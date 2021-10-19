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Eda Nur Kaplan'ı intihara sürükleyen tutuklular hakkında iddianame hazırlandı
Eda Nur Kaplan'ı intihara sürükleyen tutuklular hakkında iddianame hazırlandı
Ankara’da cinsel saldırıya maruz bırakıldığını söyledikten sonra hayatına son veren Eda Nur Kaplan’ı intihara sürükleyen Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T12:36+0300
2021-10-19T12:36+0300
türkiye
ankara
tecavüz
iddianame
eda nur kaplan
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Başkent Ankara'da Eda Nur Kaplan'a, 'nitelikli cinsel saldırı'da bulundukları gerekçesiyle tutuklanan şüpheliler Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, 'nitelikli cinsel saldırı' suçunu gerçekleştirdiği belirtilen Güzelyurt ve Ardıçoğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 102/3-a maddesi uyarınca, en az 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, olay tarihinde 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'ın, arkadaşlık sitesinde tanıştığı Yusuf Güzelyurt ile görüşmeye karar verdiği belirtildi. Kaplan'ın, 31 Temmuz'da ablasıyla Güzelyurt'un bulunduğu eğlence mekanına gittiği, ilerleyen saatlerde şüpheli Mehmet Ardıçoğlu'nun da gruba dahil olduğu kaydedilen iddianamede, Eda Nur Kaplan ile Yusuf Güzelyurt'un bir süre sonra eğlence mekanından ayrılarak, Ardıçoğlu'nun sahibi olduğu otele gittikleri anlatıldı. Burada Güzelyurt'un, alkolün etkisiyle kendisinde olmayan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu, daha sonra aynı eylemi şüpheli Ardıçoğlu'nun da gerçekleştirdiği belirtilen iddianamede, şu tespite yer verildi: "Cinsel saldırı eylemi, Eda Nur Kaplan'ın vücudu üzerinde işlenmiştir. Bu suçun işlenmesi sırasında ve bu suçun işlendiği süreyle sınırlı bir zaman dilimi içerisinde, Kaplan'ın, içinde bulunduğu durumun şartları ve aldığı alkolün etkisi ile direnemediğinin, şüphelilerin gerçekleştirdikleri eylemler esnasında rızasının da bulunmadığının kabulü gerektiği değerlendirilmiştir. Bu itibarla her iki şüphelinin de Eda Nur Kaplan'a karşı 'nitelikli cinsel saldırı' suçunu işledikleri yönünde haklarında kamu davasının açılması için yeterli şüphenin oluştuğu kanaatine varılmıştır." Soruşturma aşamasında ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakılan Aşkın Kaya hakkında ise takipsizlik kararı verildi. Eda Nur Kaplan, şüpheliler hakkında polise şikayette bulunduktan bir hafta sonra, 7 Ağustos 2021 tarihinde intihar ederek hayatını kaybetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210809/tecavuze-ugradigini-bildirdi-gozaltina-alinan-sahis-serbest-birakildi-18-yasindaki-eda-nur-kaplan-1045196118.html
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ankara, tecavüz, iddianame, eda nur kaplan

Eda Nur Kaplan'ı intihara sürükleyen tutuklular hakkında iddianame hazırlandı

12:36 19.10.2021
© İHA / İHAAnkara'da 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, polise giderek cinsel saldırıya uğradığını bildirdi. Gözaltına alınan şahıs, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Eda Nur Kaplan yaşamına son verdi.
Ankara'da 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, polise giderek cinsel saldırıya uğradığını bildirdi. Gözaltına alınan şahıs, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Eda Nur Kaplan yaşamına son verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© İHA / İHA
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Ankara’da cinsel saldırıya maruz bırakıldığını söyledikten sonra hayatına son veren Eda Nur Kaplan’ı intihara sürükleyen Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu hakkında iddianame hazırlandı.
Başkent Ankara'da Eda Nur Kaplan'a, 'nitelikli cinsel saldırı'da bulundukları gerekçesiyle tutuklanan şüpheliler Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, 'nitelikli cinsel saldırı' suçunu gerçekleştirdiği belirtilen Güzelyurt ve Ardıçoğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 102/3-a maddesi uyarınca, en az 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, olay tarihinde 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'ın, arkadaşlık sitesinde tanıştığı Yusuf Güzelyurt ile görüşmeye karar verdiği belirtildi. Kaplan'ın, 31 Temmuz'da ablasıyla Güzelyurt'un bulunduğu eğlence mekanına gittiği, ilerleyen saatlerde şüpheli Mehmet Ardıçoğlu'nun da gruba dahil olduğu kaydedilen iddianamede, Eda Nur Kaplan ile Yusuf Güzelyurt'un bir süre sonra eğlence mekanından ayrılarak, Ardıçoğlu'nun sahibi olduğu otele gittikleri anlatıldı.

Burada Güzelyurt'un, alkolün etkisiyle kendisinde olmayan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu, daha sonra aynı eylemi şüpheli Ardıçoğlu'nun da gerçekleştirdiği belirtilen iddianamede, şu tespite yer verildi:

"Cinsel saldırı eylemi, Eda Nur Kaplan'ın vücudu üzerinde işlenmiştir. Bu suçun işlenmesi sırasında ve bu suçun işlendiği süreyle sınırlı bir zaman dilimi içerisinde, Kaplan'ın, içinde bulunduğu durumun şartları ve aldığı alkolün etkisi ile direnemediğinin, şüphelilerin gerçekleştirdikleri eylemler esnasında rızasının da bulunmadığının kabulü gerektiği değerlendirilmiştir. Bu itibarla her iki şüphelinin de Eda Nur Kaplan'a karşı 'nitelikli cinsel saldırı' suçunu işledikleri yönünde haklarında kamu davasının açılması için yeterli şüphenin oluştuğu kanaatine varılmıştır."


Soruşturma aşamasında ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakılan Aşkın Kaya hakkında ise takipsizlik kararı verildi. Eda Nur Kaplan, şüpheliler hakkında polise şikayette bulunduktan bir hafta sonra, 7 Ağustos 2021 tarihinde intihar ederek hayatını kaybetmişti.
Ankara'da 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, polise giderek cinsel saldırıya uğradığını bildirdi. Gözaltına alınan şahıs, delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Eda Nur Kaplan yaşamına son verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
DÜNYA
Tecavüze uğradığını bildirdi, gözaltına alınan şahıs serbest bırakıldı: 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan intihar etti
9 Ağustos, 01:49
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