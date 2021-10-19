Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyaretleri kapsamında geldiği Togo'da açıklamalarda bulundu.Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe ile heyetler arası toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Togo ile ilişkilerimiz giderek gelişiyor" dedi.Erdoğan, koronavirüsle mücadele için Togo, Burkina Faso ve Liberya'ya aşı bağışında bulunacaklarını aktararak, "Togo, Burkina Faso ve Liberya'ya hem Türkiye hem de Türk Konseyi olarak önümüzdeki dönemde aşı bağışında bulunacağız" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ülkesi Togo ile Türkiye arasındaki ilişkilerin giderek daha da geliştiğini söyledi. FETÖ ile mücadeleye değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Togo'nun FETÖ ile mücadelemiz bağlamında verdiği destek takdire şayandır" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyaretleri kapsamında geldiği Togo'da açıklamalarda bulundu.
Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe ile heyetler arası toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Togo ile ilişkilerimiz giderek gelişiyor" dedi.
Erdoğan, koronavirüsle mücadele için Togo, Burkina Faso ve Liberya'ya aşı bağışında bulunacaklarını aktararak, "Togo, Burkina Faso ve Liberya'ya hem Türkiye hem de Türk Konseyi olarak önümüzdeki dönemde aşı bağışında bulunacağız" diye konuştu.