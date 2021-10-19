https://tr.sputniknews.com/20211019/isidin-kandaharda-siileri-hedef-alan-intihar-saldirisinin-goruntuleri-ortaya-cikti-1049963876.html

IŞİD'in Kandahar'da Şiileri hedef alan intihar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

IŞİD'in Kandahar'da Şiileri hedef alan intihar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

IŞİD'in geçen hafta Afganistan'ın güneyindeki Kandahar'da bulunan Şii camisine düzenlediği intihar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı. 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T12:50+0300

2021-10-19T12:50+0300

2021-10-19T12:50+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

kandahar

şiiler

intihar saldırısı

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Geçen hafta cuma günü Afganistan'ın güneyindeki Kandahar'da yer alan ve Şii Hazara topluluğunun en büyük ibadet yerleri arasındaki İmam Bergah Camii'ne düzenlenen intihar saldırısına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.2 intihar bombacısının düzenlediği saldırıyı, IŞİD-Horasan örgütü üstlenmişti.Görüntülerde, militanların önce caminin kapısındaki 2 güvenlik görevlisine ateş açtığı ve görevlilerin yaralandığı görülüyor.Sonrasında camiyi gözetleyen 3. güvenlik görevlisi de militanlardan birine ateş açıyor.Görüntülerde, görevlinin açtığı ateş sonucu yaralanan saldırganın camiye girerek üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiği fark ediliyor.

afganistan

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afganistan, kandahar, şiiler, intihar saldırısı