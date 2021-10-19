https://tr.sputniknews.com/20211019/dogu-perincek-aksener-kilicdaroglu-ve-imamoglu-tamamen-amerikanin-kaos-planinin-icindeler-1049963048.html

Doğu Perinçek: Akşener, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu tamamen Amerika'nın kaos planının içindeler

Doğu Perinçek: Akşener, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu tamamen Amerika'nın kaos planının içindeler

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Merak akşener'in 'ABD'nin kaos planı içerisinde... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T12:36+0300

2021-10-19T12:36+0300

2021-10-19T12:36+0300

politika

chp

kemal kılıçdaroğlu

doğu perinçek

meral akşener

vatan partisi

iyi parti

cumhuriyet halk partisi (chp)

ekrem imamoğlu

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk'te katıldığı programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yaptığı çağrıyı yorumlarken ''Açıklama ABD'nin kaos planının parçasıdır. Kamu yöneticilerine 'Hükümetin emirlerine uymayın' çağrısı Cumhuriyet tarihinde hiç olmamış. Bu 'Biz Türkiye'yi yönetemeyiz' itirafıdır" dedi.Perinçek, "Akşener, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu tamamen Amerika'nın kaos planının içindeler" ifadelerini kullandı.

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2021

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chp, kemal kılıçdaroğlu, doğu perinçek, meral akşener, vatan partisi, iyi parti, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem imamoğlu