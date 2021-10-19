https://tr.sputniknews.com/20211019/fatih-altayli-tutarsiz-bir-ugur-sahin-1049959933.html

Fatih Altaylı: Tutarsız bir Uğur Şahin

Fatih Altaylı: Tutarsız bir Uğur Şahin

Fatih Altaylı, BioNTech'in kurucularından Uğur Şahin'in, 3. doz aşı açıklamalarını eleştirdi. Altaylı, "Bir bilim insanının böylesine taban tabana zıt... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T11:05+0300

2021-10-19T11:05+0300

2021-10-19T11:05+0300

koronavirüs

türkiye

sağlık bakanlığı

fatih altaylı

biontech

uğur şahin

aşı karşıtlığı

özlem türeci

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, BioNTech'in kurucularından Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin dün yaptıkları açıklamayı 'büyük bir dönüş' olarak nitelendirdi.Altaylı bugünkü yazısında şu ifadelere yer verdi:'Bu açıklamalar aşı karşıtlarına yarıyor'Altaylı, Uğur Şahin'in çelişkili açıklamalar yaptığı ileri sürerek, "Bir bilim insanının böylesine taban tabana zıt açıklamalar yapması sadece ve sadece aşı karşıtlarının işine yarıyor. Aşıyı üretenlerin güvenilir insanlar olmadığının kanıtı haline getiriliyor. Oysa bilimde özellikle de sağlık bilimlerinde böylesine kesin konuşmak zaten hatalı. Kesin konuşup kısa süre sonra bambaşka konuşmak ise bilim adamlığı ile bağdaşacak bir durum değil. Uğur Şahin böyle konuştukça birdenbire bilim adamlığından çıkıp malını daha fazla satmaya çalışan çığırtkan gibi algılanmaya başlıyor. Komplo teorisyenlerine malzeme veriyor. 'Ama ben mutantlardan ötürü 3. doz demeye başladım”' diyebilir. Ama mutantların olacağı zaten baştan belli. Mutasyon geçirmeyen virüs mü var. Bunu hepimizden daha iyi onun bilmesi gerekmez mi!" diye sordu.'Sonuna kadar aşıdan yanayım'Fatih Altaylı, Sağlık Bakanlığı'nın iki adet BioNTecH aşısı olan kişilerle ilgili de hızlı bir karar alması gerektiğini belirtti ve şunları kaydetti:

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türkiye, sağlık bakanlığı, fatih altaylı, biontech , uğur şahin, aşı karşıtlığı, özlem türeci