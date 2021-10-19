https://tr.sputniknews.com/20211019/ito-baskani-ilk-konutunu-alana-tapu-harci-ve-kdv-destegi-verilsin-1049981248.html

İTO Başkanı: İlk konutunu alana tapu harcı ve KDV desteği verilsin

İTO Başkanı: İlk konutunu alana tapu harcı ve KDV desteği verilsin

Fahiş kira artışlarının önüne geçmek için önerilerde bulunan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, “ İlk konutunu alana tapu harcı ve KDV desteği... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T20:22+0300

2021-10-19T20:22+0300

2021-10-19T20:22+0300

ekonomi

istanbul ticaret odası (ito)

kdv

konut

konut satışı

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Son dönemlerde konut fiyatlarındaki artışların önlenebilmesi tavsiyelerde bulunan İstanbul Ticaret Odası Başkanı (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Konut sahipliliğini artırarak kira artışlarını dengelemek için 2 önerimiz var. Sadece 150 metrekareye kadar ilk kez konut alacaklardan tapu harcı olan yüzde 2'yi devlet, 6 ay ya da 1 yıl süreyle almayabilir. Ayrıca yine 150 metrekare ile sınırlı olmak üzere yüzde 18 KDV'ye tabi ilk konutta vergi yüzde 1'e düşürülebilir” ifadelerini kullandı.Avdagiç, Türkiye'nin yılda 750 bin yeni konuta ihtiyacı olduğunu belirterek, “Konut sahipliliğini artırarak kira artışlarını dengelemek için 2 önerimiz var. Sadece 150 metrekareye kadar ilk kez konut alacaklardan tapu harcı olan yüzde 2'yi devlet, 6 ay ya da 1 yıl süreyle almayabilir. Ayrıca yine 150 metrekare ile sınırlı olmak üzere yüzde 18 KDV'ye tabi ilk konutta vergi yüzde 1'e düşürülebilir” dedi.Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde yaşanan kira artışlarına değinerek, “Bu artış maalesef çözümü zor bir noktaya geldi. Sebebi de şu. 2 milyon lira ile konut almaya kalktığınızda o konutun kirasını, mevduat getirisiyle kıyaslayınca arada büyük bir fark var. Bu sebeple vatandaşa bir takım teşvikler verilmesinin katkısı olacağı görüşündeyiz” ifadelerine yer verdi.Türkiye'nin konut ihtiyacında mevcut konut stokları ve ikinci el satışlarla bugünlere gelindiğini belirten Şekib Avdagiç, şöyle devam etti:

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istanbul ticaret odası (ito), kdv, konut, konut satışı