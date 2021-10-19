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https://tr.sputniknews.com/20211019/ibbnin-yeni-taksi-plani-ticari-meslek-sarti-aranacak-plakalarin-tek-sahibi-olacak-1049957404.html
İBB'nin yeni taksi planı: Ticari meslek şartı aranacak, plakaların tek sahibi olacak
İBB'nin yeni taksi planı: Ticari meslek şartı aranacak, plakaların tek sahibi olacak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, “İstanbullulara bir söz verdik. Taksi plakası ağalığı bitecek. Gözünüz bizde olsun” sözleriyle duyurduğu taksi plakası tahsisi... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T09:56+0300
2021-10-19T09:56+0300
türkiye
ibb
taksi
ekrem imamoğlu
esnaf odaları
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından duyurduğu, “Taksi plakası ağalığı bitecek. Gözünüz bizde olsun” sözleriyle duyurduğu taksi plakası tahsisi ile ilgili yeni sistem yürürlüğe giriyor. Buna göre, taksi plakası satışında ‘Şoförlük Mesleği Geçim Kaynağı’ şartı aranacak.Öte yandan İBB, esnaf odaları ve emniyet birimleri temsilcilerinden oluşturacağı komisyon ile mevcut taksi plaka sahipleriyle ilgili inceleme yapacak.86/10553 Sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla; vatandaşın ulaşım ihtiyacını karşılamak üzere toplu taşımacılığın geliştirilmesi ve disiplin altına alınması, korsan taşımacılığın önlenmesi ve fiilen çalışmakta olan şoför esnafının haklarının korunması maksadıyla taksi, dolmuş minibüs ve umum servis araçlarına verilecek ticari plakaların sayısı, verilme usul ve esasları doğrultusunda satış işlemlerinde ‘meslek’ şartı aranacak.Mevcut taksi plaka sahipleri, plaka satışını yaparken, alıcının da ‘Şoförlük Mesleğini Geçim Kaynağı Olarak Seçmiş’ olmasına bakılacak. Buna göre alıcının tek geçim kaynağının ‘şoförlük’ olduğunu ispatlaması gerekiyor. Ticari plaka tahsis belgesi başvurularında, beyanında ‘şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğini belgelemesi gerekecek. Bu belgelerde de ilgili resmi kurum onayı aranacak.Süreç nasıl işleyecek?Ticari Plaka Tahsis Belgesi başvurularında; İBB’ye verilmek üzere plaka edinmek isteyen kişiye ait E-Devlet üzerinden elde edilmiş ve karekod/barkod ile doğrulanabilecek şekilde ‘Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulaması’, ‘SGK’ya Tabi İşyeri Kaydı ve Sigortalılıktan Kaynaklı Borç Bilgisi Sorgulaması’ ‘Araçlarım Sorgulaması’ talep edilecek. İlgili belgelerle doğrulamanın yeterli görülmediği hallerde vergi dairesi veya benzeri kurumlardan da ilave belge talep edilecek.Ticari plakaların tek sahibi olacakTicari plaka alımında çoklu hisselere bölünmesi de ortadan kalkıyor. Denetimler kapsamında araç sahiplerine ulaşılması gereken durumlarda da sıkıntılar yaşanmasından dolayı kanuni zorunluluklar dışında (veraset, mahkeme kararları vs.) ticari bir plaka mevcut hisse oranından daha küçük paylara bölünerek satılamayacak.Ticari plakaların yüzde 1, yüzde 2 vb. hisseler veya 1/16 ya kadar (Bijon hisse adı altında) satılması nedeniyle, (daha önce hisseli halde satılan plakanın hisseli şeklinde satışı dâhil) olup yalnızca hissedarlar arası yüzde 100 hisse tamamlamaya yönelik satışlar yapılabilecek.Komisyon kurulacakMevcutta taksi, taksi dolmuş veya minibüs plaka sahiplerinin ‘Şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğine’ dair Bakanlar Kurulu kararı veya 5216 sayılı Kanun kapsamında, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile esnaf odalarının katılımıyla çalışma komisyonu kurulacak. Bu komisyon taksi plaka sahiplerinin mevcut şartlara uygun olup olmadığını denetleyecek. Şartları taşımayan ticari plakaların ruhsatlarını askıya alabilecek.Her ay gerçekleşen ve bu ay 28 Ekim’de yapılması planlanan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında İBB’nin daha önce de sunduğu İstanbul’a 5000 taksi talebi yine gündeme gelecek. Daha önce dokuz defa UKOME’de reddedilen teklif onuncu kez oylamaya sunulacak.
https://tr.sputniknews.com/20211018/ibb-sozcusu-ongundan-taksi-aciklamasi-yeni-bir-donem-basliyor-1049948475.html
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ibb, taksi, ekrem imamoğlu, esnaf odaları

