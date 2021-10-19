https://tr.sputniknews.com/20211019/imf-afganistandaki-ekonomik-durum-turkiye-ve-avrupadaki-siginmaci-krizini-tetikleyebilir-1049969038.html

IMF: Afganistan'daki ekonomik durum Türkiye ve Avrupa'daki sığınmacı krizini tetikleyebilir

IMF: Afganistan'daki ekonomik durum Türkiye ve Avrupa'daki sığınmacı krizini tetikleyebilir

IMF, Afganistan'da kötüleşen ekonomik durum konusunda uyarılarda bulunarak, mevcut ekonomik durumun Afganistan'a komşu ülkelerin yanı sıra Türkiye ve Avrupa'ya... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T15:07+0300

2021-10-19T15:07+0300

2021-10-19T15:07+0300

dünya

afganistan

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sığınmacı

kriz

ekonomi

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Uluslararası Para Fonu (IMF), Afganistan ekonomisinin bu yıl yüzde 30 daralabileceğini ve b durumun komşu ülkelerin yanı sıra Türkiye'yi ve Avrupa'yı da etkileyecek bir sığınmacı krizini daha da tetikleyebileceğini duyurdu.'İnsani krizlere yol açabilir'IMF'in açıkladığı ekonomik görünüm güncellemesinde, Afganistan'ın dış yardıma bağımlı ekonomisinin 'ağır mali ve ödemeler dengesi krizleriyle karşı karşıya' olduğu belirtildi.Raporda, "Yaşam standartlarında ortaya çıkan düşüş milyonları yoksulluğa itiyor. Bu insani bir krize yol açabilir" ifadelerine yer verildi.'Kamu kaynaklarına ekstra yük'IMF, Afganistan'daki kaosun potansiyel rakamlara olan etkisine ilişkin herhangi bir tahminde bulunmasa da 'Afgan mültecilerde bir artışı körüklediğini' söyledi.Raporda, "Büyük bir mülteci akını, mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin kamu kaynaklarına yük bindirebilir, işgücü piyasasındaki baskılarını tetikleyebilir ve sosyal gerilimlere yol açarak uluslararası toplumun yardıma olan ihtiyacının altını çizebilir" denildi.

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afganistan, imf, sığınmacı, kriz, ekonomi