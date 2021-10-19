Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211019/disisleri-bakani-cavusoglu-suriyedeki-varligimiz-diplomasinin-onunu-acti-1049973379.html
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriye'deki varlığımız diplomasinin önünü açtı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriye'deki varlığımız diplomasinin önünü açtı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin sert gücünü yalnızca tüm seçenekler tükendiğinde diplomasiyi başlatmak için kullandığını belirterek "Suriye ve... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T17:02+0300
2021-10-19T17:02+0300
politika
suriye
libya
mevlüt çavuşoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/08/1044920408_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_f9aca005be8fcdeb56522789292b2b4a.jpg
Çavuşoğlu, geçen yıl gibi bu yıl da çevrim içi düzenlenen TRT World Forum'a, görüntülü mesajla katıldı.Bu yılın teması olan "Güç ve Paradoks" ile "Büyük Strateji"nin güncel konularla ilgili olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Büyük Strateji'nin tanımı gücün sadece tek yönünün, yani sert gücün ötesinde diplomatik, ekonomik ve hatta kültürel güç gibi farklı unsurları da içerecek şekilde genişlemektedir." ifadesini kullandı.Çavuşoğlu, belirli bir güce sahip olmadan belirli hedeflere ulaşmanın zor olduğuna işaret ederek "Son 20 yılda artan ulusal gücümüz olmasaydı, bölgesel bir oyuncu ve dünya çapında saygı gören bir aktör olmak imkansız olurdu." değerlendirmesinde bulundu.Korkudan duyulan saygının sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, çekim gücüyle kazanılan saygının uzun ömürlü olduğunu belirtti.Çavuşoğlu, Türkiye'nin güç anlayışının sert gücü merkeze almadığını belirterek "İş birliği, dayanışma ve adalet, kendi kimliğimizin ve medeniyetimizin vazgeçilmez parçalarıdır. Ecdadımız adaletle yönetmiş, kalpleri ve zihinleri kazanarak saygı kazanmıştır. Bu nedenle bizim anlayışımıza göre güç, merhametli, akıllı ve meşru olmalıdır." dedi.Gücün merhametli olması ifadesini detaylandıran Çavuşoğlu, "Ne kadar güçlüysen o kadar sorumlu olmalısın. Biz bu yüzden insani olarak tanımlıyoruz. Bu yüzden biz insani yardım konusunda en büyük olmasa da en cömert ülkeyiz." diye konuştu.Mevlüt Çavuşoğlu, akıllı gücün kullanıldığına da dikkati çekerek "Yumuşak ve sert güç unsurlarını akıllı bir şekilde birleştiriyoruz. Dış politikamızı da bu yüzden girişimci olarak tanımlıyoruz. Çünkü zorluklara cevap verebilmek için reaktif değil, proaktif bir dış politika gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.'Doğu Akdeniz'de meşru haklarımızın pazarlık konusu olmadığını ortaya koymak için harekete geçtik' Çavuşoğlu, Türkiye'nin Somali'den Afganistan'a kadar çözümün bir parçası olduğunun altını çizerken sert gücün ise yalnızca tüm seçenekler tükendiğinde, diyalog ve diplomasiyi başlatmak için kullanıldığını belirtti.Türkiye'nin donmuş ihtilafları çözmek, gerilimi azaltmak ve ulusal çıkarları korumak için bu yönteme başvurduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Suriye ve Libya'daki varlığımız, sahada istikrarı sağlamış, düzensiz göçü ve terörü önlemiş ve diplomasinin önünü açmıştır." ifadelerini kullandı.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan'da da 20 yıl boyunca ülkenin istikrarına ve kapasite inşaatına yardımcı olduklarını anlatarak Türkiye'nin Afganistan'daki varlığının doğru mesajlar vermeyi sağladığını dile getirdi.Azerbaycan'ın işgal edilen topraklarını kurtarmak için başlattığı Vatan Muharebesinde de Türkiye'nin kardeşleri yanında durduğunu söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:"Ancak silahlı çatışmalar sona erdiğinde de kalıcı barışı sağlamak için fikirler geliştirdik. Doğu Akdeniz'de egemenliğimizin ve meşru haklarımızın pazarlık konusu olmadığını açıkça ortaya koymak için harekete geçtik. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kapsayıcı bir Doğu Akdeniz Konferansı çağrısında bulundu."Bakan Çavuşoğlu, gücün adil ve meşru olması gerektiğine de değinerek, gücün daha büyük amaçlara ulaşmak için bir araç olması gerektiğini söyledi.Bu nedenle Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda daha adil bir dünya çağrısı yaptığını kaydeden Çavuşoğlu, "Bugün artık başkalarının acılarına karşı kayıtsız değiliz. Daha adil bir dünya için çalışmak sadece ahlaki bir yükümlülük değil, daha güvenli ve istikrarlı bir dünya için bir zorunluluktur." değerlendirmesini yaptı.'Türkiye, gücü iyilik için kullanacak bir uluslararası sistemi teşvik ediyor'Dünyanın daha da ayrışmış durumda olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, buna rağmen insanlar ve küresel ekonominin, birbirine hiç olmadığı kadar bağlı olduğunu ifade etti.Bu durumun bir çelişki olmasının yanında, uluslararası diplomatik aktörler için bir fırsat sunduğunu da belirten Çavuşoğlu, "Bu siyasi parçalanmayı düzeltmek için ekonomik ve sosyal bağlılığımızdan kullanabiliriz. Bu daha adil bir dünya vizyonumuzun bir parçası, insani ve girişimci dış politikamızın bir hedefidir. Bu nedenle Türkiye, gücü iyilik için kullanacak, etkin birçok taraflılığı ve kurallara dayalı bir uluslararası sitemi teşvik etmektedir." diye konuştu.Çavuşoğlu, iklim değişikliği, düzensiz göç, terörizm ve artan eşitsizlikler gibi küresel konulara toplu müdahalenin şart olduğunu da belirterek yükün paylaşılması ve sorumlu hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.TRT World Forum'un başarılı bir dış politika için birçok paydaşın katılmasını sağladığı bakımından önemli olduğunu vurgulayan Mevlüt Çavuşoğlu, farklı bakış açıları ve yaklaşımlar için Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) da başlatıldığını kaydetti.Çavuşoğlu, ADF'nin Mart 2022'de yapılacağını sözlerine ekledi.
suriye
libya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/08/1044920408_115:0:1870:1316_1920x0_80_0_0_51c127261deb91f10827773160786cce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
suriye, libya, mevlüt çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriye'deki varlığımız diplomasinin önünü açtı

