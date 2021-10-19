https://tr.sputniknews.com/20211019/erdogan-dunyada-bizdeki-muhtarlik-gibi-yerel-demokrasinin-etkin-uygulanabildigi-pek-az-devlet-var-1049959011.html

Erdoğan: Dünyada bizdeki muhtarlık gibi yerel demokrasinin etkin uygulanabildiği pek az devlet var

Erdoğan: Dünyada bizdeki muhtarlık gibi yerel demokrasinin etkin uygulanabildiği pek az devlet var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü mesajında, "Dünyada bizdeki muhtarlık kurumu gibi yerel demokrasinin böylesine etkin uygulanabildiği pek az... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T10:40+0300

2021-10-19T10:40+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

muhtar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü paylaştığı bir video ile kutladı.Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:"Türkiye'nin her karış toprağında hizmet veren yaklaşık 50 bin muhtarımızla gönül gönüle verdiğimiz kararla 19 Ekim'i Muhtarlar Günü ilan ettik.2015 yılı başından itibaren 81 vilayetimizinden muhtarlarla bir araya geldik. 50 ayrı toplantıyla muhtarlarımızla Cumhurbaşkanı arasında samimi ve hasbi diyalog kanalı oluşturduk.Sizlerle birlikte geliştirdiğimiz bu yöntemi İçişleri Bakanlığı bünyesinde tahsis ettiğimiz kurumlarla daha etkin hale getirdik. Muhtarlarımıza illerimizde muhataplar belirlenmesini temin ettik.Muhtarların SGK primlerini devlet tarafından ödenmesini sağlarken, muhtar maaşlarında ciddi artış yaptık. Muhtarlarımızın taleplerinin hayata geçirilmesine vesile olduk.Koronavirüs salgını döneminde muhtarlarımızın gerçekleştirdiği hizmetlerin altını çizmek istiyorum.İBB Başkanlığım döneminde birileri güya sizleri küçümseyerek 'Muhtar bile olamaz' manşetleri atmışlardı. Şimdi muhtarlarımızı hak ettikleri konuma getirdik.Dünyada bizdeki muhtarlık kurumu gibi yerel demokrasinin böylesine etkin uygulanabildiği pek az devlet vardır."

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recep tayyip erdoğan, muhtar