https://tr.sputniknews.com/20211019/iran-cumhurbaskani-reisi-abd-yaptirimlari-kaldirarak-ciddiyetini-gosterebilir-1049950475.html

İran Cumhurbaşkanı Reisi: ABD yaptırımları kaldırarak ciddiyetini gösterebilir

İran Cumhurbaşkanı Reisi: ABD yaptırımları kaldırarak ciddiyetini gösterebilir

İran Cumhurbaşkanı Reisi, ABD'nin nükleer anlaşma müzakerelerindeki ciddiyetini göstermesi için yaptırımları kaldırması gerektiğini söyledi. 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T00:33+0300

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dünya

abd

iran

ibrahim reisi

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İran devlet televizyonundaki Cumhurbaşkanı özel yayınına katılan İbrahim Reisi, nükleer anlaşma müzakereleri ve yaptırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu.Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri'nin 14 Ekim'de yaptığı görüşmede ABD'nin ciddiyetini görmek istediklerini dile getirdiklerini aktaran Reisi, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki müzakerelere katılacaklarını belirtti.İran ekonomisini ve halkın sofrasını nükleer anlaşmaya bağlamayacaklarını kaydeden Reisi, "Müzakerelerin İran için bir sonucu olmalıdır. Karşı taraf yaptırımları kaldırarak ciddiyetini gösterebilir. Bu konuyu Dışişleri Bakanlığı takip ediyor. Biz ciddiyiz, karşı taraf da ciddi olmalıdır" ifadelerini kullandı.Şanghay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) üye olarak bölgesel ekonominin temelini attıklarını belirten Reisi, Dışişleri Bakanlığı'nın bunun resmi sorumlusu olduğunu ve imzalanması gereken belgelerin zaman aldığını söyledi.Bölge ve komşu ülkelerle ilişkileri geliştirmek istediklerini yineleyen Reisi, şunları kaydetti:

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abd, iran, ibrahim reisi