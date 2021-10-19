https://tr.sputniknews.com/20211019/ekrem-imamoglundan-devlet-bahceliye-yanit-1049963721.html

Ekrem İmamoğlu'ndan Devlet Bahçeli'ye yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan Devlet Bahçeli'ye yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt verdi. 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T12:48+0300

2021-10-19T12:48+0300

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yurt gezileri üzerinden hedef aldı.Bahçeli, "Görev sahası İstanbul'la sınırlı olan bu belediye başkanı nereye varmak istemektedir? Yunanistan ziyaretine neden ihtiyaç duymuştur? Birbirine güvenmeyen bir ittifaka bu millet güvenir mi?" ifadelerini kullanmıştı.Cumhuriyet'ten İrem Yavuz'un aktardığı habere göre NKolay İstanbul Maratonu’nun basın toplantısında konuşan Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:

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chp, mhp, devlet bahçeli, ibb, siyaset, ekrem imamoğlu, gezi