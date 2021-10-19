Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211019/ford-otosan-yerli-sanziman-gelistirdi-1049973176.html
Ford Otosan, yerli şanzıman geliştirdi
Ford Otosan, yerli şanzıman geliştirdi
Ford Otosan, 58 milyon euro yatırımla geliştirdiği yerli şanzımanını Eskişehir Fabrikası’nda tanıttı. Ecotorq şanzıman ile Ford Otosan, motor, aks ve şanzıman... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T16:40+0300
2021-10-19T16:40+0300
ekonomi
ford otosan
ford
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/13/1049972917_43:0:1158:627_1920x0_80_0_0_7d6f9fd8d087909558af018da416fca6.jpg
Tanıtım törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç ve Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün katıldı.2018’de çalışmalarına başlanan ilk ve tek yerli şanzıman yatırımı ile Ford Otosan, motor, aks ve şanzımanın üçünü de geliştiren ve üreten kamyon üreticilerinden biri konumuna ulaştı.Şirket tarafından servis edilen bültende 58 milyon euro yatırım ve TÜBİTAK'ın 13.5 milyon TL tutarında Ar-Ge teşviki ile Ford Otosan mühendisleri tarafından tasarlanıp geliştirilen ilk ve tek yerli Ecotorq şanzıman ile Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks’ın Eskişehir’de ürettiği ağır ticari araçlardaki yerlilik oranının yüzde 90’lara ulaşacağı ulaşacağı ifade edildi.Geliştirilen şanzıman ile ilgili Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün şöyle konuştu:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/13/1049972917_182:0:1018:627_1920x0_80_0_0_7b5fb48c8a924a1800ffc080005f053a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ford otosan, ford

Ford Otosan, yerli şanzıman geliştirdi

16:40 19.10.2021
© FotoğrafFord Otosan, yerli şanzıman geliştirdi
Ford Otosan, yerli şanzıman geliştirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© Fotoğraf
Abone ol
Ford Otosan, 58 milyon euro yatırımla geliştirdiği yerli şanzımanını Eskişehir Fabrikası’nda tanıttı. Ecotorq şanzıman ile Ford Otosan, motor, aks ve şanzıman olarak üç aktarma organını da geliştiren otomotiv markaları arasına girdi.
Tanıtım törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç ve Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün katıldı.
2018’de çalışmalarına başlanan ilk ve tek yerli şanzıman yatırımı ile Ford Otosan, motor, aks ve şanzımanın üçünü de geliştiren ve üreten kamyon üreticilerinden biri konumuna ulaştı.
Şirket tarafından servis edilen bültende 58 milyon euro yatırım ve TÜBİTAK'ın 13.5 milyon TL tutarında Ar-Ge teşviki ile Ford Otosan mühendisleri tarafından tasarlanıp geliştirilen ilk ve tek yerli Ecotorq şanzıman ile Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks’ın Eskişehir’de ürettiği ağır ticari araçlardaki yerlilik oranının yüzde 90’lara ulaşacağı ulaşacağı ifade edildi.
Geliştirilen şanzıman ile ilgili Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün şöyle konuştu:

“İlk kez 2003 yılında Eskişehir Fabrikamızda başladığımız, ağır ticari araçlarımızın kalbi Ecotorq Motor üretimimiz büyüyerek devam ediyor. Ağır ticari araç üretiminde önemli unsurlardan biri olan arka aks ise mühendislerimiz tarafından geliştirilerek 2015 yılından beri üretiliyor. Bugün şirketimiz, ilk ve tek yerli Ecotorq şanzıman ile bir yeniliğe daha imza atıyor.”
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:43İspanya'da sahte yağdan zehirlenme felaketinin mağdurları, Prado Müzesi'nde 'intihar eylemi' yaptı
16:40Ford Otosan, yerli şanzıman geliştirdi
16:39İş insanı Özdemir Bayraktar'a veda
16:36Solunum güçlüğüne akıllı maske çözümü: Bluetooth'la kontrol ediliyor, kirli ve temiz havayı ayırıyor
16:36TÜGVA'dan yeni açıklama
16:30Danimarka'da Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönderilmesine karşı toplanan imzalar meclise sunuldu
16:29Lavrov'dan Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür' mesajıyla ilgili açıklama: Onunla aynı fikirdeyim
16:28Şanlıurfa Belediyesi Squid Game'den ilham aldı; 'Sıkıntın olduğunda başka yollar arama bizi ara'
16:24İran: Avcı uçakları ve helikopterler satın almak için Rusya'yla görüşüyoruz
16:17Sıfır otomobillerde fiyatlar değişti: Bir günde 72 bin TL fark
16:16Balotelli'den Menemenspor'a ziyaret
16:14Premier Lig kulüplerinden acil 'Newcastle' toplantısı
16:13Edirne'deki Bayır Deresi sağlığına kavuşuyor
16:13İngiltere Başbakanı Johnson: İklim değişikliği Kovid-19'dan daha tehlikeli
16:11Rusya Merkez Bankası, Maşa ile Koca Ayı temalı hatıra paraları çıkardı
16:03Kayınvalidesini 10 yerinden bıçakladı, tahliye edildi
16:00Avustralya Açık'a aşı yaptırmayan tenisçiler katılamayacak: Novak Djokovic'in katılımı risk altında
15:59'Ronaldo, ManU'ya Zidane'ı önerdi' iddiası
15:35Çiğ köfteci, maliyeti artınca marulu dükkanda yetiştirmeye başladı
15:30İntihar iddiasıyla polis attığı konuma gitti: 'Yanlış anlaşıldı herhalde, Allah korkum var benim'