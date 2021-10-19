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Disney, vizyona girmesi beklenen birçok Marvel filminin tarihlerini erteleme kararı aldı
© Fotoğraf : Marvel StudiosMarvel Studios
© Fotoğraf : Marvel Studios
Disney, birçok gelecek Marvel filminin vizyon tarihlerini erteleme kararı aldı. Bu durum, Disney'in biraz daha zamana ihtiyacı olmasına bağlanıyor.
Disney, birçok Marvel filminin vizyon tarihlerini erteleme kararı aldı. Beyazperde'de yer alan habere göre, vizyon tarihi ertelenen yapımlar arasında 'Thor: Love and Thunder', 'Doctor Strange In The Multiverse of Madness', 'Black Panther: Wakanda Forever', 'The Marvels', 'Ant-Man and The Wasp: Quantumania' bulunuyor.
Disney'in vizyon takviminde filmlerin yeni tarihleri şöyle:
Thor: Love and Thunder - 8 Temmuz 2022
Doctor Strange In The Multiverse of Madness - 6 Mayıs 2022
Black Panther: Wakanda Forever - 11 Kasım 2022
The Marvels - 17 Şubat 2023
Ant-Man and The Wasp: Quantumania - 28 Temmuz 2023
İsimsiz Marvel filmi - 3 Kasım 2023
Indiana Jones 5 - 30 Haziran 2023
Thor: Love and Thunder - 8 Temmuz 2022
Doctor Strange In The Multiverse of Madness - 6 Mayıs 2022
Black Panther: Wakanda Forever - 11 Kasım 2022
The Marvels - 17 Şubat 2023
Ant-Man and The Wasp: Quantumania - 28 Temmuz 2023
İsimsiz Marvel filmi - 3 Kasım 2023
Indiana Jones 5 - 30 Haziran 2023
'Eternals' ve 'Spider-Man: No Way Home' filmlerinin vizyon tarihleri değiştirilmedi. 'Eternals', 5 Kasım'da, 'Spider-Man: No Way Home' ise 17 Aralık'ta sinemalarda izleyicilerle buluşacak.
Marvel Studios’ #Eternals arrives November 5. Experience the cinematic event only in theaters. 💫GET TICKETS NOW 💫 https://t.co/RilTsyHqQJ pic.twitter.com/X2iIafKIf3— Marvel Studios (@MarvelStudios) October 11, 2021