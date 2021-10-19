https://tr.sputniknews.com/20211019/hrd-antwerpin-istanbul-ofisi-kalitesi-dusuk-taslara-iyi-dereceli-tas-sertifikasi-verdi-1049965218.html

HRD Antwerp’in İstanbul ofisi, kalitesi düşük taşlara iyi dereceli taş sertifikası verdi

HRD Antwerp’in İstanbul ofisi, kalitesi düşük taşlara iyi dereceli taş sertifikası verdi

Dünyanın en büyük iki pırlanta değerlendirme ve derecelendirme kuruluşundan biri olan HRD Antwerp’in İstanbul ofisi, kalitesi düşük taşlara iyi dereceli taş... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T13:35+0300

2021-10-19T13:35+0300

2021-10-19T13:35+0300

yaşam

soygun

mücevher

kuyumcu

pırlanta

kuyum

taş

hrd antwerp

değerli taş

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HRD Antwerp, yıllar önce İstanbul’da ofis açıp mücevher ve kuyum sektörüne hizmet vermeye başladı. Bu kuruluşun değerli taşlara verdiği sertifika ile sektördeki mücevher fiyatları belirleniyordu.Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın haberine göre son yıllarda bu firmanın İstanbul şubesi, kendilerine istedikleri tutarda ödeme yapan birçok mücevher ve kuyum markasına sertifikalar verdi.Kalitesi düşük olan değerli taşlar kaliteliymiş gibi değerlendirip iyi dereceli sertifikalar verildi. Böylelikle birçok mücevher firması, ürünlerini değerlerinin çok üzerinde fiyatlarla müşterilere sattı.Yapılan bu usulsüzlüklerle milyarlarca dolarlık yolsuzluk yapıldığı öne sürüldü.Aldıkları değerli taşların kalitesinin düşük olduğunu fark eden yurttaşlar ise alışveriş yaptıkları sektörün önde gelen mağazalarına giderek şikayetçi oldu.Ancak bu mağazalar sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını, sorumlunun sertifikayı veren HRD Antwerp olduğunu belirtti. Bunun üzerine HRD Antwerp firmasının Belçika’daki merkezine konuya ilişkin Türkiye’den çok sayıda şikâyet gitti.Belçika’dan Türkiye’ye gelen yetkililer, İstanbul ofisinin lisansını 11 Ekim 2021’de iptal edip müşterilerine artık İstanbul’dan hizmet vermeyeceklerini, hizmet almak isteyenlerin Belçika ofisiyle irtibat kurmaları gerektiğini dile getirdi.Milyarlarca dolarlık vurguna ilişkin ise herhangi bir adım atılmadı.Bu arada İstanbul’da yaşanan usulsüzlük iddialarının benzerinin HRD Dubai ofisinde de yaşandığı, denetimden geçen Dubai ofisinin de İstanbul ile aynı tarihte kapatıldığı öğrenildi.

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