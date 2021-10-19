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https://tr.sputniknews.com/20211019/inatci-hickirik-kanser-belirtisi-olabilir-1049975098.html
İnatçı hıçkırık kanser belirtisi olabilir
İnatçı hıçkırık kanser belirtisi olabilir
İngiliz doktorlar, inatçı hıçkırığın kanser belirtisi olabileceği konusunda uyardı. 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T17:30+0300
2021-10-19T17:30+0300
yaşam
kanser
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Express gazetesinin aktardığına göre, İngiliz doktorlar, 48 saatten fazla süren hıçkırığın kanser belirtisi olabileceği konusunda uyardı.Hıçkırığın genellikle yemeğin çok hızlı yenmesi, midenin aşırı yemek veya gazlı içeceklerle gerilmesi ve fazla alkol alımından kaynaklandığını belirten uzmanlar, ancak bazı durumlarda yemek borusu kanseri oluşumuna neden olabileceğini belirtti.Dr. Hussein Abdeh “Mideniz düzgün çalışmayı bırakırsa ve belirgin bir sebep olmadan şiştiğini fark ederseniz, kanser belirtileri ortaya çıkabilir” ifadelerini kullandı.Yemek borusunun iç yapısını döşeyen dokuda veya üst tabakada meydana gelen kötü huylu tümörlerin özofagus kanseri olarak nitelendirilebileceğini belirten uzmanlara göre, başlıca risk faktörleri arasında sürekli olarak sıcak, katı ve kötü çiğnenmiş yiyeceklerin alınması, alkol alımı, sigara kullanımı ve yemek borusunun termal ve kimyasal yanıkları gösterilebilir.
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kanser

İnatçı hıçkırık kanser belirtisi olabilir

17:30 19.10.2021
© REUTERS / Peter NichollsKanser
Kanser - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© REUTERS / Peter Nicholls
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İngiliz doktorlar, inatçı hıçkırığın kanser belirtisi olabileceği konusunda uyardı.
Express gazetesinin aktardığına göre, İngiliz doktorlar, 48 saatten fazla süren hıçkırığın kanser belirtisi olabileceği konusunda uyardı.
Hıçkırığın genellikle yemeğin çok hızlı yenmesi, midenin aşırı yemek veya gazlı içeceklerle gerilmesi ve fazla alkol alımından kaynaklandığını belirten uzmanlar, ancak bazı durumlarda yemek borusu kanseri oluşumuna neden olabileceğini belirtti.
Dr. Hussein Abdeh “Mideniz düzgün çalışmayı bırakırsa ve belirgin bir sebep olmadan şiştiğini fark ederseniz, kanser belirtileri ortaya çıkabilir” ifadelerini kullandı.
Yemek borusunun iç yapısını döşeyen dokuda veya üst tabakada meydana gelen kötü huylu tümörlerin özofagus kanseri olarak nitelendirilebileceğini belirten uzmanlara göre, başlıca risk faktörleri arasında sürekli olarak sıcak, katı ve kötü çiğnenmiş yiyeceklerin alınması, alkol alımı, sigara kullanımı ve yemek borusunun termal ve kimyasal yanıkları gösterilebilir.
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