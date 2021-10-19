İsrail, Sputnik V ile aşılanan kişilerin ülkeye girmesine izin vermeyi planlıyor

Hükümet çevrelerinden bir kaynağın Sputnik’e aktardığı bilgiye göre Sputnik V aşısı ile aşılanan turistlerin İsrail'e girmelerine izin verecek pilot projenin önümüzdeki çarşamba günü Başbakan'ın onayına sunulacak. Kaynak, projenin onaylanmasına kesin gözle bakıldığını belirtti.Yetkili, “1 Kasım'dan itibaren Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından tanınan aşılarla aşılanan herkesin ülkeye girmesine izin verilmesi planlanıyor. Sputnik V aşısı bu listede yer almıyor, ancak turizm bakanının eylemleri sayesinde ve son toplantılardan sonra şimdilik pilot proje olarak (Sputnik V aşısı ile aşılanan turistlerin girişine izin verilmesi) kararlaştırıldı. Bu karar onaydan geçmesi gerekiyor, çarşamba günü Başbakan'a gösterilecek ve yüzde 99.9 onaylanacak” diye konuştu.İsrail'e varış esnasında PCR ve serolojik testin yapılması gerekeceğine dikkat çeken yetkili, “Genelde seroloji testinin (sonucun alınması) bile 48 saatten fazla sürmez. Turistler test sonuçlarını alıncaya kadar karantinada tutulacak” ifadelerini kullandı.Daha önce İsrail basını, Turizm Bakanlığı'nın aşılı turistlerin ülkeye girmesine izin vermek için bir plan üzerinde çalıştığını yazmıştı. Ardından İsrail Turizm ve Spor Bakanı Konstantin Razvozov, Sputnik’e demecinde Rusya’dan gelen turistler için de bir mekanizma üzerinde çalışıldığını söylemişti.İsrail, Mart 2020'de sınırlarını yabancı turistlere kapatmıştı. Ocak-Şubat 2021 döneminde Ben Gurion Havalimanı, ülkelerine dönüş yapan İsraillileri de kapsayacak şekilde üzere tamamen kapatılmıştı.
Rus koronavirüs aşısı Sputnik V ile aşılanan turistlerin İsrail'e girmelerine izin verecek bir pilot projenin çarşamba günü Başbakan'ın onayına sunulacağı, projenin onaylanmasına kesin gözle bakıldığı bildirildi.
Hükümet çevrelerinden bir kaynağın Sputnik’e aktardığı bilgiye göre Sputnik V aşısı ile aşılanan turistlerin İsrail'e girmelerine izin verecek pilot projenin önümüzdeki çarşamba günü Başbakan'ın onayına sunulacak. Kaynak, projenin onaylanmasına kesin gözle bakıldığını belirtti.
Yetkili, “1 Kasım'dan itibaren Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından tanınan aşılarla aşılanan herkesin ülkeye girmesine izin verilmesi planlanıyor. Sputnik V aşısı bu listede yer almıyor, ancak turizm bakanının eylemleri sayesinde ve son toplantılardan sonra şimdilik pilot proje olarak (Sputnik V aşısı ile aşılanan turistlerin girişine izin verilmesi) kararlaştırıldı. Bu karar onaydan geçmesi gerekiyor, çarşamba günü Başbakan'a gösterilecek ve yüzde 99.9 onaylanacak” diye konuştu.
İsrail'e varış esnasında PCR ve serolojik testin yapılması gerekeceğine dikkat çeken yetkili, “Genelde seroloji testinin (sonucun alınması) bile 48 saatten fazla sürmez. Turistler test sonuçlarını alıncaya kadar karantinada tutulacak” ifadelerini kullandı.
Daha önce İsrail basını, Turizm Bakanlığı'nın aşılı turistlerin ülkeye girmesine izin vermek için bir plan üzerinde çalıştığını yazmıştı. Ardından İsrail Turizm ve Spor Bakanı Konstantin Razvozov, Sputnik’e demecinde Rusya’dan gelen turistler için de bir mekanizma üzerinde çalışıldığını söylemişti.
İsrail, Mart 2020'de sınırlarını yabancı turistlere kapatmıştı. Ocak-Şubat 2021 döneminde Ben Gurion Havalimanı, ülkelerine dönüş yapan İsraillileri de kapsayacak şekilde üzere tamamen kapatılmıştı.