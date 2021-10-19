Gain TV'nin yeni dizisi Hamlet'in afişine sansür

Dijital içerik platformu Gain TV yeni dizisi Hamlet afişi yayınlandı. Erdal Beşikçioğlu ve Elit İşcan’ın başrollerinde yer aldığı dizi yayınlanmadan sansüre uğradı.Birgün'ün haberine göre Avrupa’nın dizilere adanmış en büyük festivali Series Mania’nın Uluslararası Yarışma bölümüne seçilen 8 diziden biri olan HAMLET, festivalde Türkiye’yi temsil eden ilk dizi olarak büyük bir başarıya imza attı. Dizinin afişinde Elit İşcan çıplak bir halde uzanırken mahrem yerlerini bir yılan kapatıyor. Arkasında da Erdal Beşikçioğlu yer aldı.Afiş sokağa asıldıktan sonra da gerçek ile farklı olduğu ortaya çıktı. Elit İşcan çıplakken sokaklara asılan afişte üzerine örtü serildi.
Çevrimiçi dijital medya platformu Gain TV’de yayınlanacak Hamlet dizisinin basılı afişleri sansüre uğradı.
Dijital içerik platformu Gain TV yeni dizisi Hamlet afişi yayınlandı. Erdal Beşikçioğlu ve Elit İşcan’ın başrollerinde yer aldığı dizi yayınlanmadan sansüre uğradı.
Birgün'ün haberine göre Avrupa’nın dizilere adanmış en büyük festivali Series Mania’nın Uluslararası Yarışma bölümüne seçilen 8 diziden biri olan HAMLET, festivalde Türkiye’yi temsil eden ilk dizi olarak büyük bir başarıya imza attı.
Dizinin afişinde Elit İşcan çıplak bir halde uzanırken mahrem yerlerini bir yılan kapatıyor. Arkasında da Erdal Beşikçioğlu yer aldı. Afiş sokağa asıldıktan sonra da gerçek ile farklı olduğu ortaya çıktı. Elit İşcan çıplakken sokaklara asılan afişte üzerine örtü serildi.