https://tr.sputniknews.com/20211019/imamoglunun-gezilerine-katilan-chpli-isim-kilicdaroglu-aday-olmasini-istemeden-bir-adim-atmaz-1049958574.html

İmamoğlu’nun gezilerine katılan CHP’li isim: Kılıçdaroğlu aday olmasını istemeden bir adım atmaz

İmamoğlu’nun gezilerine katılan CHP’li isim: Kılıçdaroğlu aday olmasını istemeden bir adım atmaz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Elazığ ve Diyarbakır gezilerine katılan, isminin yazılmasını istemeyen CHP'li bir isim... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T10:29+0300

2021-10-19T10:29+0300

2021-10-19T10:30+0300

politika

chp

diyarbakır

muharrem sarıkaya

ekrem imamoğlu

cumhuriyet halk partisi (chp)

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Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya konuştuğu CHP'li ismin, "Ama Genel Başkan veya Millet İttifakı bir görev verirse de ‘ben olmam’ demez, kabul eder...” dediğini aktardı. Sarıkaya yazısında, "Bu aşamada İmamoğlu’nun gittiği yerlerdeki toplumsal kabulünün ve insan ilişkilerinde yarattığı auranın etkisine vurgu yaptı, bunun görünürlüğünü yükselttiğini söyledi.İstanbul’da en fazla Sivas ve Kastamonuluların yaşadığını anımsatıp oralara da gitmesi gerektiğini seçim bittiği gün dile getirdiklerini söyledi. CHP’deki bu yorumu dinleyince, merhum Erdal İnönü’nün de sıklıkla tekrar ettiği, kime ait olduğunu bilmediğim söz aklıma geldi: 'Zamanın gerçekleri ortaya çıkarmak gibi kötü bir huyu vardır” ifadelerini kullandı.

diyarbakır

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chp, diyarbakır, muharrem sarıkaya, ekrem imamoğlu, cumhuriyet halk partisi (chp)