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https://tr.sputniknews.com/20211019/hong-kong-medyasi-alibabanin-kurucusu-jack-ma-ispanyada-1049976140.html
Hong Kong medyası: Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, İspanya’da
Hong Kong medyası: Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, İspanya’da
Hong Kong medyası, Çin merkezli perakende devi Alibaba’nın kurucusu Jack Ma’nin çalışma gezisi gerçekleştirmek üzere İspanya’ya gittiğini öne sürdü. 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T18:05+0300
2021-10-19T18:05+0300
dünya
çin
ispanya
alibaba
ticaret
jack ma
soruşturma
perakende
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Çin merkezli perakende devi Alibaba’nın kurucusu Jack Ma, 24 Ekim 2020’de Şangay'da 24 Ekim'de yaptığı konuşmada ülkenin finansal sistemini eleştirmiş ardından ortadan kaybolmuştu.Çin’in en zengin 2'nci kişisi Ma, bu yılın başlarında ortaya çıksa da kısa sürede tekrar sessizliğe bürünmüştü. Hong Kong medyasının Ma’ya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberde, Ma’nın tarım ve çevre ile ilgili teknoloji üzerine bir çalışma gezisi gerçekleştirmek üzere İspanya’da olduğu öne sürüldü. Adı açıklanmayan kaynak ayrıca, Ma’nın Avrupa'ya uçmadan önce ailesiyle 'özel zaman' geçirmek için Hong Kong'da olduğunu ifade etti.Hakkında soruşturma başlamıştıMa geçtiğimiz yıl Ekim ayında yaptığı konuşmada, Çin'deki finansal sistemin zamanın gerisinde kaldığını ifade etmiş ve inovasyonu engellediğini savunmuştu. Ma’nın konuşmasının ardından Çin’deki düzenleyici kurumlar, Ma'nın şirketlerini inceleme altına almış, Alibaba hakkında tekelcilik suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. Ma, aylar süren sessizliğin ardından geçtiğimiz Ocak ayında ortaya çıkmış, yardım vakfının projeleri kapsamında 100 köy öğretmeniyle video konferans görüşmesi yaptığı belirtilmişti.Öte yandan, Ma’nın ortaya çıktığına dair haberlerin Çin medyasında yayılmasının ardından Hong Kong borsasında işlem gören Alibaba’nın hisseleri yüzde 5 değer kazanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210928/alibaba-kripto-para-madenciligi-makinelerinin-satisini-durduruyor-1049313477.html
https://tr.sputniknews.com/20210907/alibaba-sirketi-eski-yoneticisinin-yargilandigi-cinsel-istismar-davasi-dusuruldu-1048690480.html
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çin, ispanya, alibaba, ticaret, jack ma, soruşturma, perakende

Hong Kong medyası: Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, İspanya’da

18:05 19.10.2021
© REUTERS / Ruben Sprich Alibaba’nın kurucusu ve sahibi Jack Ma
Alibaba’nın kurucusu ve sahibi Jack Ma - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© REUTERS / Ruben Sprich
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Hong Kong medyası, Çin merkezli perakende devi Alibaba’nın kurucusu Jack Ma’nin çalışma gezisi gerçekleştirmek üzere İspanya’ya gittiğini öne sürdü.
Çin merkezli perakende devi Alibaba’nın kurucusu Jack Ma, 24 Ekim 2020’de Şangay'da 24 Ekim'de yaptığı konuşmada ülkenin finansal sistemini eleştirmiş ardından ortadan kaybolmuştu.
Çin’in en zengin 2'nci kişisi Ma, bu yılın başlarında ortaya çıksa da kısa sürede tekrar sessizliğe bürünmüştü. Hong Kong medyasının Ma’ya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberde, Ma’nın tarım ve çevre ile ilgili teknoloji üzerine bir çalışma gezisi gerçekleştirmek üzere İspanya’da olduğu öne sürüldü.
Adı açıklanmayan kaynak ayrıca, Ma’nın Avrupa'ya uçmadan önce ailesiyle 'özel zaman' geçirmek için Hong Kong'da olduğunu ifade etti.
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Hakkında soruşturma başlamıştı

Ma geçtiğimiz yıl Ekim ayında yaptığı konuşmada, Çin'deki finansal sistemin zamanın gerisinde kaldığını ifade etmiş ve inovasyonu engellediğini savunmuştu.
Ma’nın konuşmasının ardından Çin’deki düzenleyici kurumlar, Ma'nın şirketlerini inceleme altına almış, Alibaba hakkında tekelcilik suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.
Ma, aylar süren sessizliğin ardından geçtiğimiz Ocak ayında ortaya çıkmış, yardım vakfının projeleri kapsamında 100 köy öğretmeniyle video konferans görüşmesi yaptığı belirtilmişti.
Öte yandan, Ma’nın ortaya çıktığına dair haberlerin Çin medyasında yayılmasının ardından Hong Kong borsasında işlem gören Alibaba’nın hisseleri yüzde 5 değer kazanmıştı.
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