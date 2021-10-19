https://tr.sputniknews.com/20211019/israilli-bakan-normallesme-anlasmalarina-katar-tunus-umman-ve-malezya-da-katilabilir-1049973896.html
İsrailli bakan: Normalleşme anlaşmalarına Katar, Tunus, Umman ve Malezya da katılabilir
İsrailli bakan: Normalleşme anlaşmalarına Katar, Tunus, Umman ve Malezya da katılabilir
İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı Issawi Frej; BAE, Bahreyn ve Fas ile imzalanan normalleşme anlaşmalarına Katar, Tunus, Umman gibi Arap ülkelerinin yanı sıra... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T16:59+0300
2021-10-19T16:59+0300
2021-10-19T17:05+0300
dünya
israil
filistin
normalleşme
birleşik arap emirlikleri (bae)
abraham anlaşmaları
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İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı Issawi Frej, bazı Arap ülkelerinin İsrail'le imzaladığı, ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik Abraham Anlaşmaları'nın geleceğine ilişkin değerlendirmede bulundu.Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Erem News'e konuşan Frej, normalleşmeye Katar, Tunus ve Umman gibi Arap ülkelerinin yanında Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu Malezya'nın da katılabileceğini öne sürdü.Bakan, "Bize düşman olanlar da dahil Ortadoğu'daki tüm Arap ülkeleriyle doğrudan ya da dolaylı ilişkimiz var. Uzak gelecekte Ortadoğu'daki tüm ülkelerin birlik içinde olacağını görüyorum" ifadelerini kullandı.'Anlaşmaya karşı oy kullanarak hata yaptık'Öte yandan Frej, son 6 ayda 250 bin İsraillinin BAE'ye ziyaret gerçekleştirdiğini belirterek, "Knesset'teki (parlamento) Arap siyasetçilerin ve Arap Listesi liderlerinin bana cesur, açık ve net bir şekilde Abraham Anlaşmalarına karşı oy vererek hata yaptığımızı söylediklerini çok iyi biliyorum. Evet, bir hata yaptık" diye konuştu.Abraham Anlaşmalarını 'tarihi bir hadise ve tüm bölgede bir dönüm noktası' olarak nitelendiren İsrailli bakan, anlaşmaların durgunluk sürecinin arından 'ticari, stratejik ve siyasi düzeylerde hareket ve dinamizmin önünü açtığını' da sözlerine ekledi.Bakan, ayrıca 'BAE'nin Filistin meselesinin çözümünde kilit rol oynayacağından emin olduğunu' dile getirdi.Frej, mevcut İsrail kabinesindeki tek Arap bakan olarak öne çıkıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211001/irakta-israil-ile-normallesmeyi-oven-aday-secim-yarisindan-azledildi-1049448182.html
israil
filistin
birleşik arap emirlikleri (bae)
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israil, filistin, normalleşme, birleşik arap emirlikleri (bae), abraham anlaşmaları
İsrailli bakan: Normalleşme anlaşmalarına Katar, Tunus, Umman ve Malezya da katılabilir
16:59 19.10.2021 (güncellendi: 17:05 19.10.2021)
İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı Issawi Frej; BAE, Bahreyn ve Fas ile imzalanan normalleşme anlaşmalarına Katar, Tunus, Umman gibi Arap ülkelerinin yanı sıra Malezya'nın katılabileceğini söyledi.
İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı Issawi Frej, bazı Arap ülkelerinin İsrail'le imzaladığı, ilişkilerin normalleştirilmesine
yönelik Abraham Anlaşmaları
'nın geleceğine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Erem News'e konuşan Frej, normalleşmeye Katar, Tunus ve Umman gibi Arap ülkelerinin yanında Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu Malezya'nın da katılabileceğini öne sürdü.
Bakan, "Bize düşman olanlar da dahil Ortadoğu'daki tüm Arap ülkeleriyle doğrudan ya da dolaylı ilişkimiz var. Uzak gelecekte Ortadoğu'daki tüm ülkelerin birlik içinde olacağını görüyorum" ifadelerini kullandı.
'Anlaşmaya karşı oy kullanarak hata yaptık'
Öte yandan Frej, son 6 ayda 250 bin İsraillinin BAE'ye ziyaret gerçekleştirdiğini belirterek, "Knesset'teki (parlamento) Arap siyasetçilerin ve Arap Listesi liderlerinin bana cesur, açık ve net bir şekilde Abraham Anlaşmalarına karşı oy vererek hata yaptığımızı söylediklerini çok iyi biliyorum. Evet, bir hata yaptık" diye konuştu.
Abraham Anlaşmalarını 'tarihi bir hadise ve tüm bölgede bir dönüm noktası' olarak nitelendiren İsrailli bakan, anlaşmaların durgunluk sürecinin arından 'ticari, stratejik ve siyasi düzeylerde hareket ve dinamizmin önünü açtığını' da sözlerine ekledi.
Bakan, ayrıca 'BAE'nin Filistin meselesinin çözümünde kilit rol oynayacağından emin olduğunu' dile getirdi.
Frej, mevcut İsrail kabinesindeki tek Arap bakan olarak öne çıkıyor.