basın Müşaviri Ufuk Karcı, "Sayın Genel Başkanımızın şu anki sağlık durumu iyi olup en kısa süre içinde tüm programlarına kaldığı yerden devam edecektir" ifadesini kullandı.
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ahmet davutoğlu, van, asansör, gelecek partisi

Davutoğlu'nun Van'da geçirdiği asansör kazasına ilişkin açıklama

00:56 19.10.2021
© AA / Elif ÖztürkGelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© AA / Elif Öztürk
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Van ziyareti sırasında asansör kazası geçirdiği, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Gelecek Partisi'nden yapılan açıklamada, Davutoğlu'nun hafta sonu Van'da bir radyo mülakatına giderken bindiği asansörün hareket ettikten sonra bir kat aşağıya düştüğü belirtildi.
Yapılan tetkiklerin ardından doktorların Davutoğlu'na istirahat tavsiyesinde bulunduğu aktarılan açıklamada, bu hafta yapılması planlanan Mersin ve Amasya ziyaretlerinin ertelendiği kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Gelecek Partisi Genel Başkan Basın Müşaviri Ufuk Karcı, "Sayın Genel Başkanımızın şu anki sağlık durumu iyi olup en kısa süre içinde tüm programlarına kaldığı yerden devam edecektir" ifadesini kullandı.
032000
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