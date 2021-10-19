Dolarda yeni zirve: 9.37 TL'yi aştı

Dün günü 9.34 liradan kapatan dolar yeni tarihi zirvesini gördü. Dolar/TL sabaha karşı 9.37'yi aşarak rekor kırdı, ardından 9.33-9,34 seviyelerine çekildi. Dolar son 8 işlem gününde de üst üste tarihi zirveleri gördü. Euro ise saat 09:00 itibarıyla 10,88 seviyelerinde seyretti.Öte yandan, perşembe günkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından da faiz indirimi geleceği beklentisi güçlendi. Piyasa beklentisi 50-100 baz puanlık bir indirim etrafında oluştu.Bu da dolardaki yükselişi hızlandırdı. Bunun yanında dünyada artan enerji fiyatları, Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkelerin para birimlerini baskılamaya devam ediyor.
Dolar sabaha karşı 9.37 TL'yi aşarak yeni tarihi zirvesini gördü.
Dün günü 9.34 liradan kapatan dolar yeni tarihi zirvesini gördü. Dolar/TL sabaha karşı 9.37'yi aşarak rekor kırdı, ardından 9.33-9,34 seviyelerine çekildi. Dolar son 8 işlem gününde de üst üste tarihi zirveleri gördü. Euro ise saat 09:00 itibarıyla 10,88 seviyelerinde seyretti.
Öte yandan, perşembe günkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından da faiz indirimi geleceği beklentisi güçlendi. Piyasa beklentisi 50-100 baz puanlık bir indirim etrafında oluştu.
Bu da dolardaki yükselişi hızlandırdı. Bunun yanında dünyada artan enerji fiyatları, Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkelerin para birimlerini baskılamaya devam ediyor.