Fabrikadan çıktığı gibi: Tozlanmasın diye örtüyle, lastikleri eskimesin diye sehpa üstünde duruyor

Kırıkkale'de 1997 model Tofaş Doğan SLX marka otomobili 70 bin liraya satın alan Fatih Yunus Güzel, aracın 24 yıldır trafiğe çıkarılmadığını, aldıkları yerden... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

Kırıkkale'de yaşayan Fatih Yunus Güzel, 1997 model Tofaş Doğan marka 7 bin 779 kilometredeki otomobilini iş yerinde sergiliyor. Güzel, kilometre yazmasın diye kurtarıcı ile Aydın ilinden getirdiği otomobiline gözü gibi bakıyor. 24 yıldır trafiğe çıkartılamayan otomobil, fabrikadan ilk çıktığı gibi duruyor. Her gün iç ve dış temizliği yapılıyor. Lastiklerinin yere değmemesi için de sehpa üzerinde tutuluyor. Tozlanmasın diye de örtü altında muhafaza ediliyor. Fatih Yunus Güzel, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, sıfır ayarındaki 7 bin kilometrelik otomobiline fiyat biçmediğini söyledi. Fabrikasyon bir araç olduğunu ifade eden Güzel, “Aracımız 1991 model, ilk sahibinden alınma. 1997 yılından bugüne kadar çekme belgeli ve kullanılmayan bir araç. Şu anda 7 bin 779 kilometrede. Hata, boya, eziği, çiziği yok. Her şeyi ile fabrikasyon duran bir araç. Aküsünü sadece çalıştırmak amaçlı biz taktık. Kurtarıcı ile getirdik. Aydın’dan aldık, ilk sahibinden. Aydın’dan geldiği günden beri sehpanın üzerinde duruyor, biz de kullanmıyoruz” dedi. Güzel, “Naylonları, lastikleri her şeyi fabrikadan çıktığı gibi. Hiçbir yerde güneş görmemiş. Bizim aldığımız ağabey de zaten kapalı yerde saklamış. Baya korunmuş, sıfır ayarında bir araba. Fiyat anlamında şu an bir rakam belirlemedik. Biz zaten yüksek fiyata aldık. Bayadır peşindeydik, ağabey vermiyordu. İş sahibi olduğu için araba almak zor. Çünkü maddi değil de manevi bir olay oluyor. Almamız biraz zor oldu ama sağ olsun bizi kırmadılar. Bizim de onlar gibi koruyacağımıza inandıkları için aracı bize verdiler. Oradan kurtarıcı ile getirdik” diye konuştu.'Şu anda emsalini göremiyoruz'Aracı şu an için satmayı düşünmediğini belirten Güzel, “Şu anda sehpanın üzerine kaldırdık, elimizden geldiği kadar korumaya çalışıyoruz. Fiyat biçme konusunda, şimdi bu kupon eski bir araç. Bu arabanın fiyatının önü açık, fiyat biçme gibi herhangi bir şeyimiz yok. Şu fiyattır, bu fiyattır diyemeyiz. Çünkü emsali olmayan bir araç. 7 bin 779 kilometrede, fiyat olarak herhangi bir şey diyemeyiz. Şu an için satmıyoruz. Herhangi bir fiyat dediğimiz de yok, saklıyoruz bakalım. Şu an emsalini biz göremiyoruz. Sosyal medyada olsun, internet ortamında olsun hiçbir yerde göremiyoruz. Zaten düşük kilometre araçlar benden çıkmadır” ifadesini kullandı.

