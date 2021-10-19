https://tr.sputniknews.com/20211019/dogu-perincek-aksener-kilicdaroglu-ve-imamoglu-tamamen-amerikanin-kaos-planinin-icindeler-1049963048.html
Doğu Perinçek: Akşener, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu tamamen Amerika'nın kaos planının içindeler
Doğu Perinçek: Akşener, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu tamamen Amerika'nın kaos planının içindeler
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Merak akşener'in 'ABD'nin kaos planı içerisinde... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T12:36+0300
2021-10-19T12:36+0300
2021-10-19T12:36+0300
politika
chp
kemal kılıçdaroğlu
doğu perinçek
meral akşener
vatan partisi
iyi parti
cumhuriyet halk partisi (chp)
ekrem imamoğlu
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk'te katıldığı programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yaptığı çağrıyı yorumlarken ''Açıklama ABD'nin kaos planının parçasıdır. Kamu yöneticilerine 'Hükümetin emirlerine uymayın' çağrısı Cumhuriyet tarihinde hiç olmamış. Bu 'Biz Türkiye'yi yönetemeyiz' itirafıdır" dedi.Perinçek, "Akşener, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu tamamen Amerika'nın kaos planının içindeler" ifadelerini kullandı.
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chp, kemal kılıçdaroğlu, doğu perinçek, meral akşener, vatan partisi, iyi parti, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem imamoğlu
Doğu Perinçek: Akşener, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu tamamen Amerika'nın kaos planının içindeler
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Merak akşener'in 'ABD'nin kaos planı içerisinde olduklarını' söyledi.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk'te katıldığı programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yaptığı çağrıyı yorumlarken ''Açıklama ABD'nin kaos planının parçasıdır. Kamu yöneticilerine 'Hükümetin emirlerine uymayın' çağrısı Cumhuriyet tarihinde hiç olmamış. Bu 'Biz Türkiye'yi yönetemeyiz' itirafıdır" dedi.
Perinçek, "Akşener, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu tamamen Amerika'nın kaos planının içindeler" ifadelerini kullandı.