17:02 19.10.2021
© AADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© AA
Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin sert gücünü yalnızca tüm seçenekler tükendiğinde diplomasiyi başlatmak için kullandığını belirterek "Suriye ve Libya'daki varlığımız, sahada istikrarı sağlamış, düzensiz göçü ve terörü önlemiş ve diplomasinin önünü açmıştır." dedi.
Çavuşoğlu, geçen yıl gibi bu yıl da çevrim içi düzenlenen TRT World Forum'a, görüntülü mesajla katıldı.
Bu yılın teması olan "Güç ve Paradoks" ile "Büyük Strateji"nin güncel konularla ilgili olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Büyük Strateji'nin tanımı gücün sadece tek yönünün, yani sert gücün ötesinde diplomatik, ekonomik ve hatta kültürel güç gibi farklı unsurları da içerecek şekilde genişlemektedir." ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, belirli bir güce sahip olmadan belirli hedeflere ulaşmanın zor olduğuna işaret ederek "Son 20 yılda artan ulusal gücümüz olmasaydı, bölgesel bir oyuncu ve dünya çapında saygı gören bir aktör olmak imkansız olurdu." değerlendirmesinde bulundu.
Korkudan duyulan saygının sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, çekim gücüyle kazanılan saygının uzun ömürlü olduğunu belirtti.
Çavuşoğlu, Türkiye'nin güç anlayışının sert gücü merkeze almadığını belirterek "İş birliği, dayanışma ve adalet, kendi kimliğimizin ve medeniyetimizin vazgeçilmez parçalarıdır. Ecdadımız adaletle yönetmiş, kalpleri ve zihinleri kazanarak saygı kazanmıştır. Bu nedenle bizim anlayışımıza göre güç, merhametli, akıllı ve meşru olmalıdır." dedi.
Gücün merhametli olması ifadesini detaylandıran Çavuşoğlu, "Ne kadar güçlüysen o kadar sorumlu olmalısın. Biz bu yüzden insani olarak tanımlıyoruz. Bu yüzden biz insani yardım konusunda en büyük olmasa da en cömert ülkeyiz." diye konuştu.
Mevlüt Çavuşoğlu, akıllı gücün kullanıldığına da dikkati çekerek "Yumuşak ve sert güç unsurlarını akıllı bir şekilde birleştiriyoruz. Dış politikamızı da bu yüzden girişimci olarak tanımlıyoruz. Çünkü zorluklara cevap verebilmek için reaktif değil, proaktif bir dış politika gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

'Doğu Akdeniz'de meşru haklarımızın pazarlık konusu olmadığını ortaya koymak için harekete geçtik'

