Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211019/imf-afganistandaki-ekonomik-durum-turkiye-ve-avrupadaki-siginmaci-krizini-tetikleyebilir-1049969038.html
IMF: Afganistan'daki ekonomik durum Türkiye ve Avrupa'daki sığınmacı krizini tetikleyebilir
IMF: Afganistan'daki ekonomik durum Türkiye ve Avrupa'daki sığınmacı krizini tetikleyebilir
IMF, Afganistan'da kötüleşen ekonomik durum konusunda uyarılarda bulunarak, mevcut ekonomik durumun Afganistan'a komşu ülkelerin yanı sıra Türkiye ve Avrupa'ya... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T15:07+0300
2021-10-19T15:07+0300
dünya
afganistan
imf
sığınmacı
kriz
ekonomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1048566098_0:62:599:399_1920x0_80_0_0_0b737230cc741d0299d1741852af63da.jpg
Uluslararası Para Fonu (IMF), Afganistan ekonomisinin bu yıl yüzde 30 daralabileceğini ve b durumun komşu ülkelerin yanı sıra Türkiye'yi ve Avrupa'yı da etkileyecek bir sığınmacı krizini daha da tetikleyebileceğini duyurdu.'İnsani krizlere yol açabilir'IMF'in açıkladığı ekonomik görünüm güncellemesinde, Afganistan'ın dış yardıma bağımlı ekonomisinin 'ağır mali ve ödemeler dengesi krizleriyle karşı karşıya' olduğu belirtildi.Raporda, "Yaşam standartlarında ortaya çıkan düşüş milyonları yoksulluğa itiyor. Bu insani bir krize yol açabilir" ifadelerine yer verildi.'Kamu kaynaklarına ekstra yük'IMF, Afganistan'daki kaosun potansiyel rakamlara olan etkisine ilişkin herhangi bir tahminde bulunmasa da 'Afgan mültecilerde bir artışı körüklediğini' söyledi.Raporda, "Büyük bir mülteci akını, mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin kamu kaynaklarına yük bindirebilir, işgücü piyasasındaki baskılarını tetikleyebilir ve sosyal gerilimlere yol açarak uluslararası toplumun yardıma olan ihtiyacının altını çizebilir" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20210925/insan-kacakciligi-yapan-saglik-calisani-tutuklandi-1049242673.html
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1048566098_67:0:599:399_1920x0_80_0_0_631ab35377fa0d5e8a676897b213ff43.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afganistan, imf, sığınmacı, kriz, ekonomi

IMF: Afganistan'daki ekonomik durum Türkiye ve Avrupa'daki sığınmacı krizini tetikleyebilir

15:07 19.10.2021
© DHATürkiye-İran sınırı - Van
Türkiye-İran sınırı - Van - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© DHA
Abone ol
IMF, Afganistan'da kötüleşen ekonomik durum konusunda uyarılarda bulunarak, mevcut ekonomik durumun Afganistan'a komşu ülkelerin yanı sıra Türkiye ve Avrupa'ya yönelik sığınmacı akınını tetikleyebileceği uyarısında bulundu.
Uluslararası Para Fonu (IMF), Afganistan ekonomisinin bu yıl yüzde 30 daralabileceğini ve b durumun komşu ülkelerin yanı sıra Türkiye'yi ve Avrupa'yı da etkileyecek bir sığınmacı krizini daha da tetikleyebileceğini duyurdu.

'İnsani krizlere yol açabilir'

IMF'in açıkladığı ekonomik görünüm güncellemesinde, Afganistan'ın dış yardıma bağımlı ekonomisinin 'ağır mali ve ödemeler dengesi krizleriyle karşı karşıya' olduğu belirtildi.
Raporda, "Yaşam standartlarında ortaya çıkan düşüş milyonları yoksulluğa itiyor. Bu insani bir krize yol açabilir" ifadelerine yer verildi.

'Kamu kaynaklarına ekstra yük'

IMF, Afganistan'daki kaosun potansiyel rakamlara olan etkisine ilişkin herhangi bir tahminde bulunmasa da 'Afgan mültecilerde bir artışı körüklediğini' söyledi.
Raporda, "Büyük bir mülteci akını, mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin kamu kaynaklarına yük bindirebilir, işgücü piyasasındaki baskılarını tetikleyebilir ve sosyal gerilimlere yol açarak uluslararası toplumun yardıma olan ihtiyacının altını çizebilir" denildi.
Van - insan kaçakçısı sağlık çalışanı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
TÜRKİYE
İnsan kaçakçılığı yapan sağlık çalışanı tutuklandı
25 Eylül, 17:03
003000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:13Edirne'deki Bayır Deresi sağlığına kavuşuyor
16:13İngiltere Başbakanı Johnson: İklim değişikliği Kovid-19'dan daha tehlikeli
16:11Rusya Merkez Bankası, Maşa ile Koca Ayı temalı hatıra paraları çıkardı
16:03Kayınvalidesini 10 yerinden bıçakladı, tahliye edildi
16:00Avustralya Açık'a aşı yaptırmayan tenisçiler katılamayacak: Novak Djokovic'in katılımı risk altında
15:59'Ronaldo, ManU'ya Zidane'ı önerdi' iddiası
15:35Çiğ köfteci, maliyeti artınca marulu dükkanda yetiştirmeye başladı
15:30İntihar iddiasıyla polis attığı konuma gitti: 'Yanlış anlaşıldı herhalde, Allah korkum var benim'
15:26Peskov: Moskova'daki NATO askeri misyonunun kapatılmasından Rusya etkilenmez
15:23Kaçak kraliçe arı, 10 bin arıyla bulundu
15:14Üreticileri zehirli ıspanak iddiaları vurdu: 'Haller ıspanak almıyor'
15:10NASA: 7 göktaşı Dünya'yı teğet geçecek
15:07IMF: Afganistan'daki ekonomik durum Türkiye ve Avrupa'daki sığınmacı krizini tetikleyebilir
14:26112'ye 'Muhabbet kuşum öldü beni teselli edin' çağrısı
14:25Evini restore eden adam, 47 yıl önce duvara gizlenmiş bir mektup buldu
14:23Kremlin Sözcüsü Peskov: Erdoğan'ın 'dünya beşten büyüktür' mesajını Türkçe okuyacağım
14:21Polonya'dan AB'ye tepki: Tehdit dilini reddediyoruz
14:20Teknoloji devi Xiaomi, elektrikli otomobil için seri üretim tarihi verdi
14:18Zeytinburnu'nda tramvayla panelvan araç çarpıştı
14:18Pakistan'da bir baba istemediği biriyle evlenen kızını diri diri yaktı