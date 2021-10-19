https://tr.sputniknews.com/20211019/evde-urettigi-cinsel-icerikli-sahte-haplari-sosyal-medya-uzerinden-piyasaya-surdu-1049985706.html

Evde ürettiği cinsel içerikli sahte hapları sosyal medya üzerinden piyasaya sürdü

Evde ürettiği cinsel içerikli sahte hapları sosyal medya üzerinden piyasaya sürdü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, cinsel içerikli 5 bin 614 adet sahte hap ele geçirildi. Evinde ürettiği hapları sosyal medya üzerinden satan 'Gölge' lakaplı Y.A... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T23:31+0300

2021-10-19T23:31+0300

2021-10-19T23:31+0300

türkiye

cinsel

hap

sahte

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Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilüzümlü Mahallesinde oturan 'Gölge' lakaplı 46 yaşındaki Y.A.'nın cinsel içerikli hapların üretimi, paketlemesi ve sosyal medya aracılığı ile satışını yaptığı bilgisine ulaştı.Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Kısım, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Amirlikleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelinin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada cinsel içerikli 5 bin 614 adet sahte hap, 1 paketleme makinesi ve ambalajlamada kullanılan sahte bandrol ile etiket ele geçirildi. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Y.A., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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cinsel, hap, sahte