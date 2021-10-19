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https://tr.sputniknews.com/20211019/ingiltere-basbakani-johnson-iklim-degisikligi-kovid-19dan-daha-tehlikeli-1049970873.html
İngiltere Başbakanı Johnson: İklim değişikliği Kovid-19'dan daha tehlikeli
İngiltere Başbakanı Johnson: İklim değişikliği Kovid-19'dan daha tehlikeli
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, iklim krizinin, yeni tip koronavirüs salgınından çok daha kötü olduğunu belirterek özel sektörün iklim kriziyle mücadele... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T16:13+0300
2021-10-19T16:13+0300
dünya
çevre
ingiltere
boris johnson
bill gates
küresel ısınma
kriz
iklim
koronavirüs
kovid-19
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Boris Johnson, teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in de katıldığı başkent Londra'daki Bilim Müzesi'nde düzenlenen "Küresel Yatırım Zirvesi"nde iş dünyasının liderlerine hitap etti.Johnson, burada yaptığı konuşmada, özel sektörün iklim kriziyle mücadele için "trilyonlar" harcaması gerektiğini belirterek yeşil teknoloji pazarını yönlendirmek için hükümetin özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla çalışmasının önemine işaret etti.Kovid-19 salgınının, hükümetlerin ve özel sektörün küresel sorunların üstesinden gelmek için nasıl birlikte çalışması gerektiğini gösterdiğini söyleyen Johnson, bunun iklim değişikliğine karşı mücadelede de uygulanması gereken bir ders olduğunu ifade etti.Johnson, sözlerini şöyle sürdürdü:"İnsanlık için daha da büyük bir zorlukla karşı karşıyayız, (iklim değişikliği) yaşam tarzımızı tehdit ediyor ve sonuçta Kovid-19'dan çok daha kötü. Sadece birkaç hafta içinde dünya Glasgow'da (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nda) toplanacak. Umarım hepiniz orada olursunuz çünkü Kovid-19'dan alınan ders kesinlikle çok açık. Bilim adamlarını dinlemeliyiz. Acil hükümet müdahalesine ihtiyacımız var ama piyasaları da harekete geçirmeliyiz. Özel sektörü dahil etmeliyiz. Şansölye'nin (İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak) onayıyla milyarlar ayırabilirim. Ancak sizler, bu odadakiler trilyonları buna ayırabilirsiniz."İklim kriziyle mücadele için 400 milyon sterlin değerinde ortaklıkÖte yandan, İngiltere genelinde iklim kriziyle mücadelede yeşil teknolojinin maliyetini düşürmek ve yatırım için Bill Gates'in kar amacı gütmeyen kuruluşu Breakthrough Energy ile İngiliz hükümeti arasında 400 milyon sterlin değerinde bir ortaklığın yapılacağı duyuruldu.Bill Gates, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İngiltere'yle olan ortaklığımız, bu kritik iklim çözümlerinin dağıtımını hızlandıracak ve onları daha uygun fiyatlı ve erişilebilir hale getirmeye yardımcı olacak. Net sıfır emisyon elde etmek, bugün kullandığımız yüksek emisyonlu ürünlerle rekabet edebilmeleri ve onların yerini alabilmeleri için temiz teknolojilerin maliyetlerini düşürmemiz gerekiyor" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211005/ingiltere-basbakani-johnson-tedarik-sorununu-cozmek-hukumetin-isi-degil-1049544116.html
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çevre, ingiltere, boris johnson, bill gates, küresel ısınma, kriz, iklim, koronavirüs, kovid-19

İngiltere Başbakanı Johnson: İklim değişikliği Kovid-19'dan daha tehlikeli

16:13 19.10.2021
© REUTERS / HANNAH MCKAYİngiltere Başbakanı Boris Johnson
İngiltere Başbakanı Boris Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© REUTERS / HANNAH MCKAY
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, iklim krizinin, yeni tip koronavirüs salgınından çok daha kötü olduğunu belirterek özel sektörün iklim kriziyle mücadele için "trilyonlar" harcaması gerektiğini bildirdi.
Boris Johnson, teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in de katıldığı başkent Londra'daki Bilim Müzesi'nde düzenlenen "Küresel Yatırım Zirvesi"nde iş dünyasının liderlerine hitap etti.
Johnson, burada yaptığı konuşmada, özel sektörün iklim kriziyle mücadele için "trilyonlar" harcaması gerektiğini belirterek yeşil teknoloji pazarını yönlendirmek için hükümetin özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla çalışmasının önemine işaret etti.
Kovid-19 salgınının, hükümetlerin ve özel sektörün küresel sorunların üstesinden gelmek için nasıl birlikte çalışması gerektiğini gösterdiğini söyleyen Johnson, bunun iklim değişikliğine karşı mücadelede de uygulanması gereken bir ders olduğunu ifade etti.
Johnson, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İnsanlık için daha da büyük bir zorlukla karşı karşıyayız, (iklim değişikliği) yaşam tarzımızı tehdit ediyor ve sonuçta Kovid-19'dan çok daha kötü. Sadece birkaç hafta içinde dünya Glasgow'da (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nda) toplanacak. Umarım hepiniz orada olursunuz çünkü Kovid-19'dan alınan ders kesinlikle çok açık. Bilim adamlarını dinlemeliyiz. Acil hükümet müdahalesine ihtiyacımız var ama piyasaları da harekete geçirmeliyiz. Özel sektörü dahil etmeliyiz. Şansölye'nin (İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak) onayıyla milyarlar ayırabilirim. Ancak sizler, bu odadakiler trilyonları buna ayırabilirsiniz."
İngiltere Başbakanı Boris Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
DÜNYA
İngiltere Başbakanı Johnson: Tedarik sorununu çözmek hükümetin işi değil
5 Ekim, 16:42

İklim kriziyle mücadele için 400 milyon sterlin değerinde ortaklık

Öte yandan, İngiltere genelinde iklim kriziyle mücadelede yeşil teknolojinin maliyetini düşürmek ve yatırım için Bill Gates'in kar amacı gütmeyen kuruluşu Breakthrough Energy ile İngiliz hükümeti arasında 400 milyon sterlin değerinde bir ortaklığın yapılacağı duyuruldu.
Bill Gates, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İngiltere'yle olan ortaklığımız, bu kritik iklim çözümlerinin dağıtımını hızlandıracak ve onları daha uygun fiyatlı ve erişilebilir hale getirmeye yardımcı olacak. Net sıfır emisyon elde etmek, bugün kullandığımız yüksek emisyonlu ürünlerle rekabet edebilmeleri ve onların yerini alabilmeleri için temiz teknolojilerin maliyetlerini düşürmemiz gerekiyor" dedi.
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