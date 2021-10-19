https://tr.sputniknews.com/20211019/dolarda-yeni-zirve-937-tlyi-asti-1049956629.html

Dolarda yeni zirve: 9.37 TL'yi aştı

Dolarda yeni zirve: 9.37 TL'yi aştı

Dolar sabaha karşı 9.37 TL'yi aşarak yeni tarihi zirvesini gördü. 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T09:21+0300

2021-10-19T09:21+0300

2021-10-19T09:22+0300

ekonomi

dolar

döviz

dolar/tl

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103551/38/1035513811_0:342:5184:3258_1920x0_80_0_0_17e4a4069d61f5e4d70533d1f2e9c175.jpg

Dün günü 9.34 liradan kapatan dolar yeni tarihi zirvesini gördü. Dolar/TL sabaha karşı 9.37'yi aşarak rekor kırdı, ardından 9.33-9,34 seviyelerine çekildi. Dolar son 8 işlem gününde de üst üste tarihi zirveleri gördü. Euro ise saat 09:00 itibarıyla 10,88 seviyelerinde seyretti.Öte yandan, perşembe günkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından da faiz indirimi geleceği beklentisi güçlendi. Piyasa beklentisi 50-100 baz puanlık bir indirim etrafında oluştu.Bu da dolardaki yükselişi hızlandırdı. Bunun yanında dünyada artan enerji fiyatları, Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkelerin para birimlerini baskılamaya devam ediyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dolar, döviz, dolar/tl