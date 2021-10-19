Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211019/israilli-bakan-normallesme-anlasmalarina-katar-tunus-umman-ve-malezya-da-katilabilir-1049973896.html
İsrailli bakan: Normalleşme anlaşmalarına Katar, Tunus, Umman ve Malezya da katılabilir
İsrailli bakan: Normalleşme anlaşmalarına Katar, Tunus, Umman ve Malezya da katılabilir
İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı Issawi Frej; BAE, Bahreyn ve Fas ile imzalanan normalleşme anlaşmalarına Katar, Tunus, Umman gibi Arap ülkelerinin yanı sıra... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T16:59+0300
2021-10-19T17:05+0300
dünya
israil
filistin
normalleşme
birleşik arap emirlikleri (bae)
abraham anlaşmaları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1a/1043902886_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_2250c86ef5ef6b8c9c624d69e054905d.jpg
İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı Issawi Frej, bazı Arap ülkelerinin İsrail'le imzaladığı, ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik Abraham Anlaşmaları'nın geleceğine ilişkin değerlendirmede bulundu.Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Erem News'e konuşan Frej, normalleşmeye Katar, Tunus ve Umman gibi Arap ülkelerinin yanında Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu Malezya'nın da katılabileceğini öne sürdü.Bakan, "Bize düşman olanlar da dahil Ortadoğu'daki tüm Arap ülkeleriyle doğrudan ya da dolaylı ilişkimiz var. Uzak gelecekte Ortadoğu'daki tüm ülkelerin birlik içinde olacağını görüyorum" ifadelerini kullandı.'Anlaşmaya karşı oy kullanarak hata yaptık'Öte yandan Frej, son 6 ayda 250 bin İsraillinin BAE'ye ziyaret gerçekleştirdiğini belirterek, "Knesset'teki (parlamento) Arap siyasetçilerin ve Arap Listesi liderlerinin bana cesur, açık ve net bir şekilde Abraham Anlaşmalarına karşı oy vererek hata yaptığımızı söylediklerini çok iyi biliyorum. Evet, bir hata yaptık" diye konuştu.Abraham Anlaşmalarını 'tarihi bir hadise ve tüm bölgede bir dönüm noktası' olarak nitelendiren İsrailli bakan, anlaşmaların durgunluk sürecinin arından 'ticari, stratejik ve siyasi düzeylerde hareket ve dinamizmin önünü açtığını' da sözlerine ekledi.Bakan, ayrıca 'BAE'nin Filistin meselesinin çözümünde kilit rol oynayacağından emin olduğunu' dile getirdi.Frej, mevcut İsrail kabinesindeki tek Arap bakan olarak öne çıkıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211001/irakta-israil-ile-normallesmeyi-oven-aday-secim-yarisindan-azledildi-1049448182.html
israil
filistin
birleşik arap emirlikleri (bae)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1a/1043902886_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_915bc3974f26e34e3cdf5d7204e69683.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, filistin, normalleşme, birleşik arap emirlikleri (bae), abraham anlaşmaları

İsrailli bakan: Normalleşme anlaşmalarına Katar, Tunus, Umman ve Malezya da katılabilir

16:59 19.10.2021 (güncellendi: 17:05 19.10.2021)
© AP Photo / Alberto Pezzaliİsrail - bayrak
İsrail - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© AP Photo / Alberto Pezzali
Abone ol
İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı Issawi Frej; BAE, Bahreyn ve Fas ile imzalanan normalleşme anlaşmalarına Katar, Tunus, Umman gibi Arap ülkelerinin yanı sıra Malezya'nın katılabileceğini söyledi.
İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı Issawi Frej, bazı Arap ülkelerinin İsrail'le imzaladığı, ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik Abraham Anlaşmaları'nın geleceğine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Erem News'e konuşan Frej, normalleşmeye Katar, Tunus ve Umman gibi Arap ülkelerinin yanında Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu Malezya'nın da katılabileceğini öne sürdü.
Bakan, "Bize düşman olanlar da dahil Ortadoğu'daki tüm Arap ülkeleriyle doğrudan ya da dolaylı ilişkimiz var. Uzak gelecekte Ortadoğu'daki tüm ülkelerin birlik içinde olacağını görüyorum" ifadelerini kullandı.

'Anlaşmaya karşı oy kullanarak hata yaptık'

Öte yandan Frej, son 6 ayda 250 bin İsraillinin BAE'ye ziyaret gerçekleştirdiğini belirterek, "Knesset'teki (parlamento) Arap siyasetçilerin ve Arap Listesi liderlerinin bana cesur, açık ve net bir şekilde Abraham Anlaşmalarına karşı oy vererek hata yaptığımızı söylediklerini çok iyi biliyorum. Evet, bir hata yaptık" diye konuştu.
Abraham Anlaşmalarını 'tarihi bir hadise ve tüm bölgede bir dönüm noktası' olarak nitelendiren İsrailli bakan, anlaşmaların durgunluk sürecinin arından 'ticari, stratejik ve siyasi düzeylerde hareket ve dinamizmin önünü açtığını' da sözlerine ekledi.
Bakan, ayrıca 'BAE'nin Filistin meselesinin çözümünde kilit rol oynayacağından emin olduğunu' dile getirdi.
Frej, mevcut İsrail kabinesindeki tek Arap bakan olarak öne çıkıyor.
Irak bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2021
DÜNYA
Irak’ta, 'İsrail ile normalleşmeyi öven' aday seçim yarışından azledildi
1 Ekim, 23:49
250000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:47Şanlıurfa'da çantayla gömülmüş bebek cesedi bulundu
17:47La Palma Adası'ndaki volkan bir ayda 85 milyon metreküp lav püskürttü
17:44'Şoförlük yapmayan plaka alamayacak' açıklamasından sonra İstanbul Taksiciler Odası yargıya gidiyor
17:40Rekabet Kurulu'ndan sahibinden.com'a soruşturma
17:30İnatçı hıçkırık kanser belirtisi olabilir
17:20OECD'den demografik değişim nedeniyle '2060 yılı' uyarısı
17:18'Türkiye'yi Avrasya entegrasyon projelerine dahil etmemek akılsızca'
17:14Mehmet Demirkol'dan Ali Koç eleştirisi: Gözlerime inanamadım, elde megafon, ağırlık böyle konmaz
17:09Ekonomist Ali Ağaoğlu: Hepimizin fakirleştiği, işgücü maliyetinin düştüğü bir ortama gidiyoruz
17:03Orhan Pamuk'un sözleri, NASA'nın uzay aracında
17:02Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriye'deki varlığımız diplomasinin önünü açtı
16:59İsrailli bakan: Normalleşme anlaşmalarına Katar, Tunus, Umman ve Malezya da katılabilir
16:58'Rusya, doların rezervlerdeki ve diğer ülkelerle ticaretteki payını azaltmaya devam edecek’
16:56Bülent Arınç: CHP'nin oyları artacak
16:43İspanya'da sahte yağdan zehirlenme felaketinin mağdurları, Prado Müzesi'nde 'intihar eylemi' yaptı
16:40Ford Otosan, yerli şanzıman geliştirdi
16:39İş insanı Özdemir Bayraktar'a veda
16:36Solunum güçlüğüne akıllı maske çözümü: Bluetooth'la kontrol ediliyor, kirli ve temiz havayı ayırıyor
16:36TÜGVA'dan yeni açıklama
16:30Danimarka'da Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönderilmesine karşı toplanan imzalar meclise sunuldu