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Somali'den Afganistan'a kadar çözümün bir parçası olduğunun altını çizerken sert gücün ise yalnızca tüm seçenekler tükendiğinde, diyalog ve diplomasiyi başlatmak için kullanıldığını belirtti.
Türkiye'nin donmuş ihtilafları çözmek, gerilimi azaltmak ve ulusal çıkarları korumak için bu yönteme başvurduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Suriye ve Libya'daki varlığımız, sahada istikrarı sağlamış, düzensiz göçü ve terörü önlemiş ve diplomasinin önünü açmıştır." ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afganistan'da da 20 yıl boyunca ülkenin istikrarına ve kapasite inşaatına yardımcı olduklarını anlatarak Türkiye'nin Afganistan'daki varlığının doğru mesajlar vermeyi sağladığını dile getirdi.
Azerbaycan'ın işgal edilen topraklarını kurtarmak için başlattığı Vatan Muharebesinde de Türkiye'nin kardeşleri yanında durduğunu söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Ancak silahlı çatışmalar sona erdiğinde de kalıcı barışı sağlamak için fikirler geliştirdik. Doğu Akdeniz'de egemenliğimizin ve meşru haklarımızın pazarlık konusu olmadığını açıkça ortaya koymak için harekete geçtik. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kapsayıcı bir Doğu Akdeniz Konferansı çağrısında bulundu."
Bakan Çavuşoğlu, gücün adil ve meşru olması gerektiğine de değinerek, gücün daha büyük amaçlara ulaşmak için bir araç olması gerektiğini söyledi.
Bu nedenle Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda daha adil bir dünya çağrısı yaptığını kaydeden Çavuşoğlu, "Bugün artık başkalarının acılarına karşı kayıtsız değiliz. Daha adil bir dünya için çalışmak sadece ahlaki bir yükümlülük değil, daha güvenli ve istikrarlı bir dünya için bir zorunluluktur." değerlendirmesini yaptı.

'Türkiye, gücü iyilik için kullanacak bir uluslararası sistemi teşvik ediyor'

Dünyanın daha da ayrışmış durumda olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, buna rağmen insanlar ve küresel ekonominin, birbirine hiç olmadığı kadar bağlı olduğunu ifade etti.
Bu durumun bir çelişki olmasının yanında, uluslararası diplomatik aktörler için bir fırsat sunduğunu da belirten Çavuşoğlu, "Bu siyasi parçalanmayı düzeltmek için ekonomik ve sosyal bağlılığımızdan kullanabiliriz. Bu daha adil bir dünya vizyonumuzun bir parçası, insani ve girişimci dış politikamızın bir hedefidir. Bu nedenle Türkiye, gücü iyilik için kullanacak, etkin birçok taraflılığı ve kurallara dayalı bir uluslararası sitemi teşvik etmektedir." diye konuştu.
Çavuşoğlu, iklim değişikliği, düzensiz göç, terörizm ve artan eşitsizlikler gibi küresel konulara toplu müdahalenin şart olduğunu da belirterek yükün paylaşılması ve sorumlu hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.
TRT World Forum'un başarılı bir dış politika için birçok paydaşın katılmasını sağladığı bakımından önemli olduğunu vurgulayan Mevlüt Çavuşoğlu, farklı bakış açıları ve yaklaşımlar için Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) da başlatıldığını kaydetti.
Çavuşoğlu, ADF'nin Mart 2022'de yapılacağını sözlerine ekledi.
841000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:47Şanlıurfa'da çantayla gömülmüş bebek cesedi bulundu
17:47La Palma Adası'ndaki volkan bir ayda 85 milyon metreküp lav püskürttü
17:44'Şoförlük yapmayan plaka alamayacak' açıklamasından sonra İstanbul Taksiciler Odası yargıya gidiyor
17:40Rekabet Kurulu'ndan sahibinden.com'a soruşturma
17:30İnatçı hıçkırık kanser belirtisi olabilir
17:20OECD'den demografik değişim nedeniyle '2060 yılı' uyarısı
17:18'Türkiye'yi Avrasya entegrasyon projelerine dahil etmemek akılsızca'
17:14Mehmet Demirkol'dan Ali Koç eleştirisi: Gözlerime inanamadım, elde megafon, ağırlık böyle konmaz
17:09Ekonomist Ali Ağaoğlu: Hepimizin fakirleştiği, işgücü maliyetinin düştüğü bir ortama gidiyoruz
17:03Orhan Pamuk'un sözleri, NASA'nın uzay aracında
17:02Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriye'deki varlığımız diplomasinin önünü açtı
16:59İsrailli bakan: Normalleşme anlaşmalarına Katar, Tunus, Umman ve Malezya da katılabilir
16:58'Rusya, doların rezervlerdeki ve diğer ülkelerle ticaretteki payını azaltmaya devam edecek’
16:56Bülent Arınç: CHP'nin oyları artacak
16:43İspanya'da sahte yağdan zehirlenme felaketinin mağdurları, Prado Müzesi'nde 'intihar eylemi' yaptı
16:40Ford Otosan, yerli şanzıman geliştirdi
16:39İş insanı Özdemir Bayraktar'a veda
16:36Solunum güçlüğüne akıllı maske çözümü: Bluetooth'la kontrol ediliyor, kirli ve temiz havayı ayırıyor
16:36TÜGVA'dan yeni açıklama
16:30Danimarka'da Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönderilmesine karşı toplanan imzalar meclise sunuldu