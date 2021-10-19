https://tr.sputniknews.com/20211019/inatci-hickirik-kanser-belirtisi-olabilir-1049975098.html

İnatçı hıçkırık kanser belirtisi olabilir

İnatçı hıçkırık kanser belirtisi olabilir

İngiliz doktorlar, inatçı hıçkırığın kanser belirtisi olabileceği konusunda uyardı. 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T17:30+0300

2021-10-19T17:30+0300

2021-10-19T17:30+0300

yaşam

kanser

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104125/58/1041255891_0:65:1000:628_1920x0_80_0_0_379e7beeda3d31d3b206372d9dfa5cae.jpg

Express gazetesinin aktardığına göre, İngiliz doktorlar, 48 saatten fazla süren hıçkırığın kanser belirtisi olabileceği konusunda uyardı.Hıçkırığın genellikle yemeğin çok hızlı yenmesi, midenin aşırı yemek veya gazlı içeceklerle gerilmesi ve fazla alkol alımından kaynaklandığını belirten uzmanlar, ancak bazı durumlarda yemek borusu kanseri oluşumuna neden olabileceğini belirtti.Dr. Hussein Abdeh “Mideniz düzgün çalışmayı bırakırsa ve belirgin bir sebep olmadan şiştiğini fark ederseniz, kanser belirtileri ortaya çıkabilir” ifadelerini kullandı.Yemek borusunun iç yapısını döşeyen dokuda veya üst tabakada meydana gelen kötü huylu tümörlerin özofagus kanseri olarak nitelendirilebileceğini belirten uzmanlara göre, başlıca risk faktörleri arasında sürekli olarak sıcak, katı ve kötü çiğnenmiş yiyeceklerin alınması, alkol alımı, sigara kullanımı ve yemek borusunun termal ve kimyasal yanıkları gösterilebilir.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kanser