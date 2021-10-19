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Edirne'deki Bayır Deresi sağlığına kavuşuyor
Edirne'deki Bayır Deresi sağlığına kavuşuyor
Kuraklığın eşiğindeki Bayır Deresi'nin uzun süredir devam eden atık problemi çözülüyor. Kirlilik nedeniyle yüzeyinde oluşan yosun ve biriken çöp yığınlarıyla... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T16:13+0300
2021-10-19T16:13+0300
2021-10-19T16:13+0300
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Edirne'deki Bayır Deresi sağlığına kavuşuyor
Kuraklığın eşiğindeki Bayır Deresi'nin uzun süredir devam eden atık problemi çözülüyor. Kirlilik nedeniyle yüzeyinde oluşan yosun ve biriken çöp yığınlarıyla gündeme gelen dere için temizlik çalışmaları başlatıldı.
© AA
Edirne'nin Beyazıt Mahallesi'ndeki Bayır Deresi, kuraklık tehlikesiyle birlikte çekilen suların, civardaki işletmeler ve bölge halkı tarafından da kirletilmesi nedeniyle yok olma tehdidiyle karşı karşıya kaldı.
Edirne'nin Beyazıt Mahallesi'ndeki Bayır Deresi, kuraklık tehlikesiyle birlikte çekilen suların, civardaki işletmeler ve bölge halkı tarafından da kirletilmesi nedeniyle yok olma tehdidiyle karşı karşıya kaldı.
© AA
Tarım arazileri ve hayvanları için deredeki suyu kullanamayan mahalle sakinlerinin yanı sıra, çevredeki canlıların da kirlilikten etkilendiği gözlemlendi.
Tarım arazileri ve hayvanları için deredeki suyu kullanamayan mahalle sakinlerinin yanı sıra, çevredeki canlıların da kirlilikten etkilendiği gözlemlendi.
© AA
Halk arasında 'Bayır Deresi' olarak da bilinen su tahliye kanalı, daha önce de kirliliği ile gündeme gelmişti.
Halk arasında 'Bayır Deresi' olarak da bilinen su tahliye kanalı, daha önce de kirliliği ile gündeme gelmişti.
© AA
Çevreye yayılan koku ve gittikçe artan sinek problemi nedeniyle şikayetçi olan Beyazıt Mahallesi sakinleri, dere için harekete geçti.
Çevreye yayılan koku ve gittikçe artan sinek problemi nedeniyle şikayetçi olan Beyazıt Mahallesi sakinleri, dere için harekete geçti.
© AA
Öncesinde birçok canlıya ev sahipliği yapan kanal, Devlet Su İşleri'nin (DSİ) temizlik çalışmalarına başlamasıyla tekrar eski haline kavuşmayı bekliyor.
Öncesinde birçok canlıya ev sahipliği yapan kanal, Devlet Su İşleri'nin (DSİ) temizlik çalışmalarına başlamasıyla tekrar eski haline kavuşmayı bekliyor.