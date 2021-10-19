https://tr.sputniknews.com/20211019/israilli-bakan-normallesme-anlasmalarina-katar-tunus-umman-ve-malezya-da-katilabilir-1049973896.html

İsrailli bakan: Normalleşme anlaşmalarına Katar, Tunus, Umman ve Malezya da katılabilir

İsrailli bakan: Normalleşme anlaşmalarına Katar, Tunus, Umman ve Malezya da katılabilir

İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı Issawi Frej; BAE, Bahreyn ve Fas ile imzalanan normalleşme anlaşmalarına Katar, Tunus, Umman gibi Arap ülkelerinin yanı sıra... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T16:59+0300

2021-10-19T16:59+0300

2021-10-19T17:05+0300

dünya

israil

filistin

normalleşme

birleşik arap emirlikleri (bae)

abraham anlaşmaları

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İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı Issawi Frej, bazı Arap ülkelerinin İsrail'le imzaladığı, ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik Abraham Anlaşmaları'nın geleceğine ilişkin değerlendirmede bulundu.Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Erem News'e konuşan Frej, normalleşmeye Katar, Tunus ve Umman gibi Arap ülkelerinin yanında Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu Malezya'nın da katılabileceğini öne sürdü.Bakan, "Bize düşman olanlar da dahil Ortadoğu'daki tüm Arap ülkeleriyle doğrudan ya da dolaylı ilişkimiz var. Uzak gelecekte Ortadoğu'daki tüm ülkelerin birlik içinde olacağını görüyorum" ifadelerini kullandı.'Anlaşmaya karşı oy kullanarak hata yaptık'Öte yandan Frej, son 6 ayda 250 bin İsraillinin BAE'ye ziyaret gerçekleştirdiğini belirterek, "Knesset'teki (parlamento) Arap siyasetçilerin ve Arap Listesi liderlerinin bana cesur, açık ve net bir şekilde Abraham Anlaşmalarına karşı oy vererek hata yaptığımızı söylediklerini çok iyi biliyorum. Evet, bir hata yaptık" diye konuştu.Abraham Anlaşmalarını 'tarihi bir hadise ve tüm bölgede bir dönüm noktası' olarak nitelendiren İsrailli bakan, anlaşmaların durgunluk sürecinin arından 'ticari, stratejik ve siyasi düzeylerde hareket ve dinamizmin önünü açtığını' da sözlerine ekledi.Bakan, ayrıca 'BAE'nin Filistin meselesinin çözümünde kilit rol oynayacağından emin olduğunu' dile getirdi.Frej, mevcut İsrail kabinesindeki tek Arap bakan olarak öne çıkıyor.

https://tr.sputniknews.com/20211001/irakta-israil-ile-normallesmeyi-oven-aday-secim-yarisindan-azledildi-1049448182.html

israil

filistin

birleşik arap emirlikleri (bae)

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israil, filistin, normalleşme, birleşik arap emirlikleri (bae), abraham anlaşmaları