Disney, vizyona girmesi beklenen birçok Marvel filminin tarihlerini erteleme kararı aldı

Disney, birçok gelecek Marvel filminin vizyon tarihlerini erteleme kararı aldı. Bu durum, Disney'in biraz daha zamana ihtiyacı olmasına bağlanıyor. 19.10.2021, Sputnik Türkiye

Disney, birçok Marvel filminin vizyon tarihlerini erteleme kararı aldı. Beyazperde'de yer alan habere göre, vizyon tarihi ertelenen yapımlar arasında 'Thor: Love and Thunder', 'Doctor Strange In The Multiverse of Madness', 'Black Panther: Wakanda Forever', 'The Marvels', 'Ant-Man and The Wasp: Quantumania' bulunuyor.Disney'in vizyon takviminde filmlerin yeni tarihleri şöyle:Thor: Love and Thunder - 8 Temmuz 2022Doctor Strange In The Multiverse of Madness - 6 Mayıs 2022Black Panther: Wakanda Forever - 11 Kasım 2022The Marvels - 17 Şubat 2023Ant-Man and The Wasp: Quantumania - 28 Temmuz 2023İsimsiz Marvel filmi - 3 Kasım 2023Indiana Jones 5 - 30 Haziran 2023'Eternals' ve 'Spider-Man: No Way Home' filmlerinin vizyon tarihleri değiştirilmedi. 'Eternals', 5 Kasım'da, 'Spider-Man: No Way Home' ise 17 Aralık'ta sinemalarda izleyicilerle buluşacak.

