https://tr.sputniknews.com/20211019/isvicrede-asi-sertifikasi-zorunlulugu-referanduma-gidiyor-1049949817.html

İsviçre'de 'aşı sertifikası zorunluluğu' referanduma gidiyor

İsviçre'de 'aşı sertifikası zorunluluğu' referanduma gidiyor

İsviçre'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kalabalığın olduğu iç mekanlarda aşı sertifikası gösterme zorunluluğu konusunda, yasal... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T00:16+0300

2021-10-19T00:16+0300

2021-10-19T00:16+0300

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koronavirüs

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

koronavirüs aşısı

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Swissinfo.ch sitesinde yer alan haberde, 19 Mart'ta yasalaşan ve 13 Haziran'da referandumla kabul edilen Kovid-19 tedbirlerinden "aşı sertifikası zorunluluğunun" iptali için referandum komitelerine 74 bin 469 imza gönderildiği ve halk oylaması şartının oluştuğu belirtildi.Buna göre ülke, iç mekanlarda aşı sertifikası gösterme zorunluluğunun iptalini oylamak üzere 28 Kasım'da referanduma gidecek.Bu oylamayla İsviçre, demokrasi tarihinde ilk defa, yasalaşan bir kanuna dair 6 aydan az bir sürede iki defa referandum yapacak.Aralarında aşı sertifikası zorunluluğunun da bulunduğu Kovid-19 tedbirleri yasası, 13 Haziran'daki referandumda, yüzde 60,2 oyla kabul edilmişti.Yasa uyarınca 13 Eylül'den itibaren restoran, kafe, sinema ve spor salonu gibi mekanlara aşı sertifikası olmadan giriş yasaklanmıştı.Aşı sertifikası karşıtları, "anti demokratik" olarak niteledikleri bu uygulamanın, aşı yaptırmamış kişilere karşı toplumda ayrımcılığa sebep olduğunu öne sürüyor.Bugüne kadar 856 bin 955 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı İsviçre'de virüs nedeniyle 11 bin 174 kişi hayatını kaybetti.

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isviçre, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs aşısı