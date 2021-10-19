https://tr.sputniknews.com/20211019/erdogan-korktukca-zulum-afrikayi-kusatir-1049955428.html

Erdoğan: 'Korktukça zulüm Afrika’yı kuşatır'

Erdoğan: 'Korktukça zulüm Afrika’yı kuşatır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Devlet Başkanı ile ortak basın toplantısında adil bir dünya için de el ele verilmesi gerektiğini vurgulayarak “Korkmamak... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T07:20+0300

2021-10-19T07:20+0300

2021-10-19T07:20+0300

dünya

recep tayyip erdoğan

angola

ziyaret

açıklama

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Adil bir dünya talebimiz var. Adil bir dünya için de el ele vermemiz lazım. Korkmamak gerekiyor. Eğer korkarsak, korktukça bu zulüm tüm Afrika’yı kuşatacaktır” dedi.Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda, Angola Devlet Başkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço ile baş başa ve heyetler arası görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye’den Angola’ya cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.İki lider gazetecilerin sorularını da yanıtladı.Angola ile yapılan ticari iş birliğinde savunma sanayinin yerinin ne olduğunun sorulması üzerine Erdoğan, Lourenço’nun savunma sanayisi konusunda üç ay önce Türkiye’ye yaptığı ziyarette özelikle İHA ve SİHA’larla alakalı taleplerinin olduğunu belirtti. Bu ziyarette, “Bu konuları görüşelim, derinleştirelim” dediklerini aktaran Erdoğan, “Aynı şekilde zırhlı taşıyıcılarla ilgili olarak bugün de yine bazı görüşmeler yaptık. Tabii bu konuda Türkiye’nin malum son 19 yılda özellikle savunma sanayinde attığı adımlar gerçekten kendilerinin de dikkatini çekiyor ve bu konularda da savunma bakanlarımız birbirleri ile görüşmek suretiyle ne gibi ürünlerin alım satımı yapılabilir bunları da görüşmek suretiyle bu adımları da atacağız” dediGörüşmelerin ardından yedi tane anlaşma imzalandığını belirten Erdoğan, eğitim, tarım, gümrük, idari yardım, ticaret, turizm ve en önemlisi savunma sanayiinde adımlar atılacağını vurguladı. Erdoğan, “Savunma sanayisine yönelik atacağımız adımlarla birlikte özellikle bizler otomotiv sektöründe, zırhlı taşıyıcılarda neler yapabiliriz bunları da görüşme, adımları da atma fırsatını bulacağız” diye konuştu.‘Yıllar yılı sömürü’"Birlikte daha adil bir dünya mümkün' kitabıyla verilen mesajın, yakın dönemde Afrika ülkeleriyle iş birliği sürecini hangi yönde kapsayacak?” sorusu üzerine de Erdoğan, Afrika kıtasının yıllar yılı sömürüldüğüne işaret etti. Angola’nın da 400 yılı aşkın bir süre Portekiz tarafından sömürüldüğünü hatırlatan Erdoğan, Batı ülkelerinin Afrika ülkelerinin bir çoğunun yer altı, yer üstü kaynaklarını sömürdüğünü, sömürgeci ülkelerin başında da Fransa’nın geldiğini belirtti. Erdoğan şöyle devam etti:“Fransa, Afrika’yı adeta bir sömürge kıtası olarak kullanmıştır. Buralarda nice insanlar öldürülmüştür. Yüz binlerce insan buralarda öldürülmüştür. Başta Cezayir, Ruanda olmak üzere. Bu insanlar öldürülürken kimsenin sesi çıktı mı? Zalim bir yapı, adil olmayan bir yapı ve bu adil olmayan yapı maalesef zulmünü devam ettirmiştir. Bunları ben bu kitabımda dile getiriyorum. Çünkü adil bir dünya talebimiz var. Adil bir dünya için de el ele vermemiz lazım. Korkmamak gerekiyor. Eğer korkarsak, korktukça bu zulüm tüm Afrika’yı kuşatacaktır. Bununla birlikte, ayağa kalkmak gerekiyor; bununla birlikte, haklarımıza, adil bir yapıya sahip çıkmamız gerekiyor.”‘Angola’nın yanındayız’“Terörle mücadele konusunda, Angolalı makamların yanında olmayı sürdüreceğiz” diyen Erdoğan, enerji konusunda da iki ülke arasında ciddi iş birliği imkanlarının olduğuna inandığını dile getirdi. Erdoğan, şöyle devam etti:“Geçen sene kendi sismik arama ve derin sondaj gemilerimizle yaptığımız araştırmalar neticesinde Karadeniz’de 540 milyar metreküplük doğal gaz bulduk. 161 bin kilometre uzunluğuyla Türkiye’nin doğal gaz dağıtım şebekesi hem modern hem yaygın hem de son derece güvenlidir. Bu konuda tecrübe ve imkanlarımızı Angolalı dostlarımızın istifadesine sunmaktan memnuniyet duyarız. Eğitim ve kültür alanlarındaki iş birliğimizi beraberce geliştirmek arzusundayız. Vize meselesinde atacağımız adımların beşeri ve turizm iş birliğimizin gelişmesine de katkı sağlayacağına inanıyorum.”'Afrika halklarını bağrımıza basıyoruz'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Ulusal Meclisi’nde yaptığı konuşmada, “Türkiye olarak, Afrika kıtasına yönelik Batı merkezli oryantalist yaklaşımları reddediyoruz. Afrika kıtasındaki halkları, ayrım yapmadan bağrımıza basıyoruz... Afrika kıtası, bin yıllık tarihi bağlarımızın bulunduğu, ülkemizin en köklü ilişkilere sahip olduğu coğrafyalardan biridir. Bu ortak tarihimizin en önemli özelliği ise karşılıklı saygıya, samimiyete, iş birliğine ve kardeşliğe dayanmasıdır. Tarihinde sömürgecilik lekesi bulunmayan, kolonyalizm utancı olmayan bir milletiz. Bunun yanında, bir asır önce zaferle taçlandırdığı İstiklal Harbi’ni dönemin emperyalist güçlerine karşı yürütmüş bir ülkeyiz” ifadelerini kullandı.Erdoğan, 'Dünya Beş’ten Büyüktür' diyerek, küresel sistemdeki adaletsizliklere karşı mücadele ettiklerini vurgulayarak, “İnsanlığın kaderinin İkinci Dünya Savaşı’nın galibi bir avuç ülkenin insafına bırakılamayacağını, bırakılmaması gerektiğini savunuyoruz... Hal böyleyken, değişim ve reform taleplerine kulak tıkamak, İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan statükoyu ısrarla devam ettirmeye çalışmak demektir” dedi.Değişim taleplerini görmezden gelmenin, Afrika kıtasına ve kıtanın Angola gibi güçlü ülkelerine de haksızlık olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:“Bu, adil olmadığı gibi sürdürülebilir de değildir. Aynı tabloya, bazı sömürgeci güçlerin Afrika kıtasına yönelik yaklaşımında da şahitlik ediyoruz... Türkiye olarak, Afrika kıtasına yönelik Batı merkezli oryantalist yaklaşımları reddediyoruz. Afrika kıtasındaki halkları ayrım yapmadan bağrımıza basıyoruz.”Erdoğan daha sonra, Angola’nın bağımsızlığını kazandığı 1975’ten 1979’daki ölümüne kadar ilk devlet başkanlığı görevini yürüten Dr. Antonio Agostinho Neto adına yapılan anıtı ziyaret etti.‘2021’i yüzde 9 büyümeyle tamamlamayı öngörüyoruz’Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “2021’i yüzde 9’luk büyümeyle tamamlamayı öngörüyoruz” dedi. Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nca düzenlenen Angola-Türkiye İş Forumu’nda konuştu.Erdoğan, Türkiye olarak Afrika kıtası ile yakın iş birliğine büyük önem ve anlam atfettiklerini, kazan kazan ve eşit ortaklık temelinde karşılıklı saygıyı elden bırakmadan ilişkileri ilerletmeyi arzu ettiklerini vurguladı.Erdoğan, Türkiye’nin güçlü sağlık altyapısından istifade eden Afrikalı misafirlerin oranında da ciddi artışlar yaşandığına dikkati çekti. Erdoğan, şöyle devam etti: “Salgın döneminde 16 hastaneyi ve 11 yeni hizmet binasını hizmete alarak sağlık altyapımızı güçlendirdik. Bugün ikili görüşmede Sayın Başkan’a Angola’da kaliteli, nitelikli hastaneler yapabiliriz, üniversite aynı şekilde yapabiliriz ve bütün bunlarla beraber süratle iş adamlarımız bunları yapmaya muktedirdir dedim. 2020’de birçok G-20 ülkesi havlu atarken, biz yüzde 1,8 ile en çok büyüyen ikinci ülke olduk. Bunun tesadüfi bir büyüme olmadığını 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,2, ikinci çeyreğinde ise yüzde 21,7 büyüme oranlarıyla teyit ettik. İnşallah 2021’i yüzde 9’luk bir büyümeyle tamamlamayı öngörüyoruz.”Erdoğan, Türkiye’nin insansız hava araçları teknolojilerinde dünyanın en başarılı 3 ülkesi arasında bulunduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:‘İlk 10 ülke içindeyiz’“Akıncı’nın katılımıyla bir üst lige çıkardığımız İHA filomuzu muharip insansız uçak sistemimizin de devreye girmesiyle inşallah dünyanın bir numarası haline getireceğiz. Dünyada kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini yapabilen 10 ülke içerisinde yer alıyoruz. Kara ve deniz araçlarında kendimizle beraber dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Şu an dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde 7 firmamız bulunuyor. Otomotiv sektöründe kendi tasarımımız olan elektrikli aracımızı 2022 yılının sonunda banttan indirmeyi hedefliyoruz.”

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recep tayyip erdoğan, angola, ziyaret, açıklama