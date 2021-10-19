Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20211019/edirnedeki-bayir-deresi-sagligina-kavusuyor-1049967364.html
Edirne'deki Bayır Deresi sağlığına kavuşuyor
Edirne'deki Bayır Deresi sağlığına kavuşuyor
Kuraklığın eşiğindeki Bayır Deresi'nin uzun süredir devam eden atık problemi çözülüyor. Kirlilik nedeniyle yüzeyinde oluşan yosun ve biriken çöp yığınlarıyla... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T16:13+0300
2021-10-19T16:13+0300
türkiye
edirne
çevre kirliliği
kuraklık
su kirliliği
doğa
multimedya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/13/1049970137_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_8771620d406dc3cdd717653e2c40348d.jpg
edirne
doğa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/13/1049970137_0:0:1067:800_1920x0_80_0_0_ccd783ff9f14687d794606fff6a7fffd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, türkiye, edirne, çevre kirliliği, kuraklık, su kirliliği, doğa

Edirne'deki Bayır Deresi sağlığına kavuşuyor

16:13 19.10.2021
Abone ol
Kuraklığın eşiğindeki Bayır Deresi'nin uzun süredir devam eden atık problemi çözülüyor. Kirlilik nedeniyle yüzeyinde oluşan yosun ve biriken çöp yığınlarıyla gündeme gelen dere için temizlik çalışmaları başlatıldı.
© AA

Edirne'nin Beyazıt Mahallesi'ndeki Bayır Deresi, kuraklık tehlikesiyle birlikte çekilen suların, civardaki işletmeler ve bölge halkı tarafından da kirletilmesi nedeniyle yok olma tehdidiyle karşı karşıya kaldı.

Edirne&#x27;nin Beyazıt Mahallesi&#x27;ndeki Bayır Deresi, kuraklık tehlikesiyle birlikte çekilen suların, civardaki işletmeler ve bölge halkı tarafından da kirletilmesi nedeniyle yok olma tehdidiyle karşı karşıya kaldı. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA

Edirne'nin Beyazıt Mahallesi'ndeki Bayır Deresi, kuraklık tehlikesiyle birlikte çekilen suların, civardaki işletmeler ve bölge halkı tarafından da kirletilmesi nedeniyle yok olma tehdidiyle karşı karşıya kaldı.

© AA

Tarım arazileri ve hayvanları için deredeki suyu kullanamayan mahalle sakinlerinin yanı sıra, çevredeki canlıların da kirlilikten etkilendiği gözlemlendi.

Tarım arazileri ve hayvanları için deredeki suyu kullanamayan mahalle sakinlerinin yanı sıra, çevredeki canlıların da kirlilikten etkilendiği gözlemlendi. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA

Tarım arazileri ve hayvanları için deredeki suyu kullanamayan mahalle sakinlerinin yanı sıra, çevredeki canlıların da kirlilikten etkilendiği gözlemlendi.

© AA

Halk arasında 'Bayır Deresi' olarak da bilinen su tahliye kanalı, daha önce de kirliliği ile gündeme gelmişti.

Halk arasında &#x27;Bayır Deresi&#x27; olarak da bilinen su tahliye kanalı, daha önce de kirliliği ile gündeme gelmişti. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA

Halk arasında 'Bayır Deresi' olarak da bilinen su tahliye kanalı, daha önce de kirliliği ile gündeme gelmişti.

© AA

Çevreye yayılan koku ve gittikçe artan sinek problemi nedeniyle şikayetçi olan Beyazıt Mahallesi sakinleri, dere için harekete geçti.

Çevreye yayılan koku ve gittikçe artan sinek problemi nedeniyle şikayetçi olan Beyazıt Mahallesi sakinleri, dere için harekete geçti. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA

Çevreye yayılan koku ve gittikçe artan sinek problemi nedeniyle şikayetçi olan Beyazıt Mahallesi sakinleri, dere için harekete geçti.

© AA

Öncesinde birçok canlıya ev sahipliği yapan kanal, Devlet Su İşleri'nin (DSİ) temizlik çalışmalarına başlamasıyla tekrar eski haline kavuşmayı bekliyor.

Öncesinde birçok canlıya ev sahipliği yapan kanal, Devlet Su İşleri&#x27;nin (DSİ) temizlik çalışmalarına başlamasıyla tekrar eski haline kavuşmayı bekliyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA

Öncesinde birçok canlıya ev sahipliği yapan kanal, Devlet Su İşleri'nin (DSİ) temizlik çalışmalarına başlamasıyla tekrar eski haline kavuşmayı bekliyor.

101000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:43İspanya'da sahte yağdan zehirlenme felaketinin mağdurları, Prado Müzesi'nde 'intihar eylemi' yaptı
16:40Ford Otosan, yerli şanzıman geliştirdi
16:39İş insanı Özdemir Bayraktar'a veda
16:36Solunum güçlüğüne akıllı maske çözümü: Bluetooth'la kontrol ediliyor, kirli ve temiz havayı ayırıyor
16:36TÜGVA'dan yeni açıklama
16:30Danimarka'da Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönderilmesine karşı toplanan imzalar meclise sunuldu
16:29Lavrov'dan Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür' mesajıyla ilgili açıklama: Onunla aynı fikirdeyim
16:28Şanlıurfa Belediyesi Squid Game'den ilham aldı; 'Sıkıntın olduğunda başka yollar arama bizi ara'
16:24İran: Avcı uçakları ve helikopterler satın almak için Rusya'yla görüşüyoruz
16:17Sıfır otomobillerde fiyatlar değişti: Bir günde 72 bin TL fark
16:16Balotelli'den Menemenspor'a ziyaret
16:14Premier Lig kulüplerinden acil 'Newcastle' toplantısı
16:13Edirne'deki Bayır Deresi sağlığına kavuşuyor
16:13İngiltere Başbakanı Johnson: İklim değişikliği Kovid-19'dan daha tehlikeli
16:11Rusya Merkez Bankası, Maşa ile Koca Ayı temalı hatıra paraları çıkardı
16:03Kayınvalidesini 10 yerinden bıçakladı, tahliye edildi
16:00Avustralya Açık'a aşı yaptırmayan tenisçiler katılamayacak: Novak Djokovic'in katılımı risk altında
15:59'Ronaldo, ManU'ya Zidane'ı önerdi' iddiası
15:35Çiğ köfteci, maliyeti artınca marulu dükkanda yetiştirmeye başladı
15:30İntihar iddiasıyla polis attığı konuma gitti: 'Yanlış anlaşıldı herhalde, Allah korkum var benim'