İBB'nin yeni taksi planı: Ticari meslek şartı aranacak, plakaların tek sahibi olacak

09:56 19.10.2021
© DHATaksim Meydanı'nda turistin taksi isyanı
Taksim Meydanı'nda turistin taksi isyanı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© DHA
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, “İstanbullulara bir söz verdik. Taksi plakası ağalığı bitecek. Gözünüz bizde olsun” sözleriyle duyurduğu taksi plakası tahsisi ile ilgili yürürlüğe girecek yeni sistem açıklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından duyurduğu, “Taksi plakası ağalığı bitecek. Gözünüz bizde olsun” sözleriyle duyurduğu taksi plakası tahsisi ile ilgili yeni sistem yürürlüğe giriyor. Buna göre, taksi plakası satışında ‘Şoförlük Mesleği Geçim Kaynağı’ şartı aranacak.

Öte yandan İBB, esnaf odaları ve emniyet birimleri temsilcilerinden oluşturacağı komisyon ile mevcut taksi plaka sahipleriyle ilgili inceleme yapacak.
86/10553 Sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla; vatandaşın ulaşım ihtiyacını karşılamak üzere toplu taşımacılığın geliştirilmesi ve disiplin altına alınması, korsan taşımacılığın önlenmesi ve fiilen çalışmakta olan şoför esnafının haklarının korunması maksadıyla taksi, dolmuş minibüs ve umum servis araçlarına verilecek ticari plakaların sayısı, verilme usul ve esasları doğrultusunda satış işlemlerinde ‘meslek’ şartı aranacak.
Mevcut taksi plaka sahipleri, plaka satışını yaparken, alıcının da ‘Şoförlük Mesleğini Geçim Kaynağı Olarak Seçmiş’ olmasına bakılacak. Buna göre alıcının tek geçim kaynağının ‘şoförlük’ olduğunu ispatlaması gerekiyor. Ticari plaka tahsis belgesi başvurularında, beyanında ‘şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğini belgelemesi gerekecek. Bu belgelerde de ilgili resmi kurum onayı aranacak.

Süreç nasıl işleyecek?

Ticari Plaka Tahsis Belgesi başvurularında; İBB’ye verilmek üzere plaka edinmek isteyen kişiye ait E-Devlet üzerinden elde edilmiş ve karekod/barkod ile doğrulanabilecek şekilde ‘Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulaması’, ‘SGK’ya Tabi İşyeri Kaydı ve Sigortalılıktan Kaynaklı Borç Bilgisi Sorgulaması’ ‘Araçlarım Sorgulaması’ talep edilecek. İlgili belgelerle doğrulamanın yeterli görülmediği hallerde vergi dairesi veya benzeri kurumlardan da ilave belge talep edilecek.

Ticari plakaların tek sahibi olacak

Ticari plaka alımında çoklu hisselere bölünmesi de ortadan kalkıyor. Denetimler kapsamında araç sahiplerine ulaşılması gereken durumlarda da sıkıntılar yaşanmasından dolayı kanuni zorunluluklar dışında (veraset, mahkeme kararları vs.) ticari bir plaka mevcut hisse oranından daha küçük paylara bölünerek satılamayacak.
Ticari plakaların yüzde 1, yüzde 2 vb. hisseler veya 1/16 ya kadar (Bijon hisse adı altında) satılması nedeniyle, (daha önce hisseli halde satılan plakanın hisseli şeklinde satışı dâhil) olup yalnızca hissedarlar arası yüzde 100 hisse tamamlamaya yönelik satışlar yapılabilecek.

Komisyon kurulacak

Mevcutta taksi, taksi dolmuş veya minibüs plaka sahiplerinin ‘Şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğine’ dair Bakanlar Kurulu kararı veya 5216 sayılı Kanun kapsamında, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile esnaf odalarının katılımıyla çalışma komisyonu kurulacak.

Bu komisyon taksi plaka sahiplerinin mevcut şartlara uygun olup olmadığını denetleyecek. Şartları taşımayan ticari plakaların ruhsatlarını askıya alabilecek.
Her ay gerçekleşen ve bu ay 28 Ekim’de yapılması planlanan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında İBB’nin daha önce de sunduğu İstanbul’a 5000 taksi talebi yine gündeme gelecek. Daha önce dokuz defa UKOME’de reddedilen teklif onuncu kez oylamaya sunulacak.
Murat Ongun - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
TÜRKİYE
İBB Sözcüsü Ongun'dan 'taksi' açıklaması: Yeni bir dönem başlıyor
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