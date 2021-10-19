Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
N95 maske - Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211019/fatih-altayli-tutarsiz-bir-ugur-sahin-1049959933.html
Fatih Altaylı: Tutarsız bir Uğur Şahin
Fatih Altaylı: Tutarsız bir Uğur Şahin
Fatih Altaylı, BioNTech'in kurucularından Uğur Şahin'in, 3. doz aşı açıklamalarını eleştirdi. Altaylı, "Bir bilim insanının böylesine taban tabana zıt... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T11:05+0300
2021-10-19T11:05+0300
koronavirüs
türkiye
sağlık bakanlığı
fatih altaylı
biontech
uğur şahin
aşı karşıtlığı
özlem türeci
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/14/1043260550_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5d8c4fc727e13d71931486f25e063315.jpg
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, BioNTech'in kurucularından Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin dün yaptıkları açıklamayı 'büyük bir dönüş' olarak nitelendirdi.Altaylı bugünkü yazısında şu ifadelere yer verdi:'Bu açıklamalar aşı karşıtlarına yarıyor'Altaylı, Uğur Şahin'in çelişkili açıklamalar yaptığı ileri sürerek, "Bir bilim insanının böylesine taban tabana zıt açıklamalar yapması sadece ve sadece aşı karşıtlarının işine yarıyor. Aşıyı üretenlerin güvenilir insanlar olmadığının kanıtı haline getiriliyor. Oysa bilimde özellikle de sağlık bilimlerinde böylesine kesin konuşmak zaten hatalı. Kesin konuşup kısa süre sonra bambaşka konuşmak ise bilim adamlığı ile bağdaşacak bir durum değil. Uğur Şahin böyle konuştukça birdenbire bilim adamlığından çıkıp malını daha fazla satmaya çalışan çığırtkan gibi algılanmaya başlıyor. Komplo teorisyenlerine malzeme veriyor. 'Ama ben mutantlardan ötürü 3. doz demeye başladım”' diyebilir. Ama mutantların olacağı zaten baştan belli. Mutasyon geçirmeyen virüs mü var. Bunu hepimizden daha iyi onun bilmesi gerekmez mi!" diye sordu.'Sonuna kadar aşıdan yanayım'Fatih Altaylı, Sağlık Bakanlığı'nın iki adet BioNTecH aşısı olan kişilerle ilgili de hızlı bir karar alması gerektiğini belirtti ve şunları kaydetti:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/14/1043260550_198:0:1158:720_1920x0_80_0_0_d738485093be5e070487ffb71d6f57ed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, sağlık bakanlığı, fatih altaylı, biontech , uğur şahin, aşı karşıtlığı, özlem türeci

Fatih Altaylı: Tutarsız bir Uğur Şahin

11:05 19.10.2021
© DHAFatih Altaylı
Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© DHA
Abone ol
Fatih Altaylı, BioNTech'in kurucularından Uğur Şahin'in, 3. doz aşı açıklamalarını eleştirdi. Altaylı, "Bir bilim insanının böylesine taban tabana zıt açıklamalar yapması sadece ve sadece aşı karşıtlarının işine yarıyor" dedi.
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, BioNTech'in kurucularından Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin dün yaptıkları açıklamayı 'büyük bir dönüş' olarak nitelendirdi.
Altaylı bugünkü yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Sinovac aşısının etkinlik süresinin birkaç ay ile sınırlı olduğunun ortaya çıktığı günlerde Biontech’in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’ın açıklamaları vardı. 'Merak etmeyin. Biz Sinovac gibi değiliz. Bizim etkinliğimiz birkaç yıl sürecek' açıklamaları. Hatta İsrail’de yapılan ve aşının etkinliğin 7 ay sonra azaldığını gösteren çalışmalardan sonra bile '3. doza gerek yok' demeyi sürdürdü. Şimdi ise büyük bir dönüş yaparak '3. doz yapılmalı' diyor."

'Bu açıklamalar aşı karşıtlarına yarıyor'

Altaylı, Uğur Şahin'in çelişkili açıklamalar yaptığı ileri sürerek, "Bir bilim insanının böylesine taban tabana zıt açıklamalar yapması sadece ve sadece aşı karşıtlarının işine yarıyor. Aşıyı üretenlerin güvenilir insanlar olmadığının kanıtı haline getiriliyor. Oysa bilimde özellikle de sağlık bilimlerinde böylesine kesin konuşmak zaten hatalı. Kesin konuşup kısa süre sonra bambaşka konuşmak ise bilim adamlığı ile bağdaşacak bir durum değil. Uğur Şahin böyle konuştukça birdenbire bilim adamlığından çıkıp malını daha fazla satmaya çalışan çığırtkan gibi algılanmaya başlıyor. Komplo teorisyenlerine malzeme veriyor. 'Ama ben mutantlardan ötürü 3. doz demeye başladım”' diyebilir. Ama mutantların olacağı zaten baştan belli. Mutasyon geçirmeyen virüs mü var. Bunu hepimizden daha iyi onun bilmesi gerekmez mi!" diye sordu.

'Sonuna kadar aşıdan yanayım'

Fatih Altaylı, Sağlık Bakanlığı'nın iki adet BioNTecH aşısı olan kişilerle ilgili de hızlı bir karar alması gerektiğini belirtti ve şunları kaydetti:
"3. doz meselesine gelince. Bu konularda çok okuyan ve çok araştıran biri olarak şunu söyleyebilirim. İki Biontech olanlar ikinci dozun üzerinden en az 6 geçtikten sonra bir doz daha olabilirler. Sağlık Bakanlığı’nın buna bir an önce karar vermesi lazım. Bu yazımı “Altaylı da aşı karşıtı oldu” diye yorumlayacak olan aptallar için de söyleyeyim. Sonuna kadar aşıdan yanayım. Çünkü aşı hayat kurtarıyor. Kesin."
220000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:35Soylu: Hukuk üstünlüğünden bahseden Batı, Türk yargısına talimat veremez, burası çadır devleti değil
11:30TÜSİAD'dan demokrasi, laiklik ve Merkez Bankası bağımsızlığı çağrısı
11:22Gaziantep Valiliği’nden 'ırkçı saldırı' açıklaması
11:20Dışişleri: 10 ülkenin diplomatik misyon şeflerinin açıklamaları hadsiz ve kabul edilemez
11:132023 öncesinde seçim mümkün mü?
11:05Fatih Altaylı: Tutarsız bir Uğur Şahin
11:01İstanbul'daki Sedef ve Kaşık adalarının SİT statüsü değişti
10:56Bahçeli: Görev sahası İstanbul olan bir belediye başkanı neyin hazırlığı içindedir?
10:56'Libya, Türkiye'ye olan sağlık hizmeti borcunu gözden geçirdi'
10:50Hindistan'da aşı kartında başbakanın fotoğrafını görmek istemeyen adam, mahkemeye gitti
10:40Erdoğan: Dünyada bizdeki muhtarlık gibi yerel demokrasinin etkin uygulanabildiği pek az devlet var
10:33Ekvador'da olağanüstü hal: Suç istatistiklerinde ciddi artış meydana geldi
10:31Medya Ombudsmanı Bildirici: 'Canlı yayında zihin kontrolü deneyi', RTÜK’ün radarı dışında
10:30Bill Gates, şirket çalışanına 'uygunsuz e-postalar' göndermekle suçlandı
10:29İmamoğlu’nun gezilerine katılan CHP’li isim: Kılıçdaroğlu aday olmasını istemeden bir adım atmaz
10:28Domatesin kilosu 10 liraya çıktı
10:15Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı
10:142022'de vergi gelirlerinden 1 trilyon 430 milyar TL bekleniyor
10:10Yeni Fikirtepe’de yıkım başladı
10:03Milli Eğitim Bakanı Özer: 'Biz eğitimde iyi değiliz' algısı var; hayır, iyiyiz