Ekrem İmamoğlu'ndan Devlet Bahçeli'ye yanıt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yurt gezileri üzerinden hedef aldı.Bahçeli, "Görev sahası İstanbul'la sınırlı olan bu belediye başkanı nereye varmak istemektedir? Yunanistan ziyaretine neden ihtiyaç duymuştur? Birbirine güvenmeyen bir ittifaka bu millet güvenir mi?" ifadelerini kullanmıştı.Cumhuriyet'ten İrem Yavuz'un aktardığı habere göre NKolay İstanbul Maratonu’nun basın toplantısında konuşan Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt verdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yurt gezileri üzerinden hedef aldı.
Bahçeli, "Görev sahası İstanbul'la sınırlı olan bu belediye başkanı nereye varmak istemektedir? Yunanistan ziyaretine neden ihtiyaç duymuştur? Birbirine güvenmeyen bir ittifaka bu millet güvenir mi?" ifadelerini kullanmıştı.
Cumhuriyet'ten İrem Yavuz'un aktardığı habere göre NKolay İstanbul Maratonu’nun basın toplantısında konuşan Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:
“Söylediklerinden şimdi haberim oldu. Beni ne kadar seviyormuş Bahçeli. Sürekli benim yaptıklarımı takip ediyor demek ki.”