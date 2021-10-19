https://tr.sputniknews.com/20211019/ford-otosan-yerli-sanziman-gelistirdi-1049973176.html

Ford Otosan, yerli şanzıman geliştirdi

Ford Otosan, yerli şanzıman geliştirdi

Ford Otosan, 58 milyon euro yatırımla geliştirdiği yerli şanzımanını Eskişehir Fabrikası’nda tanıttı. Ecotorq şanzıman ile Ford Otosan, motor, aks ve şanzıman... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T16:40+0300

2021-10-19T16:40+0300

2021-10-19T16:40+0300

ekonomi

ford otosan

ford

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Tanıtım törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç ve Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün katıldı.2018’de çalışmalarına başlanan ilk ve tek yerli şanzıman yatırımı ile Ford Otosan, motor, aks ve şanzımanın üçünü de geliştiren ve üreten kamyon üreticilerinden biri konumuna ulaştı.Şirket tarafından servis edilen bültende 58 milyon euro yatırım ve TÜBİTAK'ın 13.5 milyon TL tutarında Ar-Ge teşviki ile Ford Otosan mühendisleri tarafından tasarlanıp geliştirilen ilk ve tek yerli Ecotorq şanzıman ile Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks’ın Eskişehir’de ürettiği ağır ticari araçlardaki yerlilik oranının yüzde 90’lara ulaşacağı ulaşacağı ifade edildi.Geliştirilen şanzıman ile ilgili Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün şöyle konuştu:

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2021

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ford otosan, ford