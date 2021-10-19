IŞİD'in Kandahar'da Şiileri hedef alan intihar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

Geçen hafta cuma günü Afganistan'ın güneyindeki Kandahar'da yer alan ve Şii Hazara topluluğunun en büyük ibadet yerleri arasındaki İmam Bergah Camii'ne düzenlenen intihar saldırısına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.2 intihar bombacısının düzenlediği saldırıyı, IŞİD-Horasan örgütü üstlenmişti.Görüntülerde, militanların önce caminin kapısındaki 2 güvenlik görevlisine ateş açtığı ve görevlilerin yaralandığı görülüyor.Sonrasında camiyi gözetleyen 3. güvenlik görevlisi de militanlardan birine ateş açıyor.Görüntülerde, görevlinin açtığı ateş sonucu yaralanan saldırganın camiye girerek üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiği fark ediliyor.
2 intihar bombacısının düzenlediği saldırıyı, IŞİD-Horasan örgütü üstlenmişti.
Görüntülerde, militanların önce caminin kapısındaki 2 güvenlik görevlisine ateş açtığı ve görevlilerin yaralandığı görülüyor.
Sonrasında camiyi gözetleyen 3. güvenlik görevlisi de militanlardan birine ateş açıyor.
Görüntülerde, görevlinin açtığı ateş sonucu yaralanan saldırganın camiye girerek üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiği fark ediliyor.
Video of ISIS terrorist attack on the mosque in Kandahar, in which 47 of Shia worshipers killed & 70 other injured. As we don’t have any gov in Afghanistan so who will ask Pakistan to stop this proxy war anymore? pic.twitter.com/CsRPy2